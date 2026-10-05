Nuevos billetes del guaraní: ¿Cuándo estarán disponibles al público y qué pasará con los actuales?

E l Banco Central del Paraguay (BCP) presentó oficialmente este lunes su nueva familia de billetes, un proyecto de renovación integral que no se realizaba de forma completa desde hace más de 60 años y que ya se había anunciado en el 2022. El lanzamiento se formalizó en un acto en el Salón de Convenciones de la banca matriz con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, el presidente del BCP Carlos Carvallo, el ministro de Economía Óscar Lovera, entre otras autoridades nacionales, coincidiendo con el 83° aniversario de la creación del guaraní como signo monetario nacional, instaurado el 5 de octubre de 1943.

Tras el acto oficial de presentación de los nuevos billetes, el tesorero del BCP, César Gustavo Rojas Aseretto brindó los detalles y plazos de la implementación de las nuevas unidades.

Según precisó, la puesta en circulación de la nueva familia de billetes en Paraguay se realizará de manera progresiva, estimándose que las primeras denominaciones ingresarán al mercado y estarán disponibles al público durante el primer trimestre del 2027.

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Primeras denominaciones en la calle

Según lo detallado por Rojas Aseretto, las primeras denominaciones en salir a circulación corresponderán a los billetes de G. 100.000, G. 50.000 y G. 5.000. Dijo también que las licitaciones para estos tres cortes ya fueron adjudicadas, por lo que la mitad de todo el cono monetario estará en las calles próximamente.

En contraste, los procesos de licitación para las denominaciones de G. 20.000, G. 10.000 y G. 2.000 aún están pendientes. La fecha exacta para la salida efectiva de cada billete al mercado será definida por el Directorio del BCP, en función de cómo evolucione el stock de la familia actual.

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Coexistencia y validez de la moneda actual

Por otra parte, el tesorero del BCP detalló que los billetes que actualmente están en circulación no perderán su valor ni saldrán de manera intempestiva; ya que se prevé que estos convivirán con los nuevos billetes y se irán reemplazando de forma gradual. Ambas familias mantendrán la misma validez legal y el mismo valor nominal.

Según precisó, esta convivencia progresiva es indispensable a fin de permitir que la ciudadanía se familiarice paulatinamente con ellos y por el volumen considerable de billetes que están en circulación.

Aseretto acotó igualmente que pese al avance progresivo de las transacciones digitales, el volumen del parque monetario sigue siendo considerable. Las operaciones electrónicas lejos de suplantar al efectivo, reafirman su rol fundamental en la inclusión financiera, la accesibilidad universal y la soberanía nacional, afirmó.

Actualmente, el billete de mayor circulación en el país es el de G. 100.000, con aproximadamente 175 millones de unidades circulando en el mercado, lo que revela que el dinero efectivo sigue parte activa en el día a día de los ciudadanos.

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Adecuación de cajeros automáticos

En lo respectivo al sistema financiero, y el plazo que tendrán las entidades bancarias privadas para adecuar sus sistemas de redes y cajeros automáticos (ATM), Rojas Aseretto explicó que esto dependerá de la gestión de cada entidad. No obstante, indicó que las mismas recibirán las nuevas remesas de billetes de forma inmediata, una vez que el directorio autorice la circulación de las nuevas unidades que saldrán según la disponibilidad del stock de billetes.

¿Cómo serán los nuevos billetes?: Detalles de Anversos y Reversos

Billete de 2.000 guaraníes

Anverso: Homenaje a los pueblos originarios de Paraguay, representando las raíces profundas de la identidad nacional. Reverso: Motivos inspirados en la biodiversidad y las ecorregiones del país, integrando elementos de la cultura tradicional.

Billete de 5.000 guaraníes

Anverso: Legado de las misiones, representado por la figura de San Roque González de Santa Cruz y Fray Juan de San Fernando (el primer mártir mestizo).Reverso: Expresiones de la naturaleza y ecorregiones combinadas con elementos culturales característicos.

Billete de 10.000 guaraníes

Anverso: Los padres de la patria, ilustrados con las efigies de José Gaspar Rodríguez de Francia y Carlos Antonio López. Reverso: Paisajes autóctonos vinculados a la riqueza natural de la fauna y flora nacional (Nota: este billete migra al sustrato de polímero/plástico para mayor durabilidad).

Billete de 20.000 guaraníes

Anverso: Héroes nacionales, representados por el Mariscal Francisco Solano López y el Mariscal José Félix Estigarribia. Reverso: Representación paisajística de las ecorregiones geográficas del Paraguay.

Billete de 50.000 guaraníes

Anverso: La educación y el rol fundamental de la mujer paraguaya, ilustradas a través de las maestras Celsa y Adela Speratti. Reverso: Enfoque en la biodiversidad ecorregional y símbolos del patrimonio inmaterial.

Billete de 100.000 guaraníes

Anverso: Homenaje al arte nacional y la cultura, inmortalizando a los máximos exponentes de la música paraguaya: Agustín Pío Barrios (Mangoré) y José Asunción Flores. Reverso: La cúspide del relato natural del país, reflejando ecorregiones emblemáticas.