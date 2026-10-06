Sepa las razones que frenan el grado de inversión, según exministro de Hacienda

Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de Paraguay en BB+ con perspectiva positiva. El país quedó a un escalón del grado de inversión para esta calificadora, mientras ya le otorgaron esa nota las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s.

El análisis de Fitch Ratings puso especial atención sobre la situación fiscal, los atrasos del Estado, el crecimiento del crédito y las reformas económicas. En el programa Enfoque Económico, emitido por ABC, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira analizó los puntos centrales del informe y sus implicancias para la economía paraguaya.

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¿Por qué Fitch todavía no dio el grado de inversión a Paraguay?

Entre los aspectos favorables, Fitch Ratings señaló el desempeño económico del país y sus perspectivas de crecimiento. También citó la cartera de inversiones, que podría ayudar a elevar el ingreso por habitante y ampliar la base de la economía.

La calificadora mencionó además el bajo nivel de deuda pública frente a países comparables, la reducción de la proporción de deuda denominada en moneda extranjera y las reformas económicas.

Para Ferreira, la perspectiva positiva debe leerse como una señal de que una mejora futura todavía está abierta. “Positivo quiere decir que en algún momento dado te puedo subir la calificación”, refirió.

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El economista puso atención en las inversiones que podrían respaldar esa expectativa de crecimiento y citó los proyectos de Paracel y Atome, aunque advirtió sobre dificultades en ambos casos. “Atome se está cayendo y Paracel no termina de funcionar”, resaltó.

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Emisiones en guaraníes y efecto sobre el dólar

Otro punto del análisis fue la reducción de la deuda pública en moneda extranjera.

Ferreira explicó que una emisión internacional denominada en guaraníes puede generar una entrada de dólares al mercado paraguayo. Los compradores necesitan conseguir moneda local para adquirir esos títulos, lo que eleva la oferta de dólares y puede presionar a la baja al tipo de cambio.

El economista cuestionó los posibles efectos de ese mecanismo sobre el mercado cambiario y planteó que el Banco Central debería observar con atención esas variaciones.

También sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tendrá necesidades de financiamiento por US$ 3.695 millones de deuda para el próximo año. “Si esa emisión se hiciese en guaraníes, van a entrar dólares a lo bestia”, refirió.

Ferreira explicó que una emisión en dólares tiene otro recorrido. Los recursos ingresan al Banco Central y el MEF recibe guaraníes conforme necesita fondos para sus pagos. Según su análisis, ese mecanismo también puede fortalecer las reservas internacionales.

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Fitch advierte sobre debilidades en la gestión fiscal

Uno de los capítulos más duros del informe se relaciona con la gestión financiera pública.

Según lo expuesto en el programa, Fitch Ratings señaló que la acumulación de atrasos llevó al Gobierno a modificar la trayectoria prevista por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) y a postergar hasta 2028 la convergencia hacia un déficit de 1,5% del producto interno bruto (PIB).

Los atrasos citados por Fitch Ratings suman US$ 1.300 millones, equivalentes al 2% del PIB proyectado para este año en aprox. US$ 60.540 millones. La calificadora también relacionó este episodio con atrasos registrados en 2023 y con desviaciones de la regla fiscal desde 2019. Para Fitch Ratings, estos hechos debilitaron la credibilidad de la política fiscal.

Ferreira cuestionó que esas obligaciones no aparecieran antes como parte visible de la situación financiera del Estado. “No era cierto la deuda, no era cierto el déficit, no era cierto el gasto”, resaltó.

El exministro también planteó una diferencia entre deuda financiera y gastos corrientes atrasados. Explicó que parte de estas obligaciones corresponde a pagos que el Estado debía cubrir con ingresos ordinarios.

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El riesgo de usar deuda para pagar gastos corrientes

Ferreira comparó el uso de deuda para cancelar gastos corrientes con una familia que solicita un préstamo para pagar compras básicas. Su cuestionamiento apuntó al destino de los recursos y no solamente al tamaño de la obligación. “Me fui a quitar un crédito para poder pagar la farmacia o para poder pagar el súper”, ejemplificó.

Según el economista, los US$ 1.300 millones citados corresponden solo al Estado central. Agregó que existen obligaciones fuera de ese perímetro, entre ellas compromisos del Instituto de Previsión Social (IPS) relacionados con medicamentos.

A pesar de sus críticas, consideró positivo que el Estado reconozca y cancele los atrasos pendientes.

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Fitch Ratings proyecta un déficit de 2% para 2028

La trayectoria del déficit fiscal también abrió diferencias entre las proyecciones oficiales y las de Fitch Ratings.

El MEF prevé llegar a un déficit equivalente al 1,5% del PIB en 2028. Fitch estima que el resultado podría ubicarse en 2%. La calificadora señaló riesgos asociados al aumento del gasto social, los salarios públicos y la falta de medidas claras de ajuste fiscal más allá del pago de atrasos.

Ferreira vinculó parte de la presión sobre las cuentas públicas con programas sociales y con la situación de la Caja Fiscal.

Reforma de la Caja Fiscal reduce el déficit, pero el efecto inicial es limitado

Fitch Ratings también evaluó la reforma de las pensiones aprobada en marzo de 2026. Según los datos expuestos, la reforma frena el crecimiento del déficit de la Caja Fiscal. Sin cambios, el déficit habría alcanzado 1,6% del PIB a partir de 2034. Con la reforma, la estimación se reduce a 1,2%. El déficit previsto para 2026 es de 0,7% del PIB.

La calificadora consideró, sin embargo, que el efecto de corto plazo resulta limitado.

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Crédito al consumo crece y la morosidad llega a 5,2%

Fitch Ratings también cuestionó sobre el fuerte crecimiento del crédito. El informe señaló que el número de prestatarios más que se duplicó desde 2023, en parte por los programas de inclusión financiera y la expansión del crédito al consumo.

La morosidad total llegó a 2,6%, mientras que en los préstamos destinados al consumo alcanzó 5,2%. Pese a estos indicadores, Fitch Ratings consideró sólido al sistema financiero en términos generales.

Ferreira señaló, en ese sentido, que el crecimiento del crédito al consumo puede revelar una mayor presión financiera sobre hogares y empresas. “El crecimiento del crédito de consumo es un problema ya que también te habla del sobreendeudamiento de los agentes económicos”, concluyó.