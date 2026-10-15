¡Atención, conductores! Tránsito hacia Luque tendrá un solo carril este sábado por esta razón

Los conductores que se dirijan desde Asunción hacia Luque deberán circular por un solo carril en un tramo de 200 metros de la avenida Silvio Pettirossi, este sábado 17 de octubre, de 05:00 a 12:00. La restricción se debe a los trabajos previstos en el marco de la duplicación de la ruta Gral. Aquino (Tape Tuja), correspondiente al Corredor Vial Las Residentas.

La adecuación temporal se realizará a unos 300 metros del Monumento a Las Residentas, en las inmediaciones del Parque Ñu Guasu, mientras que el tránsito de ingreso a Asunción permanecerá habilitado con normalidad.

La medida responde a razones de seguridad, debido a que en el carril de salida de la capital se ejecutará el hormigonado de la losa del tablero de uno de los vanos del viaducto que cruza sobre el arroyo Ñu Guasu. Por este motivo, la circulación en ese sentido será encauzada por media calzada mientras duren los trabajos.

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Durante el operativo, los vehículos que se dirijan hacia Luque deberán atravesar el sector del viaducto en construcción por el tramo habilitado y reincorporarse a la calzada completa una vez superada la zona intervenida.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los trabajos fueron programados para el sábado con el objetivo de reducir las molestias a los usuarios y minimizar las interferencias en el flujo vehicular habitual.

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Recomendaciones para los conductores

Ante la modificación temporal, se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, prever tiempo adicional para el trayecto, reducir la velocidad y respetar las señalizaciones preventivas, especialmente al aproximarse a la zona de obras.

El operativo contará con el acompañamiento de agentes de la Patrulla Caminera y banderilleros, quienes orientarán el paso de los vehículos para mantener el orden y resguardar tanto a los automovilistas como al personal encargado de los trabajos.

Por ello, se insta a los usuarios a extremar las precauciones durante el horario establecido y seguir las indicaciones de los responsables de la seguridad vial.

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Una obra que aumentó G. 33.387 millones

Las obras del Corredor Vial Las Residentas están a cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A., representada por Óscar Franco, y cuentan con financiamiento de Itaipú Binacional. La fiscalización y supervisión corresponden al MOPC.

Sin embargo, el proyecto también está marcado por cuestionamientos relacionados con su adjudicación y el incremento de su costo.

La obra fue adjudicada a Benito Roggio e Hijos S.A. a través de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (FPTI-PY), un mecanismo cuestionado debido a que sus procesos no están sujetos a la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas. Esta situación genera interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia aplicados al proceso.

La iniciativa, financiada por Itaipú Binacional, había sido adjudicada por G. 133.573 millones, según informó inicialmente el MOPC. No obstante, posteriormente la institución comunicó que la inversión ascendía a G. 166.960 millones.

La diferencia es de G. 33.387 millones, equivalentes a unos US$ 5,6 millones, tomando como referencia un tipo de cambio de G. 6.000 por dólar. De esta manera, el costo informado posteriormente representa un incremento de aproximadamente 25% respecto al monto inicial.

Según había explicado el MOPC, el encarecimiento respondió a trabajos incorporados al diseño final del proyecto, principalmente obras hidráulicas, la construcción de un puente y la ejecución de retornos, rotondas e intersecciones.