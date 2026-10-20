PGN 2027: DNIT proyecta recaudar 14,3% más y advierte sobre la baja del dólar

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) prevé recaudar G. 48,6 billones (US$ 7.525 millones al tipo de cambio G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027) en 2027, un 14,3% más que el cierre estimado para 2026. Su director, Óscar Orué, defendió ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) un plan de gastos de G. 1,6 billones (US$ 247,8 millones) y señaló que el tipo de cambio afecta los ingresos aduaneros.

Recaudación de la DNIT: la meta para el PGN 2027

La DNIT espera cerrar 2026 con una recaudación de G. 42,5 billones. Para el próximo año, la proyección asciende a G. 48,6 billones, según los datos que Orué presentó ante los legisladores que estudian el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.

El director atribuyó la mejora de los ingresos a los cambios en la administración tributaria y a los controles. Como referencia, citó que la recaudación conjunta de Aduanas y Tributación fue de G. 26,3 billones en 2021.

“Nuestra decisión como Gobierno es no aumentar impuestos y no crear nuevos impuestos”, sostuvo el director con respecto a la política impositiva del Gobierno.

Orué anticipó, además, que el Poder Ejecutivo prevé presentar dos proyectos de ley sobre exenciones y exoneraciones tributarias. Estos beneficios dijo permiten que determinadas actividades paguen menos impuestos o queden exceptuadas. Durante su exposición a la CBP no precisó el contenido de las propuestas ni una fecha de presentación.

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Baja del dólar limita el crecimiento de los ingresos

El tipo de cambio es una de las principales preocupaciones de la DNIT. Según Orué, la caída del dólar reduce la recaudación aduanera y aleja a la institución del crecimiento que esperaba para este año. “Esperemos que el tipo de cambio no siga bajando”, expresó.

La entidad estima que cerrará 2026 con un aumento de la recaudación del 2,6%. Hasta septiembre, los ingresos acumulados sumaron G. 32,8 billones (US$ 5.622 millones convertido al tipo de cambio referencial mensual - septiembre 2026 de 5.833 G/US$), un 2,3% más que en el mismo periodo de 2025.

En septiembre, la recaudación fue de G. 3,9 billones, con un crecimiento interanual del 3,4%. Los impuestos internos aportaron el 63% de los ingresos acumulados. Orué señaló que el desempeño del consumo y de las rentas compensó parte del efecto cambiario.

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Presupuesto de G. 1,6 billones para la DNIT

El presupuesto institucional presentado para 2027 asciende a G. 1,6 billones (US$ 247,8 millones al tipo de cambio G. 6.458 que es el proyectado en el PGN 2027). La propuesta contempla mejoras en los procesos aduaneros y la automatización de servicios al contribuyente.

La DNIT también prevé ampliar la facturación electrónica y reforzar su sistema de análisis de riesgos, que permite identificar operaciones que requieren mayor control.

Dentro del programa de consolidación institucional, la entidad contempla G. 39.000 millones para 2027. El programa cuenta con un préstamo de US$ 30 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), distribuido por año hasta 2029.

Por otra parte, la DNIT prevé un aporte intergubernamental de G. 425.000 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aparte de los impuestos que recauda.

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Facturación electrónica y formalización tributaria

Durante su informe de gestión, Orué reportó la inscripción de 75.236 nuevos contribuyentes en 2026, entre personas físicas y jurídicas. De ese total, 8.057 se incorporaron en septiembre. La facturación electrónica alcanzó a más de 53.000 contribuyentes. Las pequeñas empresas representaron el 89,4% de los usuarios del sistema.

En cuanto a los controles para promover la formalización, el director explicó que la DNIT primero comunica al comerciante qué obligación debe corregir y le concede un plazo. Si el incumplimiento persiste, la institución puede recurrir a la Justicia para solicitar la clausura del local. “Le explica al empresario, al comerciante, qué es lo que está faltando”, señaló sobre la intervención inicial de los funcionarios.

Fiscalizaciones aportaron G. 392.000 millones

Entre enero y septiembre, la DNIT reportó G. 392.000 millones por 547 casos de fiscalización. El monto comprende G. 208.000 millones en impuestos y G. 184.000 millones en multas.