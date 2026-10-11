Municipios podrían aumentar su recaudación con tecnología y así financiar más obras, afirma Ferreira

La modernización del Catastro y el uso de tecnología para identificar propiedades y construcciones fueron parte del análisis del programa Enfoque Económico, emitido por ABC TV, los sábados de mañana. En la oportunidad, el economista y exministro de Hacienda Dr. Manuel Ferreira explicó cómo las municipales podrían mejorar sus ingresos propios y realizar obras que tengan un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

Impuesto inmobiliario: estiman una morosidad del 80% en los municipios

Uno de los principales problemas señalados durante el programa fue el bajo nivel de cobro del impuesto inmobiliario, una de las fuentes de ingresos que tienen las municipalidades para financiar sus actividades.

Manuel mencionó que, según el último dato que había observado, la morosidad de este tributo a nivel nacional rondaba el 80%. Esto significa que, de cada G. 100 que deberían cobrar los municipios, solo percibirían G. 20, de acuerdo con esa estimación.

El economista atribuyó parte del problema a las prácticas irregulares que pueden existir en los gobiernos locales, donde las relaciones personales pueden interferir en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. “Al amigo no se le cobra”, expresó al describir una de las situaciones que, según su análisis, perjudican las finanzas municipales.

También sostuvo que algunas municipalidades tienen una capacidad administrativa muy limitada, lo que dificulta el control de los contribuyentes y la recuperación de los recursos.

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Tecnología LiDAR: ¿cómo podría aumentar la recaudación municipal?

Una de las alternativas planteadas durante el programa fue la utilización de mapas satelitales y tecnología LiDAR, que podrían ayudar a las municipalidades a conocer las dimensiones de los inmuebles, identificar edificios nuevos y detectar ampliaciones que no figuran en los registros municipales.

Según explicó Manuel, la tecnología puede alcanzar niveles de precisión de hasta 1,7 centímetros y permite obtener información tridimensional de las propiedades. “No hay excusa tecnológica, y esta tecnología es cada vez más barata”, afirmó.

El planteamiento consiste en mejorar el control de los inmuebles para que los municipios puedan cobrar los tributos correspondientes a las propiedades que ya existen, pero que podrían no estar correctamente registradas.

Catastro de Asunción: advierten sobre registros que datan de 1999

Durante la conversación, el economista señaló que el último relevamiento aéreo de Asunción se realizó en 1999, hace 27 años. Desde entonces, la capital experimentó cambios en su infraestructura urbana, con nuevos edificios y ampliaciones de propiedades que podrían no estar reflejados en los antiguos registros.

El analista explicó que las imágenes bidimensionales permiten identificar construcciones, pero no siempre ofrecen información suficiente sobre su altura o superficie total.

La actualización del Catastro también ayudaría a resolver diferencias entre los datos de las municipalidades y los documentos de propiedad.

“Esos son los activos más importantes de la gente, porque al final el terreno, la propiedad inmobiliaria, para muchas familias es lo más grande y lo más importante que tiene”, señaló.

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Obras municipales: veredas y raudales entre las prioridades

Según lo expuesto, el uso de herramientas tecnológicas no se limitaría a mejorar el cobro de impuestos. También permitiría identificar zonas expuestas a raudales y determinar dónde hacen falta obras de infraestructura.

Manuel explicó que los mapas permiten conocer las diferencias de altura del terreno y estimar por dónde circulará el agua durante las lluvias. Esa información podría servir a los ingenieros para planificar intervenciones en los puntos más problemáticos.

Otra de las propuestas expuestas fue la reparación de las veredas, una necesidad que afecta a peatones de Asunción y de otras ciudades.

El economista recordó que, durante la pandemia, había propuesto un programa denominado “Asunción Camina” o “Gran Asunción Camina”, que buscaba utilizar la inversión pública para mejorar los espacios peatonales.

Según las cifras citadas en el programa, Asunción tiene aproximadamente 1.400 km de calles y 2.800 km de veredas. La propuesta consistía en contratar pequeñas empresas para reparar tramos de 20 cuadras, con el objetivo de distribuir las obras entre distintos barrios y generar empleo local.

“En cinco años se pueden hacer muchas cosas a costo relativamente bajo y para un beneficio fabuloso para el vecino”, expresó Manuel al referirse a las oportunidades que tendrán las autoridades municipales.

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Royalties y recaudación: la dependencia de las transferencias

Otro tema abordado fue el efecto que pueden tener los recursos provenientes de los royalties (son compensaciones que el Estado recibe principalmente de las hidroeléctricas binacionales como Itaipú y Yacyretá) sobre el esfuerzo de recaudación de las municipalidades.

Ferreira planteó que la disponibilidad de estas transferencias podría haber reducido el interés de algunos municipios por mejorar el cobro del impuesto inmobiliario. “Esos ingresos pueden generar lo que se conoce como pereza fiscal”, refirió y aclaró que los recursos no llegan en iguales cantidades a todas las municipalidades.

Explicó que las localidades afectadas por la construcción de las represas reciben mayores transferencias que aquellas que no se encuentran en esas condiciones. Por eso, sostuvo que el Gobierno Central debería acompañar especialmente a las administraciones municipales con menores recursos.

“Ese apoyo no tiene que ser necesariamente en dinero”, afirmó al señalar que el Estado también podría facilitar herramientas tecnológicas a municipios que no tienen capacidad para adquirirlas por su cuenta.

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