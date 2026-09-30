DNIT plantea eliminar exención tributaria a autos eléctricos e híbridos: ¿qué cambiará?

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, reveló que su institución prepara un proyecto de ley para modificar la exención tributaria vigente para la importación de vehículos eléctricos e híbridos.

Sostuvo que dicho beneficio genera un “desequilibrio” y calificó de “injusta” la situación, particularmente en el caso de los vehículos híbridos.

Actualmente, los vehículos eléctricos e híbridos cuentan con una exención tributaria del 100%, beneficio que, según explicó Orué, está previsto hasta el 2033.

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Beneficio para los vehículos híbridos

El titular de la DNIT argumentó que el crecimiento de la importación de vehículos híbridos está teniendo un impacto en la recaudación y planteó revisar el beneficio tributario.

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Según Orué, existe una diferencia entre los vehículos eléctricos y los híbridos que debe ser considerada al momento de establecer los incentivos tributarios.

“Estamos viendo que están trayendo vehículos bastante costosos y no están pagando absolutamente nada”, sostuvo.

El funcionario señaló, además, que los vehículos híbridos, a diferencia de los eléctricos, mantienen un sistema de combustión interna, por lo que considera que no deberían recibir exactamente el mismo tratamiento tributario.

¿Qué propone la DNIT para el IVA?

Orué aclaró que la iniciativa no implica crear un nuevo impuesto para estos vehículos, sino reducir progresivamente una exención que ya existe.

“Acá lo importante aclarar es que no se va a cargar un impuesto sobre algo, se va a quitar nomás una exención que existe”, explicó.

La propuesta consiste en establecer inicialmente una tasa del 5% de IVA, en lugar del 10%, como mecanismo de transición.

De acuerdo con el planteamiento expuesto por el titular de la DNIT, posteriormente, cuando termine el periodo de exoneración previsto para 2033, los vehículos pasarían a tributar normalmente.

“Desequilibrio” e inequidad tributaria

Más allá del impacto que tendría la medida sobre la recaudación, Orué insistió en que el objetivo es corregir lo que considera una diferencia en la presión tributaria.

Explicó que el beneficio fue establecido originalmente bajo el argumento de promover vehículos menos contaminantes. Sin embargo, sostuvo que los vehículos híbridos no son completamente eléctricos y continúan utilizando combustibles.

“Vemos que hay un desequilibrio aprovechándose de una figura de que te dicen que es eléctrico, pero en realidad no, sino que es otra vez a combustión”, manifestó.

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Proyecto ya fue presentado al Ministerio de Economía

Orué informó que la DNIT ya presentó el proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Posteriormente, la iniciativa deberá ser remitida al Congreso Nacional para su tratamiento.

Según las estimaciones que maneja la institución, el cambio podría representar unos US$ 30 millones adicionales de recaudación tributaria.

No obstante, el titular de la DNIT remarcó que la intención de modificar el beneficio no responde únicamente a una búsqueda de mayores ingresos para el Estado, sino también a la necesidad de revisar el tratamiento tributario de estos vehículos.

Menor crecimiento de la recaudación

Por otra parte, Orué se refirió al comportamiento de los ingresos tributarios y señaló que la recaudación continúa mostrando resultados positivos, aunque por debajo de las expectativas iniciales.

Indicó que se esperaba alcanzar un crecimiento cercano al 10%, pero que, debido al comportamiento actual de variables como el tipo de cambio y la menor recaudación registrada en Aduanas, la proyección se ubica actualmente en torno al 3%.

Controles sobre utilidades en reservas

Orué también anunció que se presentará un proyecto de reglamentación destinado a establecer un control más efectivo sobre las utilidades en reservas.

Según explicó, la DNIT detecta situaciones en las que determinadas empresas estarían haciendo un uso abusivo de esta figura, por lo que se pretende establecer mecanismos que permitan un mayor control tributario sobre estas operaciones.