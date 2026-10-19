PGN 2027: MEC prevé US$ 30 millones para ajuste salarial docente

El proyecto de Presupuesto 2027 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) contempla US$ 30 millones para un ajuste por inflación de 2,4% del salario básico profesional docente. También incluye recursos para nuevos cargos y el pago de deudas con instituciones públicas. La propuesta mantiene las partidas para programas educativos y reparaciones de escuelas.

El MEC defendió este lunes su Presupuesto General de la Nación PGN 2027 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) el proyecto prevé G. 12,76 billones (US$ 1.976 millones según el tipo de cambio presupuestado en el PGN 2027 que es de G. 6.458) para la cartera educativa, frente a G. 12,64 billones en 2026. La diferencia es de G. 114.615 millones (US$ 17,75 millones), según las comparaciones documentales realizadas por ABC.

El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, presentó ante la CBP una propuesta con un crecimiento de 0,4% para 2027. Según explicó, el planteamiento inicial apuntaba a un aumento de 24%, pero la cartera ajustó sus previsiones para priorizar compromisos y dar continuidad a los proyectos.

Ramírez señaló que varios proyectos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) concluyen entre 2027 y 2028. Por ese motivo, el ministerio concentrará sus recursos en completar las acciones previstas.

Lea más: PGN 2027: Se pospone defensa de presupuesto del MEC y se presentarán solo las universidades

Salario docente: US$ 30 millones para ajuste por inflación

El proyecto asigna US$ 30 millones (G. 194.000 millones) al ajuste por inflación de 2,4% del salario básico profesional docente, previsto desde enero de 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante su exposición, Ramírez indicó que existe una adenda en marcha para incorporar otro 2,6% y alcanzar un aumento de 5%. Ese complemento aún forma parte de un trámite, según lo expuesto por el ministro.

La propuesta también contempla US$ 9 millones (G. 58.000 millones) para el escalafón docente, el mecanismo de reconocimiento por trayectoria profesional. Otros US$ 3 millones (Gs. 19.000 millones) corresponden a la creación de cargos docentes, con énfasis en las necesidades de la educación media, de acuerdo con Ramírez.

Para el personal administrativo, se prevén US$ 940.000 (G. 6.000 millones) destinados al ajuste al salario mínimo legal. El ministro explicó que la cartera aplica una adecuación gradual ante la diferencia entre las remuneraciones de estos funcionarios y las de los docentes.

Presupuesto del MEC incluye pagos al IPS y la ANDE

La regularización de compromisos con el Instituto de Previsión Social (IPS) contempla US$ 6 millones (G. 40.000 millones). Para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), el proyecto prevé US$ 2,5 millones (Gs. 16.600 millones).

Ramírez presentó ambos pagos como prioridades para el próximo ejercicio fiscal y señaló que corresponden a deudas pendientes desde hace años.

Programas educativos mantienen US$ 40 millones

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene US$ 40 millones (G. 256.000 millones) para los programas emblemáticos del MEC. Esa partida abarca la gratuidad educativa y la provisión de kits escolares, además de las becas.

La cartera también prevé US$ 9 millones (G. 58.000 millones) para textos y materiales didácticos destinados a estudiantes. La asignación incluye cuadernillos de aprendizaje y textos escolares.

Estos montos corresponden a partidas que se mantienen para el próximo año, dentro de la decisión del ministerio de dar continuidad a los programas.

Lea más: PGN 2027: Riera pide US$ 6 millones extra para el 911 y radios de la Policía

Infraestructura escolar: US$ 5,7 millones para reparaciones

Para reparar instituciones educativas, el MEC contempla US$ 5,7 millones (G. 37.000 millones). A su vez, mantiene US$ 44,7 millones (Gs. 289.000 millones) para proyectos en ejecución.

Son asignaciones con destinos distintos: una corresponde a las reparaciones de establecimientos y la otra permite dar continuidad a proyectos ya iniciados.

Ramírez destacó la necesidad de contar con recursos para atender edificios escolares que acumulan décadas sin mantenimiento. También reconoció que el ministerio carece de una partida para emergencias, ante un temporal que, según informó, afectó a 135 escuelas. “Tan importante como construir es prever los recursos para mantenimiento”, sostuvo.

Lea más: PGN 2027: Estas son las principales cifras del Presupuesto, las deudas y aumentos previstos