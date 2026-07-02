Corredor Bioceánico: sepa los países que integran el circuito regional para llegar al Pacífico

Para el 13 de julio está marcada de manera tentativa la fecha de unión entre ambos extremos del nuevo puente internacional, según lo mencionó el ingeniero René Gómez, responsable de la majestuosa obra construida sobre el río Paraguay en el Alto Paraguay, y que permitirá unir físicamente a nuestro país, a través del Chaco, con el estado brasileño de Mato Grosso del Sur.

Lea más: Corredor Bioceánico: integración regional de naturaleza y cultura

“Son los últimos 5 metros que aún restan para que se una el puente, y en la cual estamos trabajando”, mencionó el profesional. Sin embargo, recién para finales de setiembre de este año estarían culminando totalmente las obras de la nueva pasarela.

Países que integran el circuito regional

Los países de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile son las regiones por donde pasa el nuevo corredor; sin embargo, varios otros países serán beneficiados con esta nueva carretera vial, pues podrán utilizarla como vía de enlace para llegar a los puertos del Pacífico.

Partiendo desde el nuevo puente entre las comunidades de Carmelo Peralta, de nuestro país, y Puerto Murtinho, del Brasil, se tiene un recorrido de más de 2.000 kilómetros para llegar hacia las costas del Pacífico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más de 600 kilómetros del largo recorrido se deberán realizar por territorio del Chaco, en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, para luego llegar a Pozo Hondo, en la frontera de nuestro país con la Argentina, y desde allí transitar por elevaciones de caminos de las bellas regiones de Salta y Jujuy, antes de llegar a la misma cordillera de los Andes.

Cuando se deja territorio argentino, se ingresa al desierto de Atacama y parte de la misma cordillera de los Andes, ya en caminos de Chile, para finalmente completar el largo viaje hasta uno de los puertos elegidos del Pacífico.

A lo largo de esta extensa carretera del corredor bioceánico, atravesando los países mencionados, se podrá disfrutar de una rica y variada naturaleza de fauna y flora, desde el mismo Pantanal, el Chaco seco, las cordilleras y la zona desértica del Atacama; de allí que esta nueva ruta será bastante utilizada para promover el turismo regional.

Ventajas de la nueva carretera

Una de las principales ventajas del corredor bioceánico es que se acorta bastante la distancia para llegar a los mercados de los países del Asia; sería un promedio de unos 8.000 kilómetros o toda una semana de viaje por el océano Pacífico para llegar a los destinos mencionados, en relación con lo que se realiza actualmente por el Atlántico, bordeando el continente africano.

Esto permitirá un tremendo auge en la circulación de camiones de gran porte, los famosos bitrenes, transportando todo tipo de mercaderías provenientes de los países de esta región de América con destino al Asia, y con lo que se ahorra en viaje, lógicamente, también se ahorrará en costos de traslado.

La actividad del turismo es uno de los rubros que podrá generar interesantes ingresos económicos a las diferentes poblaciones asentadas a lo largo de la nueva carretera. En este sentido, existen regiones como Loma Plata, en el Chaco Central, donde ya se proyecta la construcción de dos modernos hoteles internacionales.

Puesta en funcionamiento

El corredor bioceánico entraría a funcionar de manera plena recién a finales del 2027, esto debido a que existen obras en nuestro país que aún faltan terminar. Si bien el nuevo puente internacional estaría ya totalmente terminado para finales de este año, resta aún completar el asfaltado desde Mariscal Estigarribia hasta Pozo Hondo.

Lea también: Corredor Bioceánico: motor de integración y progreso para el Paraguay y países de la región

Este tramo es de 224 kilómetros y actualmente la construcción del asfaltado se encuentra en casi 50% de avance, previéndose su terminación para mediados del año que viene, con lo cual se completará este largo trazado.

Cruzando territorio paraguayo, en la frontera con la Argentina, en la zona denominada La Paz, existe un tramo de unos 30 kilómetros de camino de tierra que necesita ser asfaltado, y que por problemas con la comunidad indígena del lugar, hasta la fecha el gobierno del vecino país no logra concretar la obra. Sin embargo, según conductores, el camino es totalmente enripiado, lo que permite circular por el lugar inclusive en días de lluvias.

En esta misma frontera, dividida por el río Pilcomayo, se prevé la construcción de un nuevo puente, de mayor envergadura, para suplantar a la pequeña pasarela que existe en el sitio. Esto lo había anunciado el presidente Santiago Peña cuando visitó la zona, al mencionar que el Paraguay se encargará del 100% del financiamiento de la mencionada obra.