Deuda pública: MEF reporta aumento de US$ 2.575 millones en un año

En el documento publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)se detalla que la deuda pública del Paraguay al cierre de julio último se ubicó en US$ 22.208 millones, 8,6% superior al saldo registrado en diciembre de 2025, cuando alcanzaba US$ 20.448 millones y superior en 12% al registrado en julio del 2025 cuando la deuda llegaba a US$ 19.633 millones. En términos absolutos, el MEF refiere que el incremento fue de US$ 1.760 millones en siete meses y de US$ 2.575 millones en el lapso de un año, y que este aumento fue impulsado principalmente por el mayor endeudamiento mediante bonos y otros desembolsos registrados durante el periodo.

De acuerdo con el reporte oficial, la deuda pública representó el 34,8% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 41,1% observado al cierre de diciembre del año pasado y del 39,1% que alcanzó en julio del 2025, pese al aumento del saldo de los compromisos. La disminución de este indicador responde al mayor valor estimado del PIB medido en dólares y al efecto del tipo de cambio utilizado para la conversión de las cifras.

Deuda externa e interna

Al desagregar la deuda global por residencia del acreedor, se observa que el 82,8% corresponde a deuda externa por un total de US$ 18.398 millones, mientras que el 17,2% restante es deuda interna por US$ 3.810 millones, según los datos del informe del MEF.

Considerando el rango de la deuda externa, se observa que el 40,3% del saldo total corresponde a préstamos multilaterales por US$ 8.953 millones. En este grupo se encuentran los créditos otorgados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), FONPLATA, entre otros.

Por otra parte, el 40,9% de la deuda externa corresponde a bonos internacionales, cuyo saldo llegó a US$ 9.090 millones al cierre de julio. La cartera aumentó cerca de 10,1% con relación a diciembre de 2025, equivalente a unos US$ 876 millones más.

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La deuda externa se completa con los compromisos correspondientes a la Ley N° 5.074/2013, bajo la modalidad llave en mano, cuyo saldo asciende a US$ 377 millones.

En cuanto a la deuda interna, se refiere mayormente a bonos emitidos localmente para financiar el presupuesto.

Deuda en la Administración Central

Al desagregar el reporte naturaleza de las instituciones, se observa que la deuda de la Administración Central alcanzó US$ 19.390,5 millones, equivalente al 87,3% del total de la deuda del Sector Público. De este monto, el 87,3% corresponde a obligaciones externas y el 12,7% a deuda interna.

Por su parte, la deuda de la administración descentralizada pagada por las entidades deudoras sumó US$ 2.817 millones, equivalente a alrededor del12,7%del saldo total del Sector Público.

Impacto de deuda y el PIB

El informe del MEF muestra que la relación entre la deuda y el PIB mantienen una tendencia descendente en este año, al pasar de 41,1% en diciembre de 2025 a 34,8% en julio de 2026. Aunque el saldo de la deuda aumentó en US$ 1.760 millones, el crecimiento del PIB expresado en dólares redujo el peso relativo de los compromisos públicos sobre el tamaño de la economía, y esto se explica principalmente por la devaluación en casi 25% de la cotización del dólar frente a la moneda local.