“Es mi primo”: Peña admite el vínculo con Nogués, pero esquiva las preguntas sobre Atome

ABC preguntó al MIC si contaba con la renuncia formal del primo hermano del Presidente de la República, Juan Pablo Nogués Peña, como representante ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). La cartera respondió que “no hay un proceso de renuncia como tal”.

Según explicó la directora de Comunicación del ministerio, Karimi Ayala, “la actualización de la representación se realiza mediante una comunicación formal de la máxima autoridad del MIC” y, con la designación de nuevos representantes, “el consejero anterior deja de ejercer esa función”.

El MIC confirmó que el nuevo titular es Juan Paredes, con trayectoria en desarrollo de emprendedores y mipymes y experiencia en transformación digital. Como suplente fue designado Daniel Ríos, docente e investigador con más de 10 años de trayectoria.

Consultada por la fecha del cambio, la vocera precisó que la nota oficial se presentó ante el Conacyt recién en agosto de este año, tres meses después de que Nogués dijera a ABC que estaba “renunciante” desde mayo.

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“No existe conflicto de intereses”, sostiene el MIC

ABC consultó ayer de forma directa al ministro Marco Riquelme si existe un conflicto de intereses al ser Nogués Peña gerente de Atome y, a la vez, representante del MIC ante el Conacyt. La respuesta oficial del ministerio fue que no.

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“La representación ante el Conacyt es de carácter institucional, no constituye un cargo remunerado. Se trata de una función ejercida en carácter de consejero, por ende no existe conflicto de intereses”, señaló la cartera.

El MIC agregó que su representación ante el consejo busca “articular las políticas del sector industrial, comercial y de las mipymes con las políticas de ciencia, tecnología, innovación y calidad”, y que esa función “no otorga competencia para intervenir en decisiones sobre tarifas de energía, regímenes especiales ni acuerdos vinculados a Atome”. Casi idéntica respuesta a la que dio el jefe de Gabinete, Javier Giménez.

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Peña evade la pregunta, pero admite: “Es mi primo”

El propio presidente Santiago Peña fue consultado ayer por ABC TV sobre el vínculo de su primo con Atome, durante la inauguración de una nueva sede judicial en Fernando de la Mora. Habló de la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en el país, pero se negó a responder.

Lo único que atinó a decir ante la insistencia del colega de nuestro medio fue: “es mi primo”.

Peña reprochó al periodista que le consultó por “monopolizar” las preguntas —también le habían preguntado por la condena al exsenador Hernán Rivas— y cerró con una frase: “Vamos a dejarles trabajar a los otros colegas”.

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Vence el plazo de la ANDE y no hay respuestas

La consulta al MIC se da justo cuando se cumple un plazo clave para Atome. El presidente de la ANDE, Miguel Báez, había advertido el 22 de setiembre que la empresa debía negociar una nueva adenda a su contrato antes del 30 de setiembre, o depositar una póliza de garantía bancaria por unos US$ 40 millones.

Ese monto equivale al 2% del costo anual de la potencia que Atome reserva en Itaipú y no utiliza, según explicó Báez ante la Comisión Bicameral de Presupuesto. “Si el 30 de setiembre no entra, ellos tienen que depositar una póliza de garantía en el banco”, dijo entonces.

ABC buscó saber si Atome y la ANDE llegaron a un acuerdo en la negociación de la semana pasada, y qué ocurre con el vencimiento de ayer, miércoles. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta de ninguna de las dos partes.