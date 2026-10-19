Centurión asegura aumento en presupuesto 2027 y activación de emergencia ante El Niño

En el marco del 59° aniversario de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción y el Día de la Construcción, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, habló con la prensa y aseguró que la relación entre el Gobierno y las empresas constructoras pasa por un excelente momento. La titular del MOPC descartó cualquier tipo de “reconciliación” al señalar que nunca existió una ruptura de fondo, y afirmó que el Estado y los gremios trabajan codo a codo.

Centurión remarcó que el Gobierno del presidente Santiago Peña está apostando fuertemente a la inversión en infraestructura, impulsando proyectos en los 17 departamentos del país. La funcionaria puso especial énfasis en lo que denominó “infraestructura social”, y destacó la construcción de hospitales, escuelas públicas, centros de atención a la primera infancia y obras urbanas de gran envergadura.

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Gran parte de este despliegue de recursos, según explicó, proviene del financiamiento obtenido a través de la histórica negociación de la tarifa de la Itaipú Binacional, entidad donde también se desempeña como consejera.

Promete presupuesto récord para el 2027

Al ser consultada sobre las perspectivas económicas del rubro vial y de la construcción, la ministra adelantó que el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2027 incluye un incremento del 35%.

Subrayó que la propuesta remitida al Congreso Nacional asciende a 1.400 millones de dólares, una cifra que calificó de histórica para las obras públicas del Paraguay. A su criterio, este volumen de recursos garantizará la dinamización de la economía local y la generación masiva de mano de obra en los distritos del interior donde se ejecutan los proyectos.

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En cuanto a uno de los puntos más álgidos del sector, los atrasos en los pagos a las empresas contratistas, Centurión sostuvo que la administración actual ya logró desembolsar más del 90% de las deudas correspondientes al ejercicio 2025.

Indicó que el pasivo restante se redujo a unos 20 millones de dólares, un saldo que calificó de absolutamente manejable dentro de la dinámica financiera habitual del Estado. Asimismo, enfatizó que la ejecución presupuestaria registrada al mes de septiembre de 2026 es la más alta de la última década y supera incluso los picos de inversión alcanzados durante el periodo de la pandemia.

Declaración de emergencia ante la amenaza de El Niño

La ministra confirmó que la institución declaró formalmente la situación de emergencia preventiva ante la inminente llegada de El Niño, cuyas intensas lluvias amenazan con dejar aisladas a diversas comunidades y destruir caminos.

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Para enfrentar este desafío, la cartera estatal inició llamados de licitación para obras de transitabilidad rápida, que busca desplegar maquinarias propias y contratar auxilio operativo del sector privado. Según la ministra, se buscará mantener conectados los caminos rurales, atender los puntos críticos en zonas bajas e intervenir de forma inmediata los tramos de la red vial que sufran cortes por el desborde de cauces hídricos.