Acuerdo UE-Mercosur: la CNCSP pide una agenda interna para materializar el tratado en inversiones reales

A casi diez meses de la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras su entrada en vigor escalonada, el debate empresarial en Paraguay se desarrolla entre la negociación diplomática y la ejecución estratégica.

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Desde la CNCSP sostienen que el verdadero desafío será generar las condiciones estructurales para transformar el acuerdo en un flujo constante de inversiones y nuevos negocios. El titular del gremio, Ricardo Dos Santos, ratificó en declaraciones a ABC Cardinal que la ampliación de mercados es un paso fundamental, pero insuficiente si el país no realiza sus tareas internas. La posición fue expuesta tras recientes reuniones con la embajadora de la UE, representantes de la Cancillería, el Ministerio de Industria y Comercio y líderes del sector privado.

Dos Santos fue enfático respecto a la necesidad de cambiar el enfoque de las discusiones económicas en el país. “Desde la Cámara de Comercio nosotros estamos absolutamente convencidos de que Paraguay, todos los problemas presupuestarios que tiene, que se discuten de a ver cómo nos repartimos la torta tan chiquitita que hay en Paraguay, realmente se resuelven generando más riqueza. Y más riqueza solamente se genera con más inversión y con más trabajo”, afirmó el titular de la CNCSP.

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Sobre la atracción de capitales europeos, sostuvo que, si bien la inversión brasilera sigue siendo la más importante en el país, el interés de Europa es una realidad que va en aumento. “Paraguay sí está creciendo en inversión española y alemana. Hay cada vez más inversión con el objetivo de potenciar Paraguay para servir a los propios lugares que los inversores atienden. Yo creo que sí Paraguay tiene una posibilidad de recibir inversiones europeas, y esto con los años vamos a probar si es teoría o es una posibilidad real, pero yo creo que sí”, remarcó Dos Santos, mencionando proyectos recientes en el rubro forestal y en el sector frigorífico porcino.

Tareas pendientes: infraestructura, hidrovía y logística

Para hacer frente a la demanda y a los estándares del comercio internacional, delineó los ejes donde el país debe enfocar su agenda de reformas de manera urgente. “Tenemos que prepararnos en materia de tecnología en las empresas. Tenemos que prepararnos en materia de seguridad de cadena logística. Tenemos que prepararnos con infraestructura para exportación. Hablábamos de que en Paraguay siempre se genera la demanda primero y después vemos cómo ir parchando los problemas”, lamentó el empresario.

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En ese sentido, apuntó a la necesidad de encarar planes a largo plazo en materia de transporte fluvial e integración física regional. “Tenemos que tener un plan maestro para el manejo de la hidrovía. No podemos manejar la hidrovía parchando, con proyectos de 12 años de duración; tenemos que tener una visión de 25 años de la hidrovía. En la práctica, Paraguay tiene una oportunidad muy grande de ir dando saltos a los miles de millones de dólares”, aseveró.

Regulaciones socioambientales

Abordado sobre las supuestas regulaciones socioambientales de la UE, las cuales son cuestionadas por sectores de los gremios de la producción argumentando que perjudican su manera de trabajar, Dos Santos reconoció la complejidad del escenario político europeo, aunque remarcó la vocación soberana del país.

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“La Unión Europea tiene mucha política muy compleja y con unas ideologías que yo por lo menos no comparto. Paraguay, dentro del Mercosur mismo, todos sabemos que existe primero para no ser una provincia argentina, después para no ser un estado brasilero. Siempre la vocación de Paraguay fue la independencia”, expresó.

Sin embargo, el presidente destacó que el país puede posicionarse como un actor clave en la solución de las exigencias climáticas. “Paraguay, sobre todo con el desarrollo forestal que vamos a tener y que estamos teniendo, cada vez somos más parte de la solución al problema ambiental. Paraguay puede ser una solución a ese problema que plantea la Unión Europea, que a veces tiene un poco de realidad y muchas veces tiene mucha ideología”, sostuvo.

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Finalmente, ante la polémica sobre los créditos de carbono y el riesgo de inmovilizar tierras productivas, aclaró la postura del sector empresarial. “Negociar la improductividad del campo, yo creo que ningún paraguayo está de acuerdo. Pero negociar una industria forestal que se potencia con los créditos de carbono es un tema que hay que mirar. Yo no soy experto en esto, pero sí vale la pena entender muy bien cómo funciona”, concluyó.