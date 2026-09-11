Posible suba del diésel: aumento del subsidio no garantiza la continuidad del servicio, dice Cetrapam

El presidente del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), César Ruiz Díaz, cuestionó el esquema previsto para el subsidio al transporte público en 2027 y advirtió que el incremento presupuestario anunciado no necesariamente permitirá cubrir el desfasaje de costos que arrastra el sector.

Ruiz Díaz señaló que el Viceministerio de Transporte les informó que el subsidio previsto para el próximo año ascenderá a US$ 74 millones, lo que representa un aumento del 35% respecto al presupuesto anterior. Sin embargo, sostuvo que este incremento responde principalmente al crecimiento de los costos y a una decisión política de mantener el precio del pasaje sin trasladar el impacto al usuario.

Lea más: Reposición del diesel está hoy a G. 9.200: es “insostenible” mantener precios, dice consultor

“Pretenden mantener el precio del pasaje que hace más de 13 años se está pagando y evitar que lo pague el pasajero, lo que hace una compresión muy fuerte a las arcas del Ministerio de Economía”, aseguró.

Reclaman actualización de la metodología

El empresario afirmó que actualmente el cálculo de la tarifa se realiza con un atraso de nueve meses, por lo que los valores utilizados no reflejan los costos actuales de operación.

“La tarifa se tiene que estudiar mes a mes para saber cuál es el impacto que tiene dentro del margen del subsidio”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Precios de combustibles: ¿por qué una quinta suba es inminente en Paraguay?

Asimismo, el dirigente criticó que las autoridades continúen utilizando una fórmula de cálculo en desuso desde hace 15 años en Brasil, en lugar de aplicar el nuevo estudio contratado a la consultora brasileña ANTP por 102.000 dólares. A pesar de que dicho trabajo concluyó y debía implementarse en mayo, el Gobierno aún no autoriza su uso, dejando al sistema sin una tarifa acorde a la realidad actual.

Impacto de un nuevo incremento en el precio del gasoil

Ante una inminente suba en el precio del combustible, puso en duda la capacidad del presupuesto para responder a las necesidades del sector, al señalar que el monto asignado para 2026 se agotó en junio y posteriormente debieron realizarse reprogramaciones.

“Yo no sé si ese error les enseña hoy a que tuvieron que levantar en un 35% porque no hemos participado”, manifestó, al remarcar que los transportistas no participaron de la elaboración del presupuesto.

Finalmente, Ruiz Díaz advirtió que una nueva suba del gasoil podría profundizar la crisis financiera de las empresas y afectar la prestación del servicio. “Esto va a generar la imposibilidad material total y absoluta de seguir con los niveles de servicio”, afirmó.

Según explicó, si los ingresos se mantienen mientras aumenta el precio del combustible, las empresas podrán adquirir menos litros y algunas unidades podrían dejar de operar. Incluso alertó que la situación “va a acelerar el proceso de quiebra de empresas”, sentenció.