AmCham pide sostener confianza y solidez institucional para fortalecer inversiones

Recientemente la Cámara de Senadores recibió e hizo público un informe del BCP en el que se advirtieron de faltas y excesos cometidos por Ueno Bank, banco perteneciente al holding de empresas del que el presidente de la República, Santiago Peña, fue accionista estando en funciones, con respecto a los límites de transferencias entre empresas vinculadas.

Tras la respuesta y la presencia de los directivos del BCP ante el Senado, el propio presidente interino de la banca matriz, Miguel Mora, confirmó que se abrió un sumario a la entidad financiera perteneciente al Grupo Vázquez. Varios legisladores cuestionaron y exigieron la destitución de todo el directorio del BCP debido a que perdieron la credibilidad tras darse a conocer el informe.

En medio de esta situación, este lunes la Cámara de Comercio Paraguayo Americana emitió un comunicado público en el que destaca que la confianza y solidez institucional son claves para fortalecer el clima de negocios e inversiones

“La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) reafirma que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la calidad de las instituciones son pilares fundamentales para consolidar la confianza en el país y atraer inversiones de largo plazo que generen empleo formal y desarrollo sostenible”, sostienen en el documento.

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Los principios que cita la AmCham

Agregan que los avances que han permitido a Paraguay alcanzar el grado de inversión representan una oportunidad para profundizar el fortalecimiento institucional y promover un entorno de negocios regido por reglas claras, integridad y responsabilidad.

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En este marco, la AmCham consideró prioritario sostener los siguientes principios:

Autonomía técnica y rendición de cuentas

Señalan que se debe preservar la autonomía técnica del BCP y de los organismos de supervisión financiera y del mercado de valores, para que ejerzan sus funciones con criterios objetivos y conforme a la ley y que esta autonomía debe complementarse con la rendición de cuentas y el respeto a las atribuciones de control de las instituciones competentes.

Supervisión rigurosa y aplicación consistente de las reglas

Piden promover una supervisión preventiva, oportuna y basada en riesgos, conforme a estándares internacionales, así como la aplicación consistente de las normas a todas las entidades supervisadas, ya que estos principios contribuyen a proteger a depositantes e inversionistas y a preservar la confianza en el sistema financiero.

Transparencia, integridad y comunicación responsable

Agregan que se deben impulsar buenas prácticas de gobierno corporativo y rendición de cuentas en los sectores público y privado, ya que la comunicación institucional debe ofrecer información clara, suficiente y verificable, dentro del marco legal y respetando la confidencialidad de la información protegida.

“AmCham considera que el análisis de cuestiones sometidas a supervisión o control institucional debe desarrollarse con rigor técnico, respeto al debido proceso y a las competencias de cada organismo”, señalan.

Por último, sostienen que AmCham Paraguay reafirma su disposición a contribuir al diálogo público-privado y a una agenda de fortalecimiento institucional que consolide la confianza, la competitividad y las oportunidades de inversión en el país.