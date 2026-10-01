25 de Diciembre: tras reiterados reclamos llega asistencia de la SEN

La asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) consiste en chapas y colchones. La entrega empezó durante la tarde de este jueves en la zona de 25 de Diciembre.

Los funcionarios priorizan a unas cinco comunidades asentadas en el municipio, donde más de 600 familias fueron perjudicadas por el temporal ocurrido el martes 29 de septiembre en horas de la tarde.

Los funcionarios de la SEN, Gloria Mabel Martínez y Richard Mendieta, encargados de la distribución de ayuda, para este jueves se prevé asistir a unos 180 afectados de 25 de Diciembre, que en su mayoría se encuentran bajo carpas por la pérdida del techo de sus casas o por la destrucción total de sus viviendas..

La tarea de distribución continuará mañana, viernes, en otras comunidades de 25 de Diciembre, y en el distrito de Unión, donde hay más de 200 familias afectadas que también están esperando la ayuda de la SEN, así como de otras instituciones.

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Piden agilizar la asistencia

Elvira Sosa, de la compañía San Miguel del distrito de Unión, por su parte, instó a los responsables de la SEN a procurar agilizar la entrega de los materiales a la gente que se encuentra esperando desde hace tres días la ayuda de esta institución, atendiendo que son muchos los perjudicados que se quedaron sin casas, aseveró.

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Otro damnificado de la misma comunidad, Ariel Méndez, refirió que los lugareños están sumamente preocupados por la situación en que se encuentran luego del fuerte temporal que dejó bastantes perjuicios en esta parte del departamento de San Pedro.

El intendente de Unión, Mauro González (ANR-HC), expresó su deseo de que la ayuda llegue mañana a los pobladores que están esperando. Dijo que, a pesar de que la Municipalidad está acompañando a la gente de acuerdo con las posibilidades, la institución no dispone de suficientes recursos para esta emergencia.