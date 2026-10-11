Riada obliga a rescatar y comercializar producción agrícola en Ayolas

Agricultores de la Isla Yegros, con el respaldo de efectivos de la Prefectura Naval, zona Ayolas, trabajan contra reloj para salvar lo sembrado. Hasta el momento, se lograron rescatar aproximadamente 500 kilos de mandioca, además de lechuga y pimiento.

Fueron trasladados desde la isla hasta la costa para su descarga e inmediata comercialización, en un esfuerzo por evitar pérdidas económicas irreparables.

Los productos se ofrecen en la zona a fin de que lo recuperado no termine perdiéndose, ante el rápido avance de las aguas del río Paraná, que preocupa a toda la comunidad.

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Un problema recurrente para la economía familiar

Esta situación se repite con cada crecida del río Paraná y afecta directamente a quienes cultivan en las islas del frente costero. Como explicó Alejandro Acosta, vecino de la zona, la elección de esos terrenos no es casual.

“El suelo de las islas es muy favorable para la agricultura, distinto al suelo arenoso y arcilloso de la ciudad, por eso la calidad de los productos es muy diferente”, dijo Acosta.

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El mismo Acosta advirtió que para muchas familias la agricultura representa prácticamente su única fuente de ingresos: “En muchos casos es el principal rubro de renta familiar, muy importante donde no existe una fuente de trabajo estable”, remarcó.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas hacen un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para apoyar comprando los productos rescatados, permitiendo así que el esfuerzo de los productores no sea en vano.

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