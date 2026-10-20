PGN 2027: TSJE prevé casi el doble de recursos para partidos políticos

El proyecto de presupuesto del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para 2027 asciende a G. 923.923 millones (US$ 143,1 millones según el tipo de cambio de G. 6.458 proyectado en el PGN 2027), un 2,14% más que el presupuesto inicial de 2026.

Los aportes y subsidios para los partidos políticos aumentan en un 95,82%, mientras que los gastos de personal absorben más de la mitad del total.

El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, presentó ayer, lunes 19, la defensa del presupuesto del Tribunal ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) del Congreso, que estudia el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. La delegación incluyó al vicepresidente César Rossel y al miembro Jaime Bestard.

La propuesta supera en G. 19.372 millones (US$ 3 millones) el inicial de 2026, que fue de G. 904.550 millones. Los recursos deben cubrir el funcionamiento de la Justicia Electoral y la preparación de las elecciones internas para los cargos nacionales y departamentales, además de las autoridades partidarias que correspondan.

Partidos políticos: aportes y subsidios suman G. 127.000 millones

El proyecto destina G. 127.303 millones (US$ 19,7 millones) a aportes y subsidios para las organizaciones políticas. La cifra supera en G. 62.294 millones la asignación inicial de 2026.

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Los aportes pasan de G. 26.000 millones a G. 38.500 millones, una suba del 48%. Según la exposición, los G. 12.500 millones adicionales corresponden a una deuda por recursos que no se ejecutaron en 2025.

Los subsidios electorales, por su parte, suben de G. 39.008 millones a G. 88.803 millones, un incremento del 128%. Sobre la finalidad de estos pagos, Bogarín explicó que consisten en “la devolución de los gastos de campaña a las organizaciones políticas conforme a la cantidad de votos que obtuvieron para cargos pluripersonales”.

La previsión busca cancelar un saldo de G. 15.976 millones de las elecciones generales de 2023. También contempla el pago parcial del subsidio de las municipales de octubre de 2026, cuyo monto estimado es de G. 84.570 millones. La institución prevé completar ese compromiso en 2028.

Gastos de personal representan el 51% del presupuesto

La mayor porción del presupuesto corresponde a servicios personales, con G. 473.144 millones. Este rubro representa el 51,21% del total y aumenta un 3,12% respecto al presupuesto inicial de 2026.

Las láminas atribuyen la variación al ajuste del salario mínimo de G. 2.899.048 a G. 3.044.000 para 2.080 funcionarios permanentes y 1.333 contratados.

Además, el subsidio para la salud pasa de G. 300.000 a G. 500.000 para 5.724 funcionarios. El aumento del conjunto de gastos de personal es de G. 14.300 millones.

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Máquinas de votación: TSJE plantea alquiler para 2027 y 2028

Los servicios no personales cuentan con G. 248.218 millones, un 29% menos que en el presupuesto inicial de 2026. Dentro de este grupo, la partida de alquileres y derechos baja de G. 278.327 millones a G. 170.468 millones.

Bogarín explicó la reducción del grupo a la contratación del servicio de máquinas de votación para más de un ejercicio fiscal. “Se prevé la contratación plurianual del servicio de arrendamiento de las máquinas de votación”, señaló. La previsión abarca 2027 y 2028.

La institución calcula un padrón de aproximadamente 5.300.000 electores habilitados, con los paraguayos residentes en el exterior.

El presupuesto también contempla transporte de equipos y materiales, además del traslado del personal para las tareas electorales.

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Inversión física aumenta 525% para reforzar la infraestructura tecnológica

La inversión física pasa de G. 4.824 millones a G. 30.149 millones, una suba del 525%.

La defensa presupuestaria atribuye el aumento a mejoras en la infraestructura tecnológica. La propuesta incluye mayor capacidad de almacenamiento y redes de alta velocidad, además de adecuaciones eléctricas y de climatización del centro de datos. Bogarín justificó estas inversiones con “la necesidad de reducir riesgos asociados a eventuales interrupciones de los servicios”.

A su vez, los bienes de consumo e insumos cuentan con G. 41.845 millones, un 79% más que en 2026. La asignación contempla materiales para los maletines electorales, como documentos y útiles para las mesas de votación, además de insumos para las oficinas.

Tesoro financiará 98% del presupuesto del TSJE

Los recursos del Tesoro aportarán G. 902.142 millones, equivalentes al 98% del proyecto. Otros G. 21.000 millones procederán del crédito público y G. 780 millones de recursos institucionales por multas.

Como antecedente de la gestión de 2026, las láminas que mostró Bogarín reportan una ejecución de G. 521.491 millones al 31 de agosto. Ese monto equivale al 58% del presupuesto vigente de G. 902.410 millones.

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