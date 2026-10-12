Ayolas: aceleran evacuaciones ante la crecida del río Paraná

El informe hidrológico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) indica que el nivel del río Paraná podría llegar a los 5,10 metros en las próximas horas, por encima del umbral de inundabilidad de 4,50 metros, atendiendo las condiciones del clima.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que los operativos de traslado se intensificaron durante las últimas horas. El coordinador general del COE y recientemente electo intendente de Ayolas, José Mutti, señaló que hasta anoche fueron reubicadas 41 familias y que, durante las primeras horas de este lunes, se evacuó a otras 10 familias aproximadamente.

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En sectores bajos, como el barrio María Auxiliadora, los trabajos de evacuaciones cuentan con el apoyo de tractores y vehículos de gran porte para facilitar el traslado de las personas y sus pertenencias.

Las tareas comenzaron a las 6:00 de este lunes y se desarrollaron en medio de lluvias persistentes y de la urgencia de las familias por abandonar las zonas anegadas. No obstante, Mutti aseguró que la situación se encontraba bajo control y que los traslados se realizaban de manera ordenada, sin mayores inconvenientes.

Las familias afectadas son trasladadas a distintos refugios temporales habilitados en la Seccional Colorada, el Polideportivo Municipal, la Junta Municipal y el Gimnasio Municipal. Otras personas optaron por alojarse en viviendas de familiares o alquilar casas por cuenta propia.

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En esta zona, la cota normal del río Paraná es de 1,80 m. El nivel de alerta es de 4,20 metros, mientras que la altura de desborde es de 4,50 m.

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Previsión de repuntes significativos

La alerta hidrológica de Yacyretá indica que para la jornada de hoy se estima un caudal afluente cercano a los 26.300 m³/s, mientras que para los próximos días se proyecta un fuerte incremento que situaría el volumen de agua entre los 29.000 y 32.000 m³/s. Esta situación responde al aumento de descargas de las centrales hidroeléctricas situadas aguas arriba de la Hidroeléctrica Yacyretá y a los pronósticos de lluvias.

Entre hoy y el miércoles 14 de octubre se esperan precipitaciones con acumulados de entre 20 y 60 mm en gran parte de la cuenca del Paraná e Iguazú, con registros puntuales que podrían alcanzar hasta 130 mm.