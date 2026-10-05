Granizo “rompeautos”: recomendación del BCP a usuarios de seguros

Tras la tormenta con granizos que azotó a varias ciudades el sábado 3 de octubre pasado, el BCP reiteró a los usuarios de seguros las “pautas urgentes y obligatorias” para tramitar las respectivas denuncias de siniestros.

El objetivo es realizar el trámite “de manera correcta y ágil ante sus respectivas compañías aseguradoras”, sostienen.

El primer punto a tener en cuenta es verificar el alcance de cada póliza: “revise detenidamente las condiciones particulares y generales de su contrato.”

Específicamente hay que confirmar si se cuenta con la cobertura específica para “tormenta”, “vendaval”, “granizo” o “inundación”.

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Proceso para la denuncia

Para realizar la denuncia en caso de automóviles, se debe fotografiar la chapa, los cristales o parabrisas rotos, y las abolladuras de la carrocería en general.

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En caso de contar con un seguro de hogar y/o comercio, hacer un registro de los techos dañados, filtraciones o roturas de aberturas producto del granizo o el viento.

Para ambos casos, la recomendación del BCP es presentar la denuncia “de inmediato”, ya que de acuerdo con la legislación paraguaya y las condiciones generales de las pólizas, se dispone de un plazo máximo de tres días de haber conocido el hecho para formalizar la denuncia.

Por esto, todo lo referente al siniestro del sábado pasado, el plazo límite vence este martes 6 de octubre de 2026. “Los días domingo y feriados computan dentro del plazo”, aseguran.

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Seguros que operan en Paraguay

Otro punto que menciona el Banco Central es que las compañías de seguros que funcionan en Paraguay tienen que contar con canales de atención prioritaria para este evento: ya sea mediante página web, agente/corredor de seguros o líneas de WhatsApp, call center o correos electrónicos.

Además, antes de realizar cualquier reparación de urgencia o mover los bienes afectados, se insta a tomar fotografías y videos detallados de todos los daños materiales sufridos.

“Evite iniciar reparaciones por cuenta propia antes de que su aseguradora registre el siniestro, designe un oficial/liquidador o autorice formalmente el presupuesto del taller habilitado”, agregan.

También se deben tener estos datos básicos requeridos para el formulario:

Nombre del asegurado, número de Cédula de Identidad o RUC.

Número de póliza (si la tiene a mano) o datos del bien afectado (matrícula/chapa del vehículo).

Fecha exacta (03/10/2026), hora aproximada y localidad/barrio donde ocurrió el evento.

Breve relato objetivo de lo sucedido (ej. “Vehículo estacionado en la vía pública expuesto a la caída de granizo” o “Rotura de tejas y cielorraso por temporal”).

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La recomendación del BCP

Como último punto del comunicado, el BCP emite una recomendación “clave para el futuro”, ya que según mencionan, el cambio climático incrementa la frecuencia e intensidad de estos eventos meteorológicos.

“Instamos a todos los usuarios a contactar con sus asesores de seguros para evaluar y ampliar sus coberturas actuales, asegurando la inclusión de cláusulas contra todo riesgo climático para proteger eficazmente su patrimonio familiar y empresarial ante futuros incidentes de esta índole”, sostienen.

Finalmente, reiteran que para consultas adicionales o reclamos no atendidos adecuadamente por las entidades aseguradoras, la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay mantiene canales habilitados de defensa al usuario a través del correo oficial: sis.defensa@bcp.gov.py.

También la plataforma de asistencia al usuario del seguro: https://www.bcp.gov.py/web/institucional/plataforma-de-atencion-al-usuario-del-seguro, al igual que los números telefónicos: (021) 619 2496 / (021) 619 2744 / (021) 619 2357.

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