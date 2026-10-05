Unión: nueve días bajo carpas y sin asistencia del gobierno

Más de 200 casas fueron dañadas por el temporal que azotó el distrito de Unión hace nueve días, según los damnificados. Además, fueron afectadas dos instituciones educativas y un polideportivo comunitario; este último quedó completamente destruido.

La profesora Fátima Vera, directora de la Escuela Básica N° 1499 San Miguel, dijo que la institución sufrió el destechamiento parcial de un pabellón con tres aulas. También se dañaron un sanitario, una cocina, el tejido perimetral de unos 70 metros y un tanque de agua, que desde el pasado martes se encuentran en las mismas condiciones.

La escuela funciona desde el jardín hasta el noveno grado con 61 alumnos, mencionó la profesora Vera.

La docente indicó que realmente hay una tremenda necesidad de las personas perjudicadas por el temporal, por lo que urge la ayuda solidaria de la ciudadanía y, principalmente, de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que hasta el momento no envió absolutamente nada a los centenares de familias que perdieron sus casas, aseveró.

Otra escuela que resultó perjudicada por el temporal de hace nueve días

Otro local educativo dañado por el fuerte viento es la Escuela Básica 2676 Defensores del Chaco, ubicada en la compañía San Blas. El profesor José Vera manifestó su preocupación no solamente por el estado en que se encuentra la infraestructura edilicia, sino también por las familias que siguen en los campamentos improvisados sin recibir la asistencia de los organismos correspondientes.

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Lugares más afectados

Los lugares donde hubo mayor cantidad de perjuicios son las compañías San Miguel, San Blas, Santa Catalina, Silencio Cue, San Antonio y Hugua Mojón.

Abandonados

Estelvina Ferreira, de San Miguel, cuya vivienda quedó completamente derrumbada, enfatizó que se sienten abandonados por las autoridades del Gobierno nacional, que a nueve días del grave episodio no han asistido en nada a la gente que se encuentra en la desgracia.

Sin embargo, destacó la ayuda solidaria recibida por los padres de familia de la escuela y colegio Dr. Raúl Peña de Santaní y de personas de buen corazón que enviaron una importante cantidad de víveres y de otros tipos de ayuda para los damnificados, subrayó.

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El viernes 2 de octubre, ante nuestra consulta, el encargado de la oficina regional de la SEN, situada en Santa Rosa del Aguaray, Roberto Gómez, había señalado que el sábado tenía programado asistir a los afectados de la zona. Sin embargo, no cumplió su anuncio.