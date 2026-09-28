Sitrande exige explicaciones sobre rol de Nogués, primo hermano de Peña, en el MIC, Conacyt y Atome

El secretario general de Sitrande, Adolfo Villalba, dijo que el Gobierno debe aclarar que Juan Pablo Nogués Peña, representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), es al mismo tiempo un importante manager de Atome, y que ese doble rol configura, a su criterio, un conflicto de intereses. “Exigimos una respuesta”, dijo.

Villalba recordó que en noviembre del año pasado, Atome pidió a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en un anexo de su nota, una tarifa de US$ 30/MWh, y sostuvo que todo lo solicitado pasó después al Decreto 5307. “¡Qué casualidad!”, ironizó.

Afirmó que el decreto salió como una idea del MIC, “con su representante” Nogués, que además es de Atome. “Hay muchas cosas que tiene que explicar el Gobierno”, agregó.

Lea más: ¿Quiénes son los directivos de Atome, la firma que podría acceder a energía más barata durante 15 años?

El dirigente también apuntó contra las autoridades del ministerio: dijo que, “por decoro”, deberían renunciar Javier Giménez y Marco Riquelme, y calificó lo ocurrido de “una vergüenza”. Cabe recordar que Giménez era ministro de Industria cuando el MIC elaboró el informe de diciembre de 2025 y hoy es jefe de Gabinete; Riquelme es el ministro actual.

El gremio ya había cuestionado el régimen de los decretos 5306 y 5307 en junio. Sitrande y la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) denunciaron entonces que la tarifa de US$ 30 significaba un “millonario subsidio” frente a una tarifa técnica de US$ 44,33/MWh.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Denuncias en la Contraloría y el Parlamento

Villalba adelantó que Sitrande evalúa presentar denuncias ante la Contraloría General de la República (CGR) y en el Parlamento. Con ese fin trabajan con el abogado Jorge Rolón Luna, con quien buscan armar una cronología de los hechos y resaltar el parentesco entre Nogués y el presidente, un dato que, según dijo, ahora suman al reclamo.

Lea más: Atome sostiene que puede demandar a Paraguay por promesas y expectativa generada

“Es su primo hermano, es el hijo de la hermana de su padre, un parentesco bien fuerte”, remarcó.

Pidió que la Contraloría y el Parlamento analicen “este tipo de tráfico de influencias”, aunque admitió que no sabe cómo calificarlo jurídicamente: “no sé cómo llamarle”, dijo, pero insistió en que “no es normal”.

Lo que dicen los documentos y lo que responde Nogués

Nogués confirmó a ABC el parentesco: “Sí, yo soy primo hermano de Santi Peña”. Sostuvo que es un dato irrelevante, que no tuvo ninguna influencia y que nunca habló con el presidente de estos temas. Dijo además que renunció como representante del MIC en el Conacyt, según recuerda, en mayo, aunque la página del consejo todavía lo lista como titular para el período 2025–2027.

Los documentos publicados por ABC muestran una secuencia apretada. Atome envió su Nota 14/2025 a la ANDE el 12 de noviembre de 2025 solicitándole cambios en su contrato original, que incluía modificaciones en la tarifa. Quince días después, Peña firmó el Decreto 4999/2025, que nombró a Nogués titular del MIC ante el Conacyt.

El 22 de diciembre, el MIC y el Ministerio de Tecnología, Información y Ciencias (MITIC) presentaron el informe que sustentó el régimen tarifario que luego, el 16 de enero de 2026 se plasmó en los decretos 5306 y 5307, este último con una tarifa de entre US$ 30 y 32 según cálculos.

Lea más: Atome: firma británica intima al Estado paraguayo por US$ 665 millones y amenaza con ir al arbitraje internacional

Sobre la afirmación de Villalba de que todo lo pedido pasó al 5307, el análisis realizado por ABC muestra que coincide la cifra, US$ 30/MWh, y que el decreto no previó actualización de la tarifa, como pedía Atome. Pero difiere el plazo: Atome solicitó un contrato de 20 años como mínimo y el decreto fijó hasta 15.

No hay pruebas documentales de que Nogués Peña influyó en las redacciones de los decretos que firmó su primo hermano, el mandatario Santiago Peña. Lo que sí está documentado es que, mientras se gestaban estos decretos, el gerente de Atome, según él desde 2021, era también consejero de Conacyt designado por decreto de Peña a propuesta del MIC.

Lo que falta responder

El reclamo de Sitrande apunta a preguntas que, hasta ahora, siguen abiertas y que corresponde aclarar a la Presidencia y al MIC: ¿Sabía Peña del cargo de su primo en Atome cuando firmó el Decreto 4999/2025 y los decretos de tarifa? ¿Consultó a alguna instancia sobre un posible conflicto de intereses? ¿Quién propuso a Nogués al Conacyt en 2023 y en 2025, y sabía el MIC de su cargo en Atome? ¿Participó en reuniones con el MIC, la Jefatura de Gabinete o la Presidencia como representante de Atome? ¿Cuándo y cómo renunció al Conacyt, y por qué su nombre sigue en la página del consejo?