PGN 2027: MEC defenderá su presupuesto en medio de bajos resultados en PISA y escuelas destruidas

Los bajos resultados de Paraguay en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) reflejan un problema que supera el examen ya que muchos adolescentes llegan a los 15 años sin las herramientas que necesitan para avanzar en sus estudios y construir un proyecto de vida.

Esto también afecta la economía del país ya que las dificultades también reducen sus oportunidades laborales, advirtió María Jiménez, exviceministra de Educación (2007 - 2008). La especialista participó junto con Rodolfo Elías, docente e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en el reciente programa Plaza Pública Dende emitido por ABC TV.

En la oportunidad se señaló que apenas el 24% de los estudiantes supera las condiciones mínimas en comprensión lectora. En matemáticas, la proporción es del 10%. Para los especialistas, estos resultados exigen decisiones que cambien lo que ocurre dentro de las aulas y las condiciones en las que estudian los chicos.

MEC defenderá su presupuesto con bajo rendimiento PISA y escuelas destruidas

En este escenario, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) defenderá desde las 09:00 de este jueves su presupuesto para el 2027 ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) y en medio de este panorama poco alentador tras esta evaluación y la tormenta de granizos que el sábado último destruyó el techo de más de 135 escuelas de Asunción y el departamento Central.

En el caso del MEC, de acuerdo con una revisión documental realizada por ABC, se obseva que dentro de la composición del gasto presupuestario previsto para 2027 hay cambios respecto al 2026. Se le asigna más recursos en términos globales, pero casi la mitad del presupuesto destinado a inversión física desaparecerá y hay otras modificaciones importantes que muestran la redistribución interna.

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El MEC contará con un presupuesto 2027 de G. 12,76 billones, unos US$ 1.975 millones al tipo de cambio presupuestado de G. 6.458 (que si bien está lejos de los G. 7.881 presupuestados para este 2026, aún está por encima de la cotización actual de G. 5.800).

Política educativa: falta de confianza y de un plan compartido

PISA que es un estudio a gran escala creado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del que Paraguay participa desde el 2017 con un intérvalo de 3 años entre cada evaluación.

Sobre los resultados, Jiménez cuestionó la reacción que suele seguir a la difusión de los mismos. “A veces escondemos los resultados”, afirmó y atribuyó a razones políticas las demoras en la publicación de algunas evaluaciones.

En esa línea, Jiménez identificó un deterioro de la confianza en la conducción educativa y una menor capacidad de diálogo para acordar qué se espera de la escuela. Sin objetivos comunes, las decisiones pierden respaldo y resulta más difícil sostener cambios.

“Así como los aprendizajes son acumulativos, el deterioro también es acumulativo”, expresó y rechazó la idea de atribuir los resultados a una sola gestión o persona.

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Formación docente: aprobar un concurso no garantiza el aprendizaje

En cuanto a la preparación de los maestros fue otro punto del debate. El investigador describió la formación inicial docente como una de las grandes tareas pendientes y señaló que la interferencia política partidaria dificulta los cambios dentro del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Elías cuestionó las diferencias entre las propuestas de formación y planteó la necesidad de revisar la preparación práctica de los futuros docentes. También reclamó capacitación durante el ejercicio de la profesión.

Por su parte la exviceminista sostuvo que los concursos deben seleccionar a quienes alcanzan el nivel exigido. Sin embargo, advirtió que el problema continúa después del ingreso, aun entre quienes aprueban, ya que existen dificultades para lograr que los alumnos aprendan.

Jiménez también cuestionó los controles de calidad de los institutos de formación docente. Según explicó, deben pasar por un proceso de licenciamiento del MEC y luego por la acreditación, pero existen instituciones que continúan con sus actividades pese a sus debilidades.

Elías agregó que los docentes necesitan equipos de apoyo para responder a las necesidades de sus alumnos. Citó el pedido de profesionales, como psicólogos, dentro de las demandas gremiales para hacer efectiva la educación inclusiva.

Tiempo de clase: las tareas que desplazan la enseñanza

Jiménez señaló que la organización escolar influye en el aprendizaje. El tiempo previsto en el calendario no siempre se convierte en horas efectivas de enseñanza.

Según explicó, el plan contempla alrededor de 700 horas en el año académico. Parte de ese tiempo se pierde por interrupciones y tareas que recaen sobre los docentes, aunque no corresponden directamente a su labor pedagógica.

La especialista mencionó actividades de salud y compromisos comunitarios que ocupan parte de la jornada. Su planteo fue que otras instituciones asuman sus responsabilidades para que la escuela pueda concentrarse en enseñar.

Elías coincidió en que, en muchas comunidades, la escuela es una de las pocas presencias del Estado. Por eso recibe demandas que requieren una respuesta coordinada con los servicios de salud y las autoridades locales.

Trayectoria escolar: cerca de la mitad termina a tiempo

El debate también expuso las dificultades para completar los estudios. Los participantes señalaron que, de 100 alumnos que ingresa al primer grado, alrededor de 50 culmina el tercero de la educación media en el tiempo esperado. Aclararon que esa diferencia no significa que todos los demás abandonen la escuela: una parte se retrasa en su trayectoria.

Elías vinculó las dificultades educativas con las condiciones de pobreza y situaciones de violencia. También explicó que muchos adolescentes carecen en sus hogares de un espacio adecuado para estudiar.

A esto la exviceministra quien también es directora académica universitaria refirió que lo más preocupante es que Paraguay cuenta con “cero políticas de recuperación” del adolescente o joven que abandona sus estudios.

A partir de una investigación sobre el programa Abrazo impulsado por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna), mencionó el valor de contar con una biblioteca y acceso a internet fuera de la casa, además del acompañamiento de una persona adulta.

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Familia y escuela: responsabilidades para mejorar el aprendizaje

Finalmente, la exviceministra planteó que las familias deben recuperar su papel en la formación de hábitos desde los primeros años de vida. También advirtió sobre las dificultades de atención que asocia con el apego a las pantallas.

En materia de evaluación, señaló una diferencia que merece revisión ya que las planillas escolares registran entre 90% y 95% de aprobados, mientras que las pruebas externas muestran niveles mucho menores de aprendizaje.

Para Jiménez, cada actor debe asumir su responsabilidad. Las familias deben cumplir su función y exigir una enseñanza adecuada; las autoridades deben garantizar las condiciones para que los docentes puedan realizar su trabajo.