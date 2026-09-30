Atome: No hay conflicto de intereses en el caso del primo hermano de Santiago Peña, dice Jefe de Gabinete

Consultado por ABC si existe un conflicto de intereses en el caso de Juan Pablo Nogués Peña, primo hermano del presidente Santiago Peña, representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y gerente de Atome, el jefe de Gabinete, Javier Giménez, respondió que no.

“Si la pregunta es si hay un conflicto de intereses por el cargo que tenía como representante del MIC ante el Conacyt, la respuesta es NO”, afirmó por mensaje de Whatsapp. Añadió que el parentesco con el presidente “no constituye, por sí solo, una incompatibilidad” para integrar un grupo colegiado, y que tampoco impide ejercer una actividad profesional en el sector privado.

Giménez ejercía la titularidad del MIC cuando, en diciembre de 2025, el ministerio elaboró el informe técnico que sustentó los decretos 5306 y 5307, firmados en enero por Peña y derogados en junio, luego de presiones del sector eléctrico. Hoy responde sobre el caso desde la Jefatura de Gabinete.

Lea más: Gerente de Atome es primo hermano de Peña y representó al MIC ante Conacyt cuando salieron los decretos a medida

El argumento: perfil académico y un cargo “ad honorem”

Giménez defendió la designación de Nogués Peña por su currículum. Dijo que fue propuesto al Conacyt “por su perfil académico”, porque es ingeniero civil y ambiental, con una maestría en Stanford y un doctorado en Princeton, “dos de las más prestigiosas universidades científicas de los Estados Unidos”.

Agregó que fue docente investigador de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y decano de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguayo-Alemana, y que trabajó como consultor para organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con publicaciones científicas internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agregó que la representación ante el Conacyt es institucional y ad honorem, y que se limita al análisis y debate de proyectos en materia científica y tecnológica. Según Giménez, eso “no da competencia para intervenir en decisiones sobre tarifas de energía, regímenes especiales o acuerdos con el Estado, que corresponden a otros organismos”.

Como respaldo, señaló que en la página web del Conacyt figura el listado de proyectos estudiados por el consejo y que ninguno de ellos guarda relación con industrias de hidrógeno verde.

Sobre la actividad privada de Nogués Peña, el jefe de Gabinete fue tajante: “Nogués es libre de ejercerla y de trabajar como gerente en una empresa como cualquier otro paraguayo”.

Lea más: Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

Tampoco ve conflicto ante una eventual demanda

ABC repreguntó a Giménez si ante la posibilidad de una demanda internacional de Atome contra el Estado paraguayo, el doble rol de Nogués Peña tampoco supone un conflicto de intereses. Su respuesta fue breve: “Tampoco”.

Atome comunicó el 17 de setiembre un aviso de controversia y, según su asesor legal, Jorge Gross Brown, puede reclamar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con base en el tratado bilateral de inversión entre Paraguay y el Reino Unido, sin necesidad de un contrato firmado bajo el decreto derogado. El plazo de negociación, de tres meses, vencería a mediados de diciembre.

Lo que la respuesta no aclara

Giménez limitó su respuesta al alcance formal del cargo de Nogués Peña en el Conacyt, un consejo que, según dijo, no decide sobre tarifas de energía. No se refirió, sin embargo, al otro tramo que ABC había documentado: que Nogués Peña fue nombrado o renovado en ese cargo por decreto del propio presidente Peña, su primo, en dos ocasiones, 2023 y noviembre de 2025, y que ese segundo nombramiento se dio apenas quince días después de que Atome pidiera a la ANDE una tarifa de US$ 30/MWh, la misma cifra que luego fijó el Decreto 5307 para el hidrógeno.

Lea más: Por qué Atome quedó fuera de la tarifa de electrointensiva: lo que dicen Sosa y la Contraloría

Tampoco abordó el reclamo de Sitrande, que pidió su renuncia y la del ministro Marco Riquelme “por decoro”, ni la evaluación del gremio de presentar denuncias en la Contraloría y el Parlamento por lo que calificó de “tráfico de influencias”.

Giménez no se pronunció sobre la fecha exacta de la renuncia de Nogués al Conacyt, que este había situado “desde mayo” en su respuesta a ABC, mientras la página del consejo seguía listándolo como titular para el período 2025-2027.

También consultamos al MIC sobre la renuncia de Nogués Peña, y sobre quién lo reemplaza, pero hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.