Dólar en baja desafía a la industria de motocicletas, que pide previsibilidad cambiaria

La cotización del dólar en Paraguay mantiene una tendencia a la baja y cerró este viernes por debajo de los G. 5.700, con una depreciación acumulada del 20% frente al guaraní, según el Banco Central del Paraguay (BCP).

Por un lado, la caída de la moneda extranjera representa un alivio para los importadores y los sectores que dependen de insumos cotizados en moneda extranjera. Sin embargo, también plantea desafíos para las industrias que combinan materias primas importadas con mano de obra nacional, explicó Jorge Samaniego, presidente de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama).

Samaniego señaló que la principal preocupación del sector es la falta de previsibilidad cambiaria y la necesidad de contar con mayor estabilidad para planificar sus costos.

El representante gremial destacó que el Gobierno Nacional realizó un buen trabajo en la atracción de inversiones y que el resultado se refleja en la “abundancia” de moneda extranjera en el país.

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No obstante, advirtió sobre las limitaciones que tendría el BCP para absorber el exceso de dólares mediante compras en el mercado cambiario, ya que, según explicó, esto podría retirar una cantidad importante de guaraníes de circulación.

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“Así que no se puede controlar el mercado, un mercado regulado es difícil. La función del Banco Central de Paraguay de enfriar el mercado se calienta demasiado, debería de comprar, pero también debemos de comprender que este es un movimiento natural porque hay una sobreoferta de moneda extranjera en nuestro país”, detalló.

Efecto en la industria de motocicletas

Samaniego sostuvo que la caída del dólar representa, en teoría, una “suerte de impulso” para la industria de motocicletas, debido a que utiliza una importante cantidad de materia prima importada.

Sin embargo, explicó que la mano de obra nacional también incide en los costos de producción y puede encarecer el producto frente a las motocicletas terminadas de origen extranjero.

“Los consumidores ya muestran preferencia por las motocicletas nacionales, incluso frente a diferencias de precio. Insistimos en que el sector necesita estabilidad en la cotización de la divisa estadounidense”, acotó.

El representante de Cipama aclaró que la industria no busca que el dólar siga cayendo de manera pronunciada y que resulta difícil trasladar al precio final todo “el efecto de las variaciones cambiarias”, debido a otros factores que inciden en los costos.

Entre ellos mencionó el comportamiento de las monedas en los mercados internacionales y el aumento de los fletes, que atribuyó a los conflictos bélicos.

“Si nos fijamos en el punto de cambio, nosotros establecemos nuestro costo y precio y no se puede compensar. Así que necesitamos previsibilidad, pero también responsabilidad por parte del ente monetario”, expresó.

Combustibles y transporte propio

Consultado sobre las subas de los combustibles y su impacto en el sector, Samaniego manifestó que los incrementos responden a factores externos y que resulta “muy difícil de compensar”.

En esa línea, destacó que las motocicletas permiten ahorrar combustible y constituyen una alternativa para quienes buscan contar con un medio de transporte propio frente al servicio de transporte público o al costo de utilizar vehículos particulares.

“Las motocicletas están presentes tanto en las zonas urbanas como en las rurales y llegan a todo el país. Hoy las opciones de producción nacional representan cerca del 95%”, apuntó.

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Mercado de motocicletas

En cuanto al desempeño del sector, Samaniego señaló que el uso de motocicletas crece en Latinoamérica y que Paraguay forma parte de esa tendencia regional.

Sin embargo, consideró que el mercado paraguayo ya es “maduro”, por lo que el crecimiento difícilmente mantenga el ritmo de décadas anteriores.

Destacó que la preferencia de los consumidores por determinadas marcas permite sostener un volumen importante de producción. Además, remarcó que la industria necesita escala para mantener su productividad.

“Gracias a la elección de los consumidores, crecimos vigorosamente en las últimas décadas y ahora estamos cuidando los mercados que conquistamos con mucho esfuerzo”, cerró.