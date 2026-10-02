Dólar: así cerró la cotización esta semana

En las casas de cambio, la cotización del dólar bajó G. 40 durante la semana respecto al valor registrado el lunes 28 de septiembre, cuando se ubicó en G. 5.900 a la venta. En la compra se mantuvo entre G. 5.760 y G. 5.780 durante las jornadas hábiles.

Este viernes, el valor de venta fue de G. 5.860, frente a los G. 5.850 del jueves y los G. 5.860 del miércoles. El martes había alcanzado G. 5.880.

El dólar interbancario

En el mercado interbancario, la divisa cerró este viernes en G. 5.873, por encima de los G. 5.850 del jueves y de los G. 5.833 del miércoles.

El cierre del martes fue de G. 5.847, mientras que el viernes 25 de septiembre había terminado en G. 5.873. El lunes 28 de septiembre fue feriado, por lo que no se registró cotización.

De esta manera, pese a las fluctuaciones registradas durante la semana, el tipo de cambio mayorista terminó este viernes en el mismo nivel que el cierre del viernes anterior.

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¿Por qué hay abundancia de dólares en Paraguay?

Según expertos del mercado cambiario, uno de los factores que está contribuyendo a la elevada disponibilidad de dólares en el mercado local es el ingreso de capital extranjero, principalmente destinado a inversiones productivas.

Las inversiones provenientes de Brasil y otros mercados hacia la industria y distintos sectores productivos superarían los US$ 1.000 millones anuales, de acuerdo con estimaciones citadas por analistas.

A este flujo se suma la llegada de nuevos residentes al país. Según los expertos, Paraguay recibe alrededor de 100.000 extranjeros por año, cifra que duplica el crecimiento anual de la población paraguaya, estimado en unas 50.000 personas.

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En términos cambiarios, una mayor disponibilidad de dólares, cuando no está acompañada por una demanda equivalente, genera presión a la baja sobre la cotización de la moneda estadounidense frente al guaraní.

Otro factor relevante es el desempeño del sector exportador. Este año, Paraguay alcanzó una cosecha récord de soja de aproximadamente 11 millones de toneladas, lo que representa un ingreso adicional de divisas frente a años anteriores.

Las empresas exportadoras reciben dólares por sus ventas externas y posteriormente convierten parte de esos recursos a guaraníes para cubrir costos locales, salarios, impuestos y otras obligaciones.