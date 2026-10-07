Este sábado será la tercera edición de la “AmCham Job Fair”: ¿de qué se trata?

Este sábado se celebrará la tercera edición de la feria laboral “AmCham Job Fair”, un encuentro pensado para conectar a talentos profesionales con empresas referentes de diversos sectores.

“Conectá con empresas líderes, descubrí nuevas oportunidades y da el salto en tu carrera. ¡Vos tenés que ser parte!“, promocionan los organizadores.

El evento se realizará en el Centro de Eventos de Paseo La Galería -T1, piso i5- de 09:00 a 14:00 este 10 de octubre.

La feria está dirigida a: participantes y exparticipantes de programas educativos ofrecidos a través de la Embajada de los EE.UU. y sus organizaciones aliadas; profesionales graduados o con experiencia laboral en los EE. UU.; alumnos de nivel avanzado o graduados del CCPA; exbecados de programas de becas de Taiwán, BECAL -específicamente de instituciones de los EE. UU. y Chevening; exalumnos de colegios bilingües español-inglés; y participantes de programas de intercambio, tanto de nivel secundario como universitario, en instituciones de los EE.UU.

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Inscripciones a la feria

Para formar parte de la feria se debe completar una inscripción disponible en este enlace o escaneando el código QR que se encuentra en la imagen. “¡Aprovechá todo lo que AmCham Job Fair tiene para vos!“, instan.

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