Importadores rechazan reducción de beneficios fiscales para autos eléctricos y cuestionan plan de la DNIT

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) rechazó la propuesta de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de reducir los beneficios fiscales aplicados a vehículos eléctricos e híbridos. Su presidente, Iván Dumot, sostuvo que el cambio se plantea cuando Paraguay todavía tiene una baja penetración de la electromovilidad y enfrenta una mayor presión por el precio del petróleo.

La DNIT anunció la semana pasada que el Poder Ejecutivo prevé presentar ante el Congreso un proyecto de ley que modificará el régimen tributario de la importación de vehículos eléctricos. El esquema actual contempla una exoneración total, mientras que la propuesta establece una carga tributaria gradual.

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CIP considera que el cambio llega demasiado temprano

Sobre lo propuesto por la DNIT, el presidente del CIP, Iván Dumot afirmó en conversación con ABC Color que el sector importador considera que la modificación va en sentido contrario a una política destinada a reducir la dependencia del petróleo.

“Esto es un absoluto contrasentido en este momento que se está dando una crisis histórica y un precio récord del petróleo. Deberíamos poner foco en bajar nuestra dependencia del petróleo y apoyar la electromovilidad que empieza a dar sus primeros pasos y hacer su primer efecto en Paraguay”, refirió.

Según el titular del CIP, la electromovilidad todavía representa una parte muy baja del parque automotor paraguayo. Señaló que casi no existen motos eléctricas, que hay pocos camiones eléctricos de carga y que los ómnibus eléctricos recién empiezan a aparecer en el mercado local.

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Dumot también cuestionó el tratamiento previsto para las distintas tecnologías. De acuerdo con su explicación, los híbridos autorrecargables perderían sus beneficios, mientras que los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables tendrían una reducción del 50% de los incentivos.

¿Le estamos dando un tiro en un pie a la electromovilidad?

Dumot afirmó que, según las declaraciones de representantes de la DNIT, la modificación permitiría obtener aproximadamente US$ 20 millones adicionales de recaudación. El empresario consideró que el Estado debería buscar esos recursos a través de una mayor eficiencia del gasto y de las compras públicas antes de reducir beneficios fiscales destinados a la electromovilidad.

“Le estamos dando un tiro en un pie a la electromovilidad en el Paraguay antes de que siquiera nazca y sea relevante”, refirió en entrevista con ABC.

También sostuvo que una mejora en determinadas licitaciones públicas podría generar un ahorro equivalente al monto que el Fisco espera recaudar con el cambio tributario.

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Importadores advierten contradicción entre políticas del Estado

El presidente del CIP comparó la propuesta tributaria con otras decisiones estatales que apuntan a reducir el uso de combustibles derivados del petróleo. Citó las políticas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) relacionadas con la mezcla de 30% de alcohol con las naftas y de 8% de biodiésel con el gasoil. También mencionó los planes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para incorporar buses eléctricos dentro de la transformación del transporte público.

A criterio de Dumot, estas políticas muestran una orientación distinta a la propuesta de la DNIT. “No puede ser que un ministerio actúe en un sentido o dos actúen en un sentido y la DNIT actúe totalmente en otro sentido en lo que tiene que ser la estrategia energética del Paraguay”, resaltó.

El titular del CIP reclamó una intervención del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para coordinar las decisiones vinculadas con la política tributaria y energética.

Sector privado rechaza más impuestos sin reforma del gasto público

La posición del CIP se extiende más allá del régimen aplicado a los vehículos eléctricos. Dumot señaló que el sector privado rechaza aumentos tributarios o reducciones de incentivos mientras no exista una discusión sobre la calidad del gasto estatal.

También cuestionó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, porque, a su criterio, no muestra una orientación hacia una mayor eficiencia del gasto público.

“Nosotros no vemos lógico ni un guaraní más de impuestos, ni con nuevos impuestos, ni recortando los incentivos fiscales hasta no tener una discusión y un plan serio sobre la reforma del gasto público y la eficiencia de las compras del Estado”, sostuvo.

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DNIT propone IVA de 5% y arancel de 10% para vehículos eléctricos

Por su parte, el gerente de Aduanas de la DNIT, Juan Olmedo, explicó el viernes último que la propuesta parte de una tasa efectiva del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5% y un arancel del 10% sobre el valor de importación.

El plan incluye un periodo de transición de cinco años. La intención es que, para 2032, los vehículos eléctricos paguen un IVA del 10% y un arancel aduanero común del 20%. Se estima recaudar US$ 15 millones en el primer año y hasta US$ 30 millones hacia el último tramo de implementación.

La DNIT sostiene que el ajuste busca reducir la diferencia tributaria entre los vehículos eléctricos y los automóviles a combustión. La Ley 6925/2022 de “Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico” había otorgado beneficios fiscales para favorecer la incorporación de vehículos eléctricos y aprovechar la energía disponible en Paraguay.

Vehículos de alta gama que no pagan impuestos

Según Olmedo, el mercado automotor ya evolucionó desde 2022 porque actualmente hay opciones eléctricas en las importadoras y el consumidor puede elegir libremente entre ese tipo de movilidad o a combustión.

Sostuvo que incluso existe una desigualdad frente a los vehículos de combustión, ya que los ciudadanos que adquieren autos convencionales pagan impuestos completos, mientras que los compradores de vehículos eléctricos de alta gama están exentos.

“Podemos encontrar ejemplos donde hoy tenemos vehículos de alta gama que tienen su sistema de movilidad totalmente eléctrico y que no pagan nada de impuestos. ¿Y dónde está entonces la equidad tributaria para el consumidor final?“, alegó.

De igual manera, aclaró que la medida no pretende desalentar el uso de la energía, sino regularizar la carga tributaria de manera gradual.

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