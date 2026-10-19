PGN 2027: reclamos por obras, títulos falsos y falta de datos marcan la defensa del MEC

La inversión en escuelas y la falta de registros para medir los resultados educativos concentraron los cuestionamientos al ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, este lunes durante la defensa del presupuesto 2027 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP).

Los legisladores también reclamaron explicaciones sobre títulos falsos y compras de libros. El ministro defendió su gestión, aunque admitió problemas para obtener información completa del sistema educativo.

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Infraestructura escolar: ¿con qué recursos se repararán las escuelas en 2027?

El senador Ignacio Iramain cuestionó la reducción a la inversión física de G. 255.000 millones a G. 129.000 millones, equivalente al 49,4%, según las cifras que presentó durante la audiencia.

Preguntó qué partida financiará las reparaciones en 2027. También pidió un listado verificable de las obras, con sus fuentes de financiamiento, y datos sobre las escuelas que aún tienen letrinas o carecen de baños.

Ramírez respondió que una parte de los recursos para infraestructura está en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dentro de un proyecto con el Banco Mundial para 316 escuelas, haciendo referencia al proyecto Tejiendo Apoyo para la Excelencia Educativa (TAPE).

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Sobre los trabajos del MEC, mencionó 3.500 espacios reparados y 2.500 obras aprobadas para municipios y gobernaciones. El ministro no detalló en su respuesta una partida específica para las reparaciones de 2027 ni presentó el listado solicitado por Iramain.

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Diputados pidieron que el MEC administre las obras

A su turno, el diputado Hugo Meza cuestionó que el MOPC tenga a su cargo recursos para infraestructura educativa. Citó un monto de casi US$ 100 millones y consultó si ese dinero podría volver al MEC durante el estudio presupuestario.

Ramírez explicó que la asignación deriva de una ley vinculada al préstamo del Banco Mundial y que, según su interpretación, ese marco no puede modificarse de forma directa. Planteó acelerar la ejecución.

El diputado César Cerini coincidió con el reclamo de Meza y preguntó por obras paralizadas en la ciudad de Encarnación, entre ellas mencionó la de un centro educativo del barrio San Pedro.

El ministro atribuyó parte de las demoras a desacuerdos entre las constructoras y los responsables de evaluar los trabajos. Señaló que esas diferencias pueden derivar en litigios y frenar las obras durante tres o cuatro meses. Sobre el colegio del barrio de San Pedro, anunció la continuidad de la intervención.

Ramírez también reportó 135 escuelas afectadas por un temporal, cuatro de ellas en la capital con daños estructurales graves. Afirmó que el ministerio no cuenta con una partida para emergencias.

Hambre Cero: legisladores pidieron pruebas sobre sus resultados

El diputado Yamil Esgaib consultó si el MEC tiene estadísticas sobre asistencia y rendimiento académico a partir de Hambre Cero.

Ramírez afirmó que, en algunas comunidades desfavorecidas, especialmente en asentamientos, la asistencia pasó del 50% o 55% a casi el 90%. También sostuvo que la cobertura de la educación primaria está cerca del 100%. “No se puede aprender con hambre”, expresó.

Sobre el punto, el senador Iramain pidió precisar los indicadores iniciales que permitirán comparar los resultados del programa a lo largo del tiempo. Su consulta incluyó los posibles cambios en la salud de los alumnos y en su aprendizaje.

Ramírez reconoció dificultades para contar con mediciones consistentes. Explicó que el MEC depende de datos que deben cargar las instituciones y que ese proceso no siempre se cumple. “A veces termina el año sin el registro”, admitió.

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Títulos falsos: reclaman medidas sobre registros anteriores al RUE

Benítez también advirtió que el Registro Único del Estudiante (RUE) no resuelve por sí solo los casos de títulos que corresponden a años anteriores.

Citó registros de títulos de abogado de la Universidad Sudamericana y preguntó qué medidas aplica el MEC ante documentos de personas que afirman haber cursado carreras antes de la existencia del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Ramírez respondió que el ministerio denunció 550 accesos irregulares al sistema de títulos y solicitó la intervención de la Fiscalía y la Contraloría. En distintos pasajes de la audiencia mencionó alrededor de 300 funcionarios sumariados y la separación de 110 maestros.

Explicó que el MEC recurrió en algunos casos al registro manual hasta contar con un sistema más seguro. También aceptó que las medidas actuales no pueden esperar los resultados futuros del RUE, que permite seguir el paso de cada estudiante por la educación superior.

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Compra de libros: diputado denunció un mayor costo de US$ 1.100.000

El diputado Adrián “Billy” Vaesken preguntó a Ramírez por qué el MEC pagó, según su denuncia, US$ 1.100.000 más por la impresión de libros.

También cuestionó la falta de una subasta a la baja y condiciones de las licitaciones que, a su criterio, favorecen a determinados oferentes. Reclamó, además, que Ramírez no acudiera a una convocatoria de la Comisión de Cuentas y Control de Diputados.

El ministro respondió que las reglas de contratación obligaban a excluir una oferta con un precio 20% inferior al costo de la licitación. Durante el intercambio, otra intervención sostuvo que la propuesta era 40% más barata. “No soy yo, es el sistema que funciona así”, se excusó.

Ante el reclamo por útiles escolares, reconoció retrasos en la distribución. Aseguró que no tenía denuncias de instituciones sin recepción de materiales y pidió identificar los casos pendientes.

