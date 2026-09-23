Dólar en Paraguay: por qué baja la cotización pese al endurecimiento de tasas de la Fed

La política monetaria de Estados Unidos suele tener efectos directos sobre los mercados cambiarios de las economías emergentes. Sin embargo, por el momento en el mercado interno paraguayo, la cotización del billete verde sigue cediendo frente al guaraní y este miércoles cerró en una posición de G. 5.900 en el cambio efectivo y en G. 5.924 en el cambio interbancario. El analista financiero, Amílcar Ferreira detalló algunos factores que hay detrás de esta baja histórica.

Según explicó Ferreira, cuando la Reserva Federal (Fed) eleva sus tasas de interés, los activos en dólares ganan atractivo, ya que ofrecen mayores rendimientos y, en consecuencia, tienden a captar recursos que antes podían estar destinados a otros países.

Detalló que la suba de tasas estadounidenses debería impulsar una migración de capitales hacia Estados Unidos, en un contexto internacional donde el dólar se ha devaluado en torno al 10%, mientras que en Paraguay la baja fue de más del 20% frente al guaraní.

Añadió, que para que los dólares permanezcan en países emergentes, los inversores suelen exigir retornos más altos, un escenario que habitualmente encarece la divisa norteamericana frente a las monedas locales, lo que tendría que revertir la tendencia de la cotización de la divisa, a un alza o apreciación sobre las demás monedas.

Sin embargo, Amílcar Ferreira indicó que esa transmisión no es automática y que el impacto de las decisiones de la Fed puede demorarse y, en el caso paraguayo, se encuentra compensado por un flujo relevante de dólares procedente de inversiones, exportaciones y actividades vinculadas al comercio fronterizo.

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Inversiones y llegada de extranjeros

Uno de los principales factores que explica la abundancia de dólares en Paraguay, según el experto, es la atracción de capital extranjero que se está notando últimamente. Por un lado, por las inversiones procedentes de Brasil y de otros mercados, destinadas a la industria y distintos sectores productivos, superan los US$ 1.000 millones anuales y se encuentran en niveles récord, de acuerdo con Ferreira.

A esa dinámica se agrega la llegada de nuevos residentes. El analista precisó que Paraguay recibe alrededor de 100.000 extranjeros por año, una cifra equivalente al doble del crecimiento anual de la población paraguaya, estimado en unas 50.000 personas.

El experto explicó que en un mercado cambiario, una mayor disponibilidad de dólares, si no está acompañada por una demanda equivalente, tiende a reducir su cotización en guaraníes. Es decir, fortalece la presión bajista sobre el dólar.

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La soja aporta un refuerzo excepcional

Por otra parte, Amílcar Ferreira detalló que el sector exportador también ocupa un lugar central en este comportamiento y este año en particular, Paraguay alcanzó una cosecha récord de soja de 11 millones de toneladas.

Añadió que una producción de esa magnitud supone un ingreso adicional de divisas respecto de años anteriores.

Las exportaciones agrícolas incorporan dólares al circuito económico cuando las empresas reciben pagos por sus ventas externas y luego necesitan convertir parte de esos recursos para afrontar costos locales, impuestos, salarios u otras obligaciones en guaraníes. Sin embargo, por la caída fuerte de la cotización (en más del 20%), este éxito de la producción no está pudiendo ser aprovechado por el sector.

Un análisis técnico elaborado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP) estima que, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el efecto de la apreciación del guaraní sobre el valor de la producción ganadera representó aproximadamente G. 2,06 billones (US$ 349 millones) menos en términos de conversión a moneda local. Desde el sector agroexportador y otros se suman al reclamo por una intervención puntual del Banco Central del Paraguay (BCP) para evitar caídas bruscas que finalmente terminen afectando a la economía local.

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Para Ferreira, la combinación de esos factores actúa como un contrapeso frente a la tendencia internacional. Aunque el endurecimiento monetario estadounidense genera una presión potencial al alza sobre el dólar, la oferta local de divisas ha sido suficientemente amplia como para neutralizarla e, incluso, mantener una trayectoria descendente de la cotización. “Vale decir, a esa tendencia internacional se ve contrarrestada, por el éxito que está teniendo Paraguay en la atracción de capitales, en el sector exportador, en el comercio de frontera. Y bueno, todo eso, actúa de contrapeso y finalmente incluso hace que la tendencia sigue siendo a la baja”, dijo finalmente.