Filizzola desafía a Bachi por Cartes: “Daba dinero y trafica cigarrillos”

El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), cuestionó a su colega Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso, por afirmar que Horacio Cartes saneó al Partido Colorado y que, sin el dinero del actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), la agrupación volvería a la llanura.

Filizzola rechazó que se atribuya el fortalecimiento del Partido Colorado al poder económico de Cartes y sostuvo que el liderazgo político no debería medirse por la capacidad de financiar una estructura partidaria o mantener una clientela electoral.

¡Cómo quiero ver de nuevo ese Partido Colorado de Bernardino Caballero, de Blas Garay, de Ignacio A. Pane, de Waldino Ramón Lovera, pero miren cuando nos vienen a decir que Horacio Cartes salvó el Partido Colorado, pero porque tenía dinero, porque daba dinero, porque él tiene una organización que daba dinero y que trafica cigarrillos".

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“¿Eso le parece que es el Partido Colorado? Y antes de Cartes es Stroessner, un ladrón, asesino, pederasta. ¡Pero por favor! Vuelvan a sus líderes, a los que fundaron el partido, un partido republicano”.

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El legislador consideró que recuperar los liderazgos de los partidos y recordar no solamente a nuestros héroes militares, sino también a nuestros héroes civiles, y a las figuras que ha tenido la historia paraguaya. “Y no quedarnos en la mediocridad de que tiene plata, del que compra votos, de este, del que tiene una clientela política”, afirmó.

Las declaraciones de Filizzola se produjeron luego de que Bachi Núñez defendiera a Horacio Cartes durante la sesión del Senado. “Sin Horacio Cartes el Partido Colorado se va a la llanura. Muchos tienen un jakare en su bolsillo”, afirmó Núñez, quien también sostuvo que el expresidente “es el que saneó el Partido Colorado”.

Denuncia presuntas irregularidades y cuestiona el voto asistido

Filizzola también cuestionó prácticas que, según denunció, se registraron durante las recientes elecciones municipales. El senador sostuvo que no se pueden normalizar el presunto soborno de miembros de mesa ni el uso irregular del voto asistido.

“No podemos seguir naturalizando el soborno de miembros de mesa. No podemos seguir considerando normal esta nueva forma de fraude que es el voto asistido”, expresó.

El legislador afirmó que observó a personas que ingresaban a votar acompañadas y cuestionó situaciones en las que, según su relato, los acompañantes intervenían en el momento de sufragar.

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Filizzola sostuvo que estas prácticas deben ajustarse a las condiciones establecidas por la Justicia Electoral y cuestionó que, a su criterio, las instrucciones distribuidas por el Partido Colorado a sus operadores electorales contradecían el manual destinado a los miembros de mesa.

Sus declaraciones constituyen denuncias del legislador y no implican, por sí solas, que las irregularidades mencionadas hayan sido comprobadas por las autoridades electorales.

Afirma que la desigualdad de recursos condiciona las campañas

El senador también cuestionó las diferencias de financiamiento entre los candidatos colorados y los de la oposición. Como referencia, señaló que, a partir de las pautas publicitarias televisivas que observó, estimaba que el candidato colorado contó con al menos diez veces más recursos que la campaña opositora.

“Sabemos que el candidato colorado tuvo por lo menos 10 veces más recursos que nuestra campaña”, afirmó.

Filizzola relacionó esta desigualdad con las dificultades que enfrentan las agrupaciones opositoras para competir electoralmente y recordó que, según su relato, en 2018 un banco redujo en un tercio un préstamo que tenían concertado.

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El legislador vinculó ese episodio con los problemas financieros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y con las dificultades para sostener la campaña en la jornada electoral decisiva.

También cuestionó la difusión de encuestas que, a su juicio, pueden desalentar la participación ciudadana y los aportes económicos a las campañas opositoras.

Filizzola llama a unir a la oposición para las elecciones de 2028

Pese a sus críticas a los cartistas, el senador sostuvo que el PLRA seguirá siendo una fuerza necesaria para construir una alternativa electoral y descartó que el partido vaya a desaparecer. “El PLRA no va a desaparecer. Es un partido centenario, es un partido que ha luchado por la libertad”, afirmó.

Filizzola consideró que ninguna fuerza opositora puede aspirar a ganar las elecciones nacionales sin el respaldo liberal y defendió la integración de los distintos sectores políticos, incluidos los partidos más pequeños y los espacios alternativos. “Sumemos, aliémonos”, planteó, al llamar a construir una propuesta que represente a una sociedad plural.