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Gastos en comunicación: Senadora cuestionó un aumento del 641%

La senadora Esperanza Martínez preguntó por un incremento del 641% en el objeto de gasto 268, correspondiente a Servicios de Comunicación, con recursos de Fuente 30. Pidió explicar el destino del dinero y expresó preocupación por su posible uso en un año electoral. También consultó cómo recauda el MEC los recursos de esa fuente.

Ramírez respondió que la inversión busca integrar seis sistemas informáticos que hoy no intercambian información. Según explicó, esa separación impide obtener datos completos y uniformes.

Gratuidad: MEC admite que recursos no alcanzan en escuelas pequeñas

El senador Iramain volvió a intervenir para consultar cuánto recibirán las escuelas por gratuidad en 2027 frente a 2026. Citó una caída de G. 86.000 millones en las demás transferencias del MEC, tras excluir las destinadas a universidades y entidades descentralizadas.

Ramírez informó asignaciones por alumno de G. 24.700 para la escolar básica y G. 25.000 para el tercer ciclo. Para los bachilleratos, mencionó los montos de G. 65.000 a G. 250.000.

No precisó una comparación del total entre ambos años. Reconoció que el dinero resulta insuficiente para las instituciones con pocos alumnos y afirmó que el ministerio carece de recursos para contratar personal administrativo, como secretarios y encargados de limpieza. “Apenas podemos pagar, y digo así, la limpiadora”, expresó al describir el caso de una escuela de 300 alumnos.

Lectura y matemáticas: Senador piden un plan y senadora reclama reforma

El senador José Oviedo consultó qué plan tiene el MEC para mejorar el aprendizaje de castellano y matemáticas. También relató el reclamo de un maestro que, según dijo, debía pagar la impresión de materiales educativos con su salario.

Ramírez sostuvo que el programa de lectura tiene financiamiento. Diferenció sus recursos de un eventual pago adicional al docente por aplicarlo. Afirmó que el MEC entregó más de 20 millones de libros y que 77.000 aulas cuentan con libros tras la instalación de bibliotecas.

A su turno, la senadora Celeste Amarilla, por su parte, cuestionó los resultados de la reforma educativa y pidió recuperar la lectura de libros completos.

El ministro respondió que su gestión optó por intervenir directamente en lectoescritura y matemáticas. Admitió que ya no tendrá tiempo para aplicar una reforma general, aunque afirmó que dejará sus bases. También defendió una carrera docente que permita mejorar los ingresos sin abandonar la enseñanza. “Si es un buen maestro, se tiene que quedar en el aula y tiene que ganar más”, manifestó.

Psicólogos escolares: anuncian 500 incorporaciones y otras 500 para 2027

Por su parte, el diputado Emilio Pavón preguntó cuántos psicólogos se contrataron y cuántos puestos están previstos. También pidió aclarar si estos profesionales atenderán a docentes y alumnos.

Ramírez anunció la incorporación de 500 psicólogos durante el año de la exposición y otros 500 para el siguiente. Señaló que el sistema quedaría con aproximadamente 2.350 profesionales.

Explicó que las contrataciones demoraron por la creación de un esquema salarial para el psicólogo educador, con una jornada de seis horas: cuatro de aula y dos para preparar informes. “El psicólogo escolar trabaja en prevención”, señaló. Añadió que su tarea incluye apoyo a docentes y familias.

¿Qué pasará con los 194 psicólogos de primera infancia?

La diputada Dalia Estigarribia consultó si los 194 psicólogos de un programa de primera infancia podrán acceder a los nuevos puestos. Pidió estabilidad para profesionales que prestan servicios mediante facturación.

Ramírez respondió que el programa tiene un plazo de finalización y que esos trabajadores deberán concursar para incorporarse al sistema. Afirmó que su experiencia podría favorecer sus puntajes, pero aclaró que no tendrán un ingreso automático.

Ministro rechaza retirar material de educación afectiva y sexual

En otro momento la senadora Esperanza Martínez objetó un material educativo en el que se da el tratamiento a anticonceptivos. También cuestionó un ejercicio con referencias a Hitler y al pueblo judío. Solicitó frenar la distribución y revisar los contenidos. Por su parte, la legisladora Celeste Amarilla coincidió con el pedido de retiro y reclamó una educación sin imposiciones religiosas.

El titular del MEC respondió que el material deriva de una adaptación de doce ciencias, tras más de cien consultas. Afirmó que su aplicación es piloto en cinco gobernaciones y que ya tuvo más de 350 modificaciones. Aceptó una mesa de trabajo para revisar los cuestionamientos, pero rechazó suspenderlo. “No creo que retirar un material del desarrollo de la afectividad sea el camino”, expresó.

Jubilación docente y deudas municipales

El diputado Pavón consultó por los maestros que tienen trámites de jubilación pendientes. Ramírez informó que el proceso de desvinculación puede demorar 12 meses debido a la cantidad de expedientes acumulados. Aclaró que, durante ese plazo, los docentes mantienen su salario y deben asistir a sus instituciones.

En otra consulta, Celeste Amarilla pidió conocer las deudas del MEC con los municipios por impuestos y tasas. Ramírez respondió que existe un proceso de conciliación de cuentas con la Municipalidad de Asunción, pero no precisó el monto. Se comprometió a remitirlo para su consideración en el presupuesto.