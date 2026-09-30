Peña habla de seguridad jurídica, pero se niega a responder sobre Atome y Hernán Rivas

El presidente Santiago Peña acudió hoy al acto de inauguración de una nueva sede de los Juzgados de Primera Instancia del Poder Judicial en la ciudad de Fernando de la Mora (departamento Central).

Al ser abordado por reporteros luego del acto, el presidente Peña habló de sus recientes viajes, entre ellos su paso por Nueva York, Estados Unidos, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, en paralelo, mantuvo varias reuniones con “grupos de inversores”.

“El año pasado fue un año récord en inversión extranjera directa, creemos que este año vamos a volver a romper ese récord”, dijo. “Paraguay llama la atención a nivel internacional por el ritmo de crecimiento”.

Durante su mandato, el presidente Peña ha sido criticado por la cantidad de viajes que ha realizado al exterior, viajes que el mandatario frecuentemente ha defendido como una necesidad para atraer inversiones de capital extranjero al país.

Peña evadió preguntas sobre Rivas y Atome

En el contexto del acto de inauguración de la nueva sede judicial en Fernando de la Mora, el presidente Peña admitió la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en el país.

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Sin embargo, se negó a comentar sobre la reciente condena de 8 años de prisión al exsenador colorado cartista Hernán David Rivas, quien fue declarado culpable de haberse valido de un diploma universitario de contenido falso, haciéndose pasar por abogado, para lograr ser designado como representante del Congreso – primero de la Cámara de Diputados y luego del Senado – ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

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La condena a Rivas, quien llegó a presidir el Jurado de Enjuiciamiento – un órgano judicial encargado de evaluar la labor de jueces y fiscales – fue un duro golpe a la imagen institucional del Estado paraguayo y de su sistema judicial.

Igualmente, el presidente Peña se negó a contestar preguntas sobre el aparente conflicto de intereses que surge del vínculo de su primo Juan Pablo Nogués Peña, representante del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), con la firma internacional productora de fertilizantes Atome, de la que es gerente.

Atome iba a beneficiarse de decretos del Gobierno que le habrían permitido acceder a energía eléctrica a un precio fijo muy por debajo del que aplica a otras empresas, por un periodo de 15 años para las operaciones que pretendía instalar en Paraguay.

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El Gobierno eventualmente se vio obligado a derogar sus decretos, luego de que la ANDE sostuviera que no sería viable mantener una tarifa tan baja como la que pretendía la empresa británica, por un periodo tan largo, teniendo en cuenta que el consumo de energía eléctrica en Paraguay está acercándose al tope de su capacidad de generación.

En respuesta, Atome anunció su intención de recurrir a un arbitraje internacional por la decisión del Gobierno de derogar los decretos, algo que podría resultar en una demanda al Estado paraguayo de alrededor de 600 millones de dólares.

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El presidente Peña respondió al periodista que le pidió comentarios sobre el caso Rivas y la situación de su primo y Atome de igual manera: reprochándolo por “monopolizar” las preguntas.

“Vamos a dejarles trabajar a los otros colegas”, dijo.