PGN 2027: MEC reduce recursos para inversión física y aprendizaje, pero eleva salarios

La Comisión Bicameral de Prespuesto ya empezó esta semana a recibir a los titulares de instituciones públicas, para analizar sus respectivos planes prespuestarios, en el marco de las revisiones del proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

En ese marco, se dio a conocer que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) contará con un presupuesto mayor en 2027, respecto al vigente, pero el crecimiento no se distribuye por igual. El anteproyecto prevé G. 12,76 billones para la cartera educativa, frente a G. 12,64 billones en 2026. La diferencia es de G. 114.615 millones.

PGN 2027: Los recursos totales y las asignaciones del MEC

El PGN 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166,3 billones (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

En el caso del MEC, de acuerdo con una revisión documental realizada por ABC, se obseva que dentro de la composición del gasto presupuestario previsto para 2027 hay cambios respecto al 2026. Se le asigna más recursos en términos globales, pero casi la mitad del presupuesto destinado a inversión física desaparecerá y hay otras modificaciones importantes que muestran la redistribución interna.

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MEC: Estos son los recursos para salarios vs para programas educativos

Por ejemplo, Servicios Personales o pago de sueldos aumenta en G. 249.427 millones, mientras que la Inversión Física cae en G. 126.222 millones.

El Programa Central, que reúne los recursos destinados para actividades administrativas, pasará de G. 9,59 billones en 2026 a G. 9,92 billones en 2027. Son G. 335.820 millones adicionales.

En tanto que el movimiento contrasta con los Programas Sustantivos, que es el capital destinado a la misión principal de la institución: brindar educación y asegurar el aprendizaje de los alumnos. Este bloque cae de G. 788.102 millones a G. 525.267 millones. La reducción alcanza G. 262.835 millones, equivalente a 33,35%.

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Eso, pese que recientemente se dieron a conocer los resultados de las pruebas de Pisa 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), en el que Paraguay se ubica entre los últimos lugares de la región en lectura, ciencias y matemáticas.

Por otro lado, las Partidas no Asignables a Programas (capital destinado para cumplir con compromisos legales y financieros del Estado) también suben. Pasan de G. 2,27 billones a G. 2,31 billones, con G. 41.630 millones adicionales.

Servicios Personales: los detalles del incremento del MEC

Como ya se mencionó, los Servicios Personales -que son para pago de salarios- concentra una de las mayores subas del anteproyecto. Pasa de G. 9,44 billones en 2026 a G. 9,69 billones para 2027. El incremento es de G. 249.427 millones.

Servicios no Personales (gastos destinados al pago de servicios prestados por terceros) también aumenta, de G. 264.234 millones a G. 289.134 millones. La diferencia es de G. 24.900 millones.

Bienes de Consumo e Insumos (gastos destinados para compra de bienes materiales y suministros tangibles que la institución adquiere para su uso o consumo diario) pasa de G. 226.735 millones a G. 237.894 millones, con G. 11.159 millones más.

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El contraste está en Inversión Física: gastos destinados a la adquisición, construcción, ampliación o mejora de bienes de capital (activos fijos) que baja de G. 255.485 millones a G. 129.262 millones. Son G. 126.222 millones menos, una caída de 49,41%. Estos recursos se utilizan para los

Las Transferencias también retroceden. Pasan de G. 2,45 billones a G. 2,41 billones, con una reducción de G. 44.649 millones. Esta partida son asignaciones financieras para cumplir con fines sociales, subsidios legales o transferencias de capital para inversión externa.

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Educación escolar concentra aumentos

Entre las actividades del Programa Central, el Servicio Educativo en el Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica y Educación Media registra una de las mayores subas nominales. Su presupuesto pasa de G. 2,98 billones a G. 3,09 billones, una diferencia de G. 111.907 millones, equivalente a 3,75%.

El Servicio Educativo en Primer y Segundo Ciclo de la EEB pasa de G. 4,44 billones a G. 4,54 billones. El aumento alcanza G. 104.992 millones, un 2,37%. En Educación Inicial, el presupuesto sube de G. 78.667 millones a G. 86.133 millones. Son G. 7.465 millones más, un crecimiento de 9,49%.

Aún así, estas cifras no se traducirán en una reforma educativa. El mismo ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, dijo días atrás que no plantearán una reforma durante este Gobierno, del Presidente Santiago Peña.

“Contaba recién, al estado de Paraná, en Brasil, que es el que mejor puntuó probablemente en toda la región (en PISA), le llevó siete años el proceso, siete años. Nosotros estamos recién en el segundo año de incorporación (del nuevo programa de lectura). Yo creo que una reforma educativa hoy es un proceso enorme que nos va a llevar años y nosotros necesitamos tomar decisiones ya”, había afirmado a inicio de esta semana.

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Gestión administrativa del MEC sube casi G. 94.000 millonesy escalafón docente

En cuanto a la Gestión Administrativa Institucional, también registra un salto. Su presupuesto pasa de G. 1,37 billones a G. 1,46 billones. La diferencia es de G. 93.670 millones.

Dentro de esta estructura, Asignaciones Complementarias sube de G. 949.219 millones a G. 1,05 billones, unos G. 102.986 millones adicionales.

Por su lado, el Escalafón Docente también aumenta. Pasa de G. 837.471 millones a G. 895.593 millones, una diferencia de G. 58.122 millones. La partida Servicios Básicos pasa de G. 34.734 millones a G. 50.076 millones, unos G. 15.341 millones más.

No obstante, estos números fueron entregados al Congreso antes del paro docente anunciado inicialmente para el 17 y 18 de septiembre, que terminó levantándose luego de negociaciones entre los gremios y el Gobierno.

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Una parte de las organizaciones, encabezada por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), aceptó previamente la propuesta de un reajuste salarial del 5% para 2027 y desistió de la medida, mientras otros gremios no cedían, esperando llegar al 8%. Sin embargo, tras una reunión con representantes del Ministerio de Economía y otras autoridades, estos últimos también resolvieron suspender las protestas.

¿Cuánto caen los Programas Sustantivos del MEC?

Según el proyecto del Ejecutivo, el recorte de presupuesto del MEC más visible aparece en los Programas Sustantivos. El bloque pasa de G. 788.102 millones en 2026 a G. 525.267 millones en 2027, una caída del 33%.

Los cuatro programas que lo integran presentan menores montos.

Atención Educativa Oportuna al Pre Jardín y Jardín baja de G. 80.296 millones a G. 42.947 millones, una caída de 46,51%.

Educación Media Integrada pasa de G. 167.271 millones a G. 74.158 millones, con una reducción de 55,67%.

Calidad del Aprendizaje disminuye de G. 344.745 millones a G. 234.883 millones, un 31,87% menos.

Culminación Oportuna de Estudios pasa de G. 195.790 millones a G. 173.279 millones, una caída de 11,50%.

Obras y equipamiento educativo reciben menos recursos

Por otro lado, la baja de la Inversión Física también se observa en proyectos concretos. El proyecto de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento de Colegios Técnicos pasa de G. 167.172 millones en 2026 a G. 74.059 millones en 2027. La diferencia ronda G. 93.113 millones.

El Mejoramiento de Establecimientos Escolares e Institutos de Formación Docente baja de G. 187.983 millones a G. 116.100 millones. La reducción alcanza cerca de G. 71.883 millones.

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Recursos para materiales didácticos e útiles escolares

No obstante, según se observa en los números del MEC, no todas las líneas bajan.

Entrega de Materiales Didácticos pasa de G. 50.000 millones a G. 58.383 millones, unos G. 8.383 millones más, equivalente a 16,77%. La Entrega de Canasta Básica de Útiles Escolares también aumenta. Pasa de G. 11.961 millones a G. 12.715 millones, una diferencia cercana a G. 754 millones.