Economía
12 de octubre de 2026 a la - 16:05

AmCham pide sostener confianza y solidez institucional para fortalecer inversiones

El financiamiento del Estado descansa mayormente en el sistema financiero doméstico. Foto: Fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).
Fachada del Banco Central del Paraguay (BCP).Gentileza

La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) emitió un comunicado en el que pidió sostener tres principios fundamentales que hacen a la confianza y solidez institucional de nuestro país para fortalecer el clima de negocios e inversiones. El mismo se emitió en semanas donde legisladores cuestionan el papel del Banco Central del Paraguay (BCP) con respecto al control a Ueno Bank, que fue sumariado.

Por Pedro Da Ré
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Recientemente la Cámara de Senadores recibió e hizo público un informe del BCP en el que se advirtieron de faltas y excesos cometidos por Ueno Bank, banco perteneciente al holding de empresas del que el presidente de la República, Santiago Peña, fue accionista estando en funciones, con respecto a los límites de transferencias entre empresas vinculadas.

Tras la respuesta y la presencia de los directivos del BCP ante el Senado, el propio presidente interino de la banca matriz, Miguel Mora, confirmó que se abrió un sumario a la entidad financiera perteneciente al Grupo Vázquez. Varios legisladores cuestionaron y exigieron la destitución de todo el directorio del BCP debido a que perdieron la credibilidad tras darse a conocer el informe.

En medio de esta situación, este lunes la Cámara de Comercio Paraguayo Americana emitió un comunicado público en el que destaca que la confianza y solidez institucional son claves para fortalecer el clima de negocios e inversiones

“La Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) reafirma que la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica y la calidad de las instituciones son pilares fundamentales para consolidar la confianza en el país y atraer inversiones de largo plazo que generen empleo formal y desarrollo sostenible”, sostienen en el documento.

Lea más: Ueno movió US$ 146 millones hacia tres empresas vinculadas

Comunicado de AmCham Paraguay en texto, enfatizando confianza institucional y clima de inversión en un formato digital.
Comunicado de AmCham sobre el sostenimiento de la confianza y solidez institucional para fortalecer clima de negocios e inversiones.

Los principios que cita la AmCham

Agregan que los avances que han permitido a Paraguay alcanzar el grado de inversión representan una oportunidad para profundizar el fortalecimiento institucional y promover un entorno de negocios regido por reglas claras, integridad y responsabilidad.

En este marco, la AmCham consideró prioritario sostener los siguientes principios:

Autonomía técnica y rendición de cuentas

Señalan que se debe preservar la autonomía técnica del BCP y de los organismos de supervisión financiera y del mercado de valores, para que ejerzan sus funciones con criterios objetivos y conforme a la ley y que esta autonomía debe complementarse con la rendición de cuentas y el respeto a las atribuciones de control de las instituciones competentes.

Supervisión rigurosa y aplicación consistente de las reglas

Piden promover una supervisión preventiva, oportuna y basada en riesgos, conforme a estándares internacionales, así como la aplicación consistente de las normas a todas las entidades supervisadas, ya que estos principios contribuyen a proteger a depositantes e inversionistas y a preservar la confianza en el sistema financiero.

Transparencia, integridad y comunicación responsable

Agregan que se deben impulsar buenas prácticas de gobierno corporativo y rendición de cuentas en los sectores público y privado, ya que la comunicación institucional debe ofrecer información clara, suficiente y verificable, dentro del marco legal y respetando la confidencialidad de la información protegida.

“AmCham considera que el análisis de cuestiones sometidas a supervisión o control institucional debe desarrollarse con rigor técnico, respeto al debido proceso y a las competencias de cada organismo”, señalan.

Por último, sostienen que AmCham Paraguay reafirma su disposición a contribuir al diálogo público-privado y a una agenda de fortalecimiento institucional que consolide la confianza, la competitividad y las oportunidades de inversión en el país.