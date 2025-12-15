Primo político de Primera Dama y Santi Peña, beneficiado con millonaria compra de libros para el MEC

A través de la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), Itaipú Binacional adjudicó el martes 9 de diciembre la compra de libros por G.49.904 millones (US$ 7,3 millones), a Atlas Representaciones S.A., en una licitación con indicios de favoritismo y direccionamiento desde el principio, según denuncias de más de 40 empresas agremiadas en la Cámara Paraguaya del Libro (Capel), la Cámara del Libro de Asunción (CLAP) y la Academia de Lengua Guaraní.

Los materiales didácticos, unos 17 millones de ejemplares, fueron solicitados a la hidroeléctrica por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que elaboró el pliego de bases y condiciones.

Lea más: MEC pidió libros que costarán US$ 7,3 millones sin definir contenido pedagógico

Atlas Representaciones S.A. es propiedad de Pedro Moreira y tiene como director general a su hijo, Fernando Moreira, quien está casado con Silvia “Chichi” Gadea Villate, prima de la Primera Dama, Leticia Ocampos Villate y, por ende, del presidente de la República, Santiago Peña.

El matrimonio participa activamente de eventos que se dan en Mburuvicha Róga. De hecho, fueron fotografiados oficialmente en el primer almuerzo presidencial en este sitio, el 15 de agosto del 2023, cuando Peña asumió como titular del Ejecutivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Evidencias de favoritismo

En el pliego de bases y condiciones que elaboró el MEC para la compra de los materiales pedagógicos, exigieron contar con norma de calidad ISO 9001:2015, requisito excluyente según las editoriales, pues argumentan que solo una empresa lo cumple, precisamente Atlas Representaciones S.A.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: el 91% de docentes se aplazó en el último concurso del año

Indicaron, además que, pese a la gran envergadura que implica el reparto de unos 17 millones de ejemplares, todo el proceso se armó en un solo lote, es decir, solo para que una firma sea la adjudicada. Esto suma a los indicios de favoritismo hacia una empresa en particular, de acuerdo con los reclamos de las librerías.

Las editoriales afirman también que no hay claridad y no se entiende si se piden libros ya impresos o a elaborarse desde el contenido. Pero, sostienen que “tratándose aparentemente de libros ya terminados, los plazos extremadamente breves y la elevada cantidad solicitada restringen la libre concurrencia”, otro punto que, según dicen, plantea dudas sobre un posible direccionamiento.

Por estos motivos, los gremios del libro expresaron en un comunicado emitido el jueves: “solicitamos al MEC, a la OEI y a Itaipú brindar aclaraciones públicas y asegurar procesos transparentes, participativos y respetuosos del sector”.

¿Ya están mejor?

Teniendo en cuenta solo el último año del Gobierno de Santiago Peña, Atlas Representaciones S.A., la editorial dirigida por Fernando Moreira, su pariente político, fue beneficiada con cuatro millonarias licitaciones. Fue desde octubre de 2024 hasta diciembre de este año si se suma esta última adjudicación por G. 49.904 millones, de materiales pedagógicos que deben ser repartidos en el 2026.

Lea más: MEC lanzó plan educativo para estudiantes con TEA

El 15 de octubre de 2024, Atlas Representaciones fue adjudicada por G. 5.877 millones para la entrega de útiles de kits escolares. Poco después de un mes, el 21 de noviembre de ese mismo año, se alzó con G. 10.069 millones para la entrega de bibliotecas de aula, todo para el MEC.

El 11 de agosto de este año, fue adjudicada nuevamente para los kits escolares, pero esta vez con un monto mayor al del ciclo anterior, superando los G. 7.786 millones. Las cuatro adjudicaciones rondan los G. 64.637 millones (US$ 10,7 millones).

También este año, Itaipú realizó, por US$ 32 millones y a pedido del MEC, la compra de pupitres importados de China, dejando de lado a la producción nacional. En ese entonces, empresarios del país denunciaron un posible direccionamiento, lo cual fue negado por el Gobierno, pero el proceso terminó beneficiando a Kamamya SA, de Long Jiang, amigo del presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana, y el director general de Itaipú, Justo Zacarías Irún.

Sin respuestas

Hasta ahora, ni la OEI ni el MEC respondieron oficialmente a los reclamos sobre el supuesto favoritismo en la adjudicación de materiales pedagógicos a la empresa Atlas Representaciones S.A.

Lea más: Docentes piden incorporar DD.HH. y consecuencias del stronismo en malla curricular

El asesor de Comunicación de Itaipú, José Tornaco, respondió a ABC que las especificaciones técnicas del pliego de bases, cualitativas y cuantitativas, fueron diseñadas por el MEC. Además, dijo que el proceso es llevado a cabo 100% por la organización en convenio con la hidroeléctrica, es decir, con la OEI. El ministro de Educación, Luis Ramírez, dijo la semana pasada que no entendía el reclamo de las editoriales. El pedido es de libros de cuentos, cuadernillos y libros de “educación afectiva”, pero el ministro lo negó, diciendo que sólo se trataba de cuadernillos.

“Proveedor” de carne y otros

Fernando Moreira y su esposa Silvia Gadea –prima de la primera dama, Leticia Ocampos– aparecen en mensajes de la excoordinadora del Gabinete Civil, Luz Maribel Candado. Algunos chats muestran que Moreira –director general de Atlas Representaciones SA– era el encargado de comprar carne y otros alimentos como bebidas para la residencia presidencial y la casa de verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Lo llamativo es que las facturas por esas adquisiciones fueron confeccionadas a nombre de Fernando Moreira, de acuerdo con los documentos a los cuales accedió ABC.

Uno de esos comprobantes tiene fecha 16 de abril de 2025 por un monto de G. 1.776.250. Se compraron tapa cuadril y asado de tira premium.

Moreira también figura en otros mensajes como el encargado de elegir prendas y relojes al presidente Santiago Peña. Es decir, actuaba como una especie de “asesor” personal.

Por otro lado, la esposa de Moreira, Silvia Gadea, figura en otros mensajes como la encargada de pagar por insumos y empleados tercerizados, como jardineros, piscineros, etc. de la casa del presidente Peña en San Bernardino. Uno de los chats, por ejemplo, revela que Gadea pagó por cloro y otros para la piscina de la familia presidencial en San Ber.

Lo sugestivo es que las facturas por esos pagos –algunos incluso de junio de este año– debían ser a nombre de la constructora Gómez Abente SA.

Santiago Peña consignó en la actualización de su declaración jurada de bienes al 30 de setiembre de 2025 que tenía una deuda de más de G. 2.119 millones con la mencionada empresa.