Banco Mundial proyecta que Paraguay crecerá 4,7% en 2026 y seguirá por encima del promedio regional

Paraguay se mantendrá entre las economías con mejor desempeño de América Latina y el Caribe, según dio a conocer el Banco Mundial este martes a través de comunicado oficial. El organismo refiere que estima una expansión del PIB de 4,7% en 2026, frente al 2,2% previsto para la región.

Banco Mundial proyecta que Paraguay crecerá 4,7% este año

El Banco Mundial estima que la economía paraguaya crecerá 4,7% en 2026. La tasa se ubicará más de dos puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina y el Caribe, para el cual se prevé una expansión de 2,2%.

La proyección para Paraguay marca una desaceleración frente al 6,6% estimado para 2025, pero el país conservaría un ritmo alto dentro de la región, detalla el BM. Para 2027, el organismo prevé un crecimiento de 4,1% y para 2028, de 4,0%. En 2023, la economía paraguaya había crecido 5,3% y en 2024, 4,7%.

“América Latina y el Caribe tiene el potencial de alcanzar un crecimiento más sólido y ambicioso. Los países que han mantenido marcos macroeconómicos sólidos, fortalecido sus instituciones y avanzado en reformas están demostrando que un mayor crecimiento es posible”, señala Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

En ese sentido la alta funcionaria del BM dijo que la región cuenta con un enorme talento humano y abundantes recursos. “La prioridad ahora es aprovechar estas fortalezas mediante políticas consistentes e inversiones que permitan aumentar la productividad, crear mejores empleos e incrementar los ingresos”, resaltó.

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¿Por qué Paraguay crece por encima del promedio regional?

El Banco Mundial coloca a Paraguay y El Salvador entre las economías con desempeño superior al promedio. En el caso de estos países, el informe cita como soportes la mejora de las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y una sólida inversión privada.

El comunicado del organismo también resalta a Panamá y República Dominicana por su crecimiento, mientras que Argentina mantiene una trayectoria de expansión que, según las previsiones, abarcará tres años consecutivos entre 2025 y 2027.

Paraguay, entre las economías de mayor crecimiento en 2026

Guyana encabeza las proyecciones de crecimiento para 2026, con una expansión de 23,7%. Paraguay y República Dominicana aparecen después, ambos con 4,7%. El Salvador alcanzaría 4,5%, Panamá 4,2% y Surinam 3,9%.

El panorama es más moderado entre las mayores economías de la región. Brasil crecería 2,1%, Argentina 2,1% y México 1,4%. Chile tendría una expansión de 0,8%, Colombia 2,3% y Perú 3,2%.

Para ese año, la tabla del Banco Mundial registra además contracciones de 2,8% para Bolivia, 0,8% para Jamaica y 0,2% para Trinidad y Tobago. Estas proyecciones de organismo internacional tuvieron como corte el miércoles 23 de septiembre de 2026.

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América Latina crecerá 2,2% en 2026

El documento también explica que, para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 2,2% en 2026, frente al 2,4% de 2025. El organismo considera que el ritmo regional sigue moderado, aunque señala diferencias marcadas entre las economías.

La volatilidad de los precios de la energía podría frenar la reducción de la inflación y mantener altas las tasas de interés reales, con efectos sobre el crédito y la inversión. Los elevados niveles de deuda y el peso de los intereses también reducen el espacio fiscal y desplazan inversión pública, señala el BM.

El Niño suma otro riesgo. El informe señala que las sequías pueden afectar tanto a la generación hidroeléctrica como a la agricultura, mientras que también pueden producirse episodios de lluvias excesivas.

Inteligencia artificial: qué impacto prevé el Banco Mundial

El informe dedica una parte amplia al efecto de la inteligencia artificial (IA) sobre el empleo y la productividad. El Banco Mundial considera que el problema de América Latina y el Caribe no pasa principalmente por el acceso a estas herramientas, sino por la capacidad de empresas, trabajadores y gobiernos para sacarles provecho.

Las empresas de la región muestran una adopción amplia, pero todavía superficial: usan IA para tareas básicas, como redactar textos o buscar información, y mucho menos en procesos centrales del negocio. El organismo identifica como barreras principales las capacidades de gestión y los conocimientos técnicos.

El informe también detalla que, el 78,1% de la fuerza laboral de América Latina y el Caribe trabaja en la denominada “economía tangible”, donde la automatización necesita interactuar con el mundo físico.

“La IA ya está aquí. La pregunta es si la región podrá utilizarla de manera productiva”, refirió Carlos Rodríguez-Castelán, economista en jefe encargado del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

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¿Se podría recibir apoyo mediante la AI generativa?

El 8,4% de los trabajadores ocupa puestos cognitivos no rutinarios y altamente calificados que pueden recibir apoyo de la IA generativa (rama de la inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo y original), mientras que el 9,5% se encuentra en tareas cognitivas rutinarias con mayor exposición a la automatización.

“Una herramienta poderosa es menos relevante si los trabajadores y las empresas carecen de la capacidad de actuar sobre la información que generan. Los gobiernos que inviertan ahora en habilidades y capacidades empresariales probablemente obtendrán beneficios reales”, explicó Rodríguez-Castelán.

El BM también refiere que el 26,8% de la fuerza laboral se encuentra en funciones manuales y transaccionales de entornos estructurados, con mayor exposición futura a la automatización física.

Refiere que una mediana del 17% de los adultos en edad de trabajar afirma que utiliza herramientas de IA generativa, cerca de la mitad de la tasa observada en Estados Unidos y Canadá.

Casi una quinta parte de la fuerza laboral regional, 19,7%, trabaja en actividades desarrolladas en entornos no estructurados, como la venta ambulante o el trabajo doméstico.

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