Atome notifica terminación de su contrato con ANDE, pero mantiene su ofensiva de arbitraje contra Paraguay

En un comunicado a la Bolsa de Londres (AIM), la firma recordó que en mayo de 2022 firmó con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) un acuerdo de compra de energía (PPA), ampliado luego a 145 megavatios de potencia comprometida. Atome había propuesto a la ANDE una suspensión temporal del contrato mientras buscaban una solución, pero “aún no se ha podido acordar la forma” de ese acuerdo.

Ante ese escenario, la empresa explicó que notificó la rescisión “para evitar perjuicios” y “cualquier posible responsabilidad” en la que pudiera incurrir al seguir sujeta al PPA de 2022, y “teniendo en cuenta el plazo correspondiente”. La terminación será efectiva a finales de 2026.

Atome recordó además que el 17 de septiembre de 2026 notificó a Paraguay un Aviso de Disputa e Intención de Presentar una Reclamación de Arbitraje el que sostiene que el Estado violó el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay al revocar decretos presidenciales que garantizaban suministro de energía a largo plazo y a precio fijo para el proyecto.

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La empresa afirma también que el Estado revocó su acuerdo de firmar un nuevo PPA que le aseguraba comprar energía a precio fijo. Según Atome, el Estado habría entendido y reconocido como necesario para que el proyecto pudiera obtener financiamiento “tras extensas reuniones con ATOME y sus financiadores”.

“Continúa trabajando de buena fe”

Atome sostiene que la rescisión no obstaculizará las negociaciones con el Gobierno y la ANDE por un nuevo PPA ni perjudicará sus derechos bajo el tratado. Por eso asegura que “continúa trabajando de buena fe” para que el proyecto de Villeta siga adelante.

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En el texto, la empresa recurre incluso a la misión institucional de la ANDE, que según indica “imprime en toda su papelería”: “satisfacer las necesidades de electricidad del país y operar con responsabilidad social y ambiental”. Para Atome, Villeta está “firmemente alineado” con ese objetivo.

El comunicado cierra con un mensaje a los inversores: una resolución satisfactoria demostraría que Paraguay “sigue siendo un país confiable y apto para la inversión” de grandes proyectos extranjeros respaldados por financiación institucional.

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Lo que había dicho la ANDE en el Congreso

El comunicado llega diez días después de que el presidente de la ANDE, Miguel Báez, expusiera en forma tajante ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el lunes 21 de septiembre que “hasta hoy día, en Villeta, Atome no tiene nada construido. Tiene un cartel que dice Atome Paraguay”.

Según Báez, Atome presentó tres adendas desde 2022 que corrieron la fecha de inicio de operaciones hasta el 1 de enero de 2027 y elevaron la potencia a 145 MW. En la última, la ANDE le advirtió que sería la última vez que podía modificar la fecha.

Pese a eso, en agosto de 2026, ya con él en la presidencia, la empresa pidió postergar el inicio hasta 2029, cuando el contrato venza en 2032. “Es difícil creerle”, dijo, y explicó que la ANDE contrata energía en Itaipú pensando en un consumo que nunca llega.

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El plazo y la garantía de US$ 800.000

Báez explicó que, si el 30 de septiembre vencía sin una nueva adenda, Atome debía depositar una póliza de garantía bancaria. Sobre el monto, dijo que “el 2% del total, aproximadamente 40 millones de dólares sería el costo de un año de esa energía y el 2% de eso tiene que colocar en una póliza bancaria”.

Es decir, los US$ 40 millones son el costo estimado de un año de energía reservada, no el monto de la garantía. La póliza equivaldría al 2% de esa cifra, unos US$ 800.000. De no cumplirla, advirtió, “vamos a anular el contrato”.

Hasta el cierre de esta nota, la ANDE no había emitido una postura oficial sobre el comunicado.

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“No es un problema legal, es comercial”

Para el titular de la ANDE, el nudo es la tarifa. Atome busca salir del Pliego de Tarifas N.° 21, en la que hoy paga alrededor de 36 dólares, y pasar a un PPA de 15 años a 30 dólares, sin reajuste en la primera década y con un aumento del 2,5% en los últimos cinco.

“Nosotros no podemos vender por debajo de nuestra tarifa. Eso es clarito”, explicó. Sobre el reclamo internacional, dijo no entender la amenaza: “Con la ANDE ellos no tienen ningún problema. Acá si alguien tiene que reclamar algo, es la ANDE”.