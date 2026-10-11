PGN 2027: legisladores cuestionan bajos salarios docentes y proliferación de carreras universitarias

Durante la defensa del presupuesto de las universidades públicas del interior del país ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), senadores y diputados cuestionaron las diferencias salariales entre docentes universitarios del interior en comparación con los de Asunción y de capitales departamentales. También plantearon revisar la apertura de nuevas carreras y el uso de hospitales públicos por parte de instituciones privadas.

En la sesión del jueves último, los parlamentarios coincidieron en la necesidad de revisar las remuneraciones de los profesores, aunque también surgieron cuestionamientos sobre la distribución del presupuesto y los mecanismos de control de las instituciones de educación superior.

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En el interior docentes cobran menos de G. 1 millón, según datos expuestos en la CBP

El senador Silvio Ovelar presentó un cuadro comparativo sobre los salarios de profesores titulares, adjuntos y asistentes de distintas universidades nacionales. Los datos expusieron amplias diferencias entre docentes que ocupan una misma categoría académica.

Durante su intervención, Ovelar comparó las remuneraciones de las universidades del interior con las de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

En el caso de la Universidad Nacional del Este (UNE), señaló que algunos profesores titulares perciben G. 2.320.900, mientras otros de la misma categoría reciben G. 1.600.000. En la UNA, la asignación salarial mencionada para profesores titulares fue de G. 2.630.000. También expuso diferencias entre los profesores asistentes. Mientras que en la UNA la remuneración citada alcanza G. 1.999.299, en la Universidad Nacional del Este existen asignaciones de G. 1.196.000.

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La situación es similar en otras instituciones. En la Universidad Nacional de Itapúa, el legislador mencionó salarios para profesores titulares que van desde G. 1.020.558 hasta G. 2.549.200. En tanto que en la Universidad Nacional de Villarrica, algunos profesores titulares perciben G. 992.200, según el cuadro salarial presentado por el senador. “Quedamos en deuda con los docentes universitarios”, reconoció Ovelar.

El legislador sostuvo que las mejoras salariales aplicadas a los docentes de la educación escolar no tuvieron el mismo alcance en el ámbito universitario. Recordó que un docente de Educación Escolar Básica percibía G. 1.780.000 por turno en el 2017, mientras que actualmente recibe G. 4.200.000, de acuerdo con las cifras que expuso.

Su propuesta consiste en avanzar hacia la nivelación de las remuneraciones universitarias y reducir las diferencias entre instituciones y categorías docentes.

“Este tema de los honorarios de los docentes es humillante”

La senadora Esperanza Martínez respaldó el reclamo de mejores remuneraciones, pero también pidió revisar las diferencias existentes dentro de las propias universidades. Como ejemplo, mencionó que en la Facultad de Medicina de la UNA existen profesores con remuneraciones de G. 40 millones, mientras otros docentes perciben ingresos considerablemente inferiores. “Este tema de los honorarios de los docentes es humillante”, expresó.

Martínez también cuestionó la distribución de responsabilidades entre jefes de cátedra y ayudantes, especialmente cuando los segundos asumen parte de las clases que corresponden a los titulares. La legisladora planteó que cualquier mejora salarial debe responder a criterios claros y a un análisis de la situación de cada institución.

Por su parte, el diputado César Segovia recordó que docentes de la Universidad Nacional de Itapúa percibían G. 600.000 mensuales, de acuerdo con los reclamos que recibió en años anteriores. El parlamentario consideró que la distribución de incrementos iguales para todas las universidades no necesariamente responde a sus distintas necesidades.

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Piden frenar nuevas carreras de Medicina y filiales universitarias

Otro tema que generó cuestionamientos fue el crecimiento de la oferta universitaria sin una planificación acorde con los recursos disponibles. Martínez mencionó un proyecto de ley que plantea suspender durante dos años la apertura de nuevas facultades y carreras.

Argumentó que antes de crear más ofertas académicas corresponde fortalecer las instituciones existentes y asegurar condiciones adecuadas para la formación profesional. “No tiene sentido volver a abrir una filial en Curuguaty, en Puente Kyha, en Puerto Murtinho, en donde sea, cuando los que tienen no están alcanzando los niveles”, manifestó.

También propuso analizar alternativas como becas y residencias universitarias para facilitar el acceso de estudiantes de localidades que carecen de determinadas carreras.

El senador Ignacio Iramain, también cuestionó la expansión de facultades de Medicina y sostuvo que el sistema universitario necesita una reorganización. En su exposición, comparó el modelo paraguayo con el de Uruguay, donde señaló que la Universidad de la República cuenta con un presupuesto anual superior a US$ 700 millones, de los cuales US$ 112 millones corresponden al Hospital de Clínicas.

El legislador consideró que la existencia de carreras similares en una misma zona puede elevar los costos administrativos y reducir los recursos disponibles para mejorar los salarios.

Cuestionan falta de resultados y controles sobre el gasto universitario

El debate también alcanzó a la forma en que las universidades presentan sus solicitudes de incremento presupuestario. Iramain sostuvo que el estudio del presupuesto debería incorporar información más detallada sobre los gastos realizados y las metas alcanzadas por cada institución.

“Acá lo único que se viene a hacer es saber el incremento vegetativo que puede tener el presupuesto anualmente sin ninguna presentación de un presupuesto por resultados”, cuestionó y pidió revisar la organización de la educación superior y evaluar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.

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Universidades privadas y uso de hospitales públicos generan críticas

La utilización de hospitales públicos para la formación de estudiantes de universidades privadas fue otro de los asuntos debatidos.

El tema surgió después de que el rector de la Universidad Nacional de Misiones, Pedro Gerardo González, pidiera dar prioridad a los estudiantes de universidades públicas en los espacios de práctica del sistema estatal de salud.

La senadora Celeste Amarilla cuestionó que instituciones privadas que cobran cuotas a sus estudiantes utilicen hospitales financiados con recursos públicos para sus prácticas académicas. “Que hagan convenio con hospitales privados. A mí no me parece justo que usen la institución pública”, manifestó.

El diputado César Segovia también pidió revisar esa situación, especialmente en las carreras relacionadas con la salud.

En tanto, el senador José Oviedo propuso instalar una mesa técnica con el Ministerio de Salud para analizar el acceso de los estudiantes universitarios a los hospitales públicos.

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Legisladores plantean mayores recursos y revisión de impuestos

La discusión presupuestaria también incluyó el financiamiento de la educación superior. Durante su intervención, el legislador Walter Kobylanski planteó que el Estado necesita mayores ingresos tributarios para mejorar los servicios educativos. “Con estos impuestos al 10% no vamos a lograr lo que usted dice, lamentablemente”, sostuvo.

El parlamentario defendió la posibilidad de revisar gradualmente la carga tributaria, aunque también reconoció que existen cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos.

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