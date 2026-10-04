Primo de Peña en Atome defendió su tarifa: “Si fuera influyente, ya estaríamos en otra situación”

Cuando ABC le consultó si es primo hermano del presidente Santiago Peña, Juan Pablo Nogués Peña lo confirmó sin rodeos. “Sí, yo soy primo hermano de Santi Peña”, dijo, y pidió que el tema se tratara “con respeto” y advirtió contra lo que llamó “sensacionalismo”.

Sobre si el vínculo familiar influyó en el contrato de Atome con la ANDE, fue categórico: “No es relevante, para nada, porque no tuvo ninguna influencia”. Y agregó que “si fuera realmente influyente, estaríamos ya en otra situación”.

Nogués Peña insistió en que nunca habló del tema con el presidente. “Yo con el presidente nunca hablé sobre estos temas”, dijo, y recordó que Atome firmó el contrato con la ANDE en 2022, durante el gobierno anterior, el de Mario Abdo Benítez.

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Su defensa de la tarifa

Nogués Peña dedicó buena parte de su respuesta a defender la tarifa eléctrica que contrató Atome, un punto que —dijo— “la prensa no da mucho ruido”. Sostuvo que la empresa “ha hecho todo lo que tenía que haber hecho de forma clara, bajo la ley”, y que paga lo mismo que establecía el decreto original.

Según explicó, la tarifa no es exclusiva de Atome: la pagan todas las grandes empresas del sector industrial en 220 kV y 66 kV, y mencionó entre otras a Cervepar, Caiasa, Cemento Iguazú y otras.

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Atacó la idea de que se trate de una tarifa preferencial: dijo que lo único que Atome pidió fue que el precio se dolarizara, y que la suba reciente se explica por el tipo de cambio, no por un beneficio especial. “Si ustedes quieren seguir diciendo que es una tarifa preferencial para Atome, para mí falta a la verdad”, afirmó.

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Según la planilla que dijo tener, el sector industrial en 220 kV y 66 kV pagó US$ 28 y US$ 30 por MWh en 2025, y este año, por la variación cambiaria, pasó a unos US$ 35. “El año que viene, si el dólar sube, va a pagar 30 o 28”, sostuvo. “No es ninguna tarifa preferencial la que Atome tuvo”.

Nogués Peña envió a ABC una planilla buscando demostrar sus palabras. El documento responde a la afirmación de que “Atome quiere una tarifa diferencial frente a otros sectores”, ya que sostiene que la propuesta de la empresa es “equivalente a lo que el sector industrial está pagando en 220 kV” y que surgió de un acercamiento al Gobierno en 2025 para fijar una tarifa basada en la tarifa industrial vigente.

Atome está categorizada en MAT — 220 kV, el nivel de tensión más alto. Según esta planilla, la tarifa promedio que pagó ese segmento en 2025 fue de US$ 31,86 por MWh, una cifra cercana a los US$ 30 a 35 que, según Nogués Peña, acordó la empresa.

Nogués planteó que si el sector industrial paga hoy US$ 35 por MWh, “¿por qué la tarifa es 44?”, en referencia a la tarifa técnica de US$ 44,33 que la ANDE debería cobrar para cubrir sus costos.

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Seis días después de la conversación con Nogués Peña, Atome notificó a través de un comunicado a la Bolsa de Londres (AIM), la terminación de su contrato de 2022 con la ANDE, efectiva a fines de este año, tras no acordar la suspensión temporal del acuerdo. Lo informó el 1 de octubre, un día después del vencimiento del plazo el 30 de septiembre que había mencionado ante el Congreso el titular de la empresa estatal, Miguel Báez.

La firma recordó que en mayo de 2022 firmó con la ANDE un acuerdo de compra de energía (PPA), ampliado luego a 145 megavatios de potencia comprometida. Atome había propuesto a la ANDE una suspensión temporal del contrato mientras buscaban una solución, pero “aún no se ha podido acordar la forma” de ese acuerdo.

Una acusación sin pruebas

Sin aportar documentación, Nogués Peña afirmó que la ANDE vendería energía a una comercializadora brasileña, Infinity Traders, a US$ 35 por MWh, “para que Brasil se desarrolle”. Consultado directamente si tenía certeza de esa venta, respondió: “Es así, no tengo pruebas pero tampoco dudas... es el trabajo de ustedes investigar”.

Sobre esta afirmación, ABC quiso consultar al presidente de la ANDE, Ing. Miguel Báez, quien sigue llamándose a silencio sobre este tema.