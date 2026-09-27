PGN 2027: MOPC responde ante cuestionamientos por maquinaria, obras y caída de recursos del Tesoro

La discusión del análisis del presupuesto que se viene desarrollando en la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) puso el foco en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la semana pasada, cuando la ministra Claudia Centurión tuvo que defender sus números y planes ante legisladores de las cámaras de Diputados y Senadores.

Hasta el momento, la CBP analizó los presupuestos de estas instituciones: Ministerios de Economía, Desarrollo Social, Salud Pública, IPS, Obras Públicas y ANDE. Para esta semana, se prevé la suspensión de estas reuniones, mientras que la siguiente sesión será después de las elecciones municipales previstas para el domingo 4 de octubre.

Según el calendario tentativo, el jueves 8 se prevé que el Ministerio de Educación defienda su presupuesto ante la Bicameral, así como las universidades nacionales.

En cuanto al MOPC, la semana pasada se le preguntó a la ministra cómo pretende sostener una mayor inversión en 2027, respecto a 2026, mientras varios legisladores reclaman más capacidad para reparar caminos, cuestionan el nivel de ejecución presupuestaria y piden explicaciones sobre varias fuentes de financiamiento.

Presupuesto del MOPC: Cuánto bajan los recursos del Tesoro

La senadora Blanca Ovelar señaló que la Fuente 10 correspondiente a recursos del Tesoro pasa de representar 8,2% del presupuesto del MOPC en 2026 a 2% en 2027. Pidió a la titular del MOPC que expliqué el porqué de esta situación concreta.

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Centurión explicó que parte del subsidio al transporte pasó de fuente 10 a fuente 20 por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ese cambio, según indicó, reduce el peso relativo de los recursos genuinos del Tesoro dentro del presupuesto de la institución.

Sobre el punto, también el senador Líder Amarilla cuestionó el subsidio de US$ 82 millones que en 2027 se dará a los empresarios transportistas, quienes año tras año obtienen aumentos considerables.

Para respaldar sus dichos, el legislador presentó una serie histórica del subsidio al transporte. Según las cifras que citó, el aporte fue de US$ 11 millones hace seis años (2020), luego pasó a US$ 19 millones (2021), a US$ 43 millones (2022) y US$ 62 millones (2023). Si bien después se redujo a US$ 61 millones (2024), US$ 43 millones (2025) y US$ 60 millones (2026), se prevé para el 2027 la cifra más alta de los últimos años.

En el PGN 2027, señaló que se observa una previsión de US$ 82 millones para el subsidio al transporte público. La diferencia frente a 2026 sería de US$ 22 millones.

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Esta es la cifra de incremento en el presupuesto del MOPC

A su turno, el senador Líder Amarilla sostuvo que el presupuesto del MOPC pasa de US$ 1.142 millones en 2026 a US$ 1.533 millones en 2027. Según su exposición, el incremento es de 34%.

El legislador cuestionó que la ejecución presupuestaria rondara 59% y puso en duda la capacidad del ministerio para utilizar un presupuesto mayor. “Los papeles aguantan todo”, afirmó.

Centurión respondió que la ejecución presupuestaria se encontraba cerca de 60% al 31 de agosto de 2026 y sostuvo que se trataba de la mayor ejecución física de la década. También afirmó que la deuda de 2025 estaba saldada y que ese día había abordado con el MEF el pago de intereses.

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Legisladores cuestionan nivel de ejecución y proyectos sin avance

Por su parte, el senador Walter Kobylanski también reclamó datos sobre la ejecución y contradijo lo afirmado por Centurión.

Citó niveles de 83% en 2023, 72% en 2024, 59% en 2025 y cerca de 60% en 2026. Además, sostuvo que