APP de Ruta PY01: plazo para retirar nichos y carteles en este tramo de la vía

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que quedan 22 días para que los responsables de nichos, carteles y otras instalaciones ubicadas en el Tramo 1 de la ruta PY01 puedan gestionar su retiro antes de que el avance de las obras alcance esos puntos.

Este primer sector comprende 12,2 kilómetros entre Cuatro Mojones e Ytororó y forma parte del proyecto de duplicación y mejoramiento de la ruta PY01 hasta Quiindy, a través de la ley de Alianza Público Privada (APP).

Desde la habilitación del canal de contacto, Rutas del Sur, integrado por ALYA Construtora SA, de Brasil; SEMISA Infraestructura SA, de Argentina; y las paraguayas Tecnoedil SA Constructora y Construpar SA, consorcio responsable de la ejecución, recibió consultas de comerciantes y responsables de nichos, interesados en realizar la reubicación de manera anticipada y ordenada.

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Cuidado de espacios sensibles

El procedimiento contempla especialmente aquellos bienes con valor afectivo para las familias, que requieren un tratamiento diferenciado respecto de otras instalaciones ubicadas dentro de la franja de dominio.

“Sabemos que un nicho no es lo mismo que un cartel. Para muchas familias es un lugar de memoria, y acercarse a coordinar su traslado no es una decisión sencilla. Por eso renovamos la invitación con la misma calma y el mismo cuidado con que atendimos a cada persona”, señaló el Ing. Juan Silvero, del área de Sostenibilidad de Rutas del Sur.

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Los interesados pueden encargarse de la reubicación por sus propios medios. Si no lo hagan dentro del plazo establecido, las piezas serán desmontadas cuidadosamente, identificadas de acuerdo con su ubicación original y documentadas mediante fotografías.

Posteriormente, permanecerán bajo custodia durante un plazo máximo de 90 días, conforme a la normativa vigente, para que sus responsables puedan recuperarlas.

El periodo para coordinar voluntariamente el retiro vence el próximo 21 de octubre. Para realizar la gestión están habilitados el WhatsApp 0984 968 931 y el correo electrónico consultas@rutasdelmercosur.com.

Una vez cumplido ese plazo se procederá conforme a la Ley N.º 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial y a las disposiciones vigentes del MOPC.

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La APP avanza, pero la obra principal aún espera

El consorcio Rutas del Mercosur ya está instalado sobre la ruta PY01 y ejecuta tareas de mantenimiento, limpieza y señalización, mientras avanza con los estudios y gestiones preparatorias para la obra.

La duplicación y mejoramiento de los 108 kilómetros entre Cuatro Mojones y Quiindy contempla una inversión estimada de US$ 428 millones. El contrato, firmado el 5 de enero de 2026, establece un plazo de 17 meses para concretar el cierre financiero, que vence en junio de 2027.

Sin embargo, el contrato prevé que determinados sectores puedan comenzar a ser intervenidos antes de ese hito, siempre que se cumplan las condiciones técnicas, ambientales y de liberación de la franja de dominio. Entre los primeros sectores previstos figuran el tramo 1.1, entre Cuatro Mojones y la avenida Pratt Gill, y el tramo 1.3, en Ñemby.

En ese contexto, el retiro de nichos, carteles y otras instalaciones ubicadas dentro de la franja de dominio forma parte de las gestiones necesarias antes del avance de las obras en los sectores afectados.

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La duplicación y el mejoramiento de la ruta PY01 se extienden a lo largo de 108 kilómetros e incluyen nuevas calzadas, intercambiadores, pasarelas peatonales, variantes viales y la reconstrucción de al menos siete puentes.

El plan también contempla la adecuación de más de 20 intersecciones, la instalación de al menos 17 semáforos y la construcción de 35 paradas de ómnibus.

El proyecto busca mejorar las condiciones de circulación y la conexión vial entre Central y Paraguarí, además de facilitar los desplazamientos de la población que utiliza diariamente este corredor.