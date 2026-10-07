Nueva familia del guaraní: Licitación para contratar servicio de difusión ya genera dudas

Mediante Licitación Pública Nacional LPN -No 10PM/2026, el Banco Central del Paraguay (BCP) busca contratar servicio de agencia publicitaria que se encargará de la difusión de las denominaciones de la nueva familia de billetes. La convocatoria está vigente y el pliego de bases y condiciones se puede encontrar en la Página de Contrataciones Públicas con el ID N°492587. De acuerdo con los datos que obran en el ID, la recepción de las ofertas está prevista para el lunes 12 de octubre del corriente año.

En cuanto al monto de la oferta fue estimada en G. 4.575.277.778, unos US$ 762.543 al cambio actual.

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Dudas de posible direccionamiento

Sin embargo, ya se reportan quejas debido a dudas que presenta el pliego de bases y condiciones y que las mismas se “prestan a un direccionamiento” por condicionar que el oferente mantenga vínculo con una agencia de publicidad internacional.

Según se detalla en el capítulo de experiencia requerida, la oferente debe demostrar vínculo formal y vigente con agencia de publicidad internacional de trayectoria comprobada, como ser acuerdos de cooperación y/o, afiliaciones y/o alianzas estratégicas, que respalden su experiencia para incorporar conocimiento especializado, recursos y metodología internacional en la prestación de sus servicios.

Además, menciona que cada vinculación deberá estar respaldada con evidencia documental y/o multimedia (piezas, gráficas, videos, etc.) de al menos 2 (dos) campañas realizadas con la agencia internacional.

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Este requisito, según las quejas reportadas a nuestro diario, podrían prestarse a un direccionamiento y excluyendo a gran parte de la agencias locales que están en condiciones de llevar adelante la campaña de difusión de la nueva familia de billetes.

Además consideran innecesario este vínculo con agencia internacional ya que se trata de una campaña para emisión local de los nuevos billetes.

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Nueva familia de billetes desde el primer trimestre del 2027

El BCP presentó oficialmente el lunes último su nueva familia de billetes, un proyecto de renovación integral que no se realizaba de forma completa desde hace más de 60 años y coincidió con el 83° aniversario de la creación del guaraní como signo monetario nacional, instaurado el 5 de octubre de 1943.

Las primeras denominaciones en salir a circulación a partir del primer trimestre del 2027 corresponderán a los billetes de G. 100.000, G. 50.000 y G. 5.000, según afirmaron desde el BCP.