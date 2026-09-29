El MEF pagó US$ 16,2 millones a proveedores

La Dirección General del Tesoro Público (DGTP) del MEF confirmó que entre la semana comprendida entre el 22 y 29 de septiembre desembolsó G. 95.117 millones (US$ 16,2 millones) a proveedores y acreedores del Estado, a fin de honrar compromisos vinculados a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas entre el 17 y 25 de septiembre de este año.

El boletín remitido por la cartera de Economía señala que los G. 95.117 millones se pagaron G. 47.990 millones con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”, G. 15.652 millones con Fuente 20, “Recursos del Crédito Público” y G. 31.475 millones con Fuente 30, “Recursos Institucionales”.

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¿Proveedores de qué instituciones cobraron?

Los pagos corresponden a proveedores del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

La lista prosigue con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio Público, Ministerio de Educación y Ciencias, Ministerio del Ambiente, entre otras instituciones del Estado.

El MEF refiere que la Tesorería Pública realiza el proceso de transferencias de recursos de manera sostenida, conforme a la fecha de presentación de las STR ingresadas por las instituciones públicas.

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Calendario de pagos disponibles en la web

La cartera económica refirió, además, que el calendario detallado de pagos se encuentra disponible en el sitio web institucional, en el apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores. También puede visualizarse en el portal denominado Servicios en Línea.

Asimismo, esta información puede consultarse en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la sección Compras Públicas, submenú Pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF.

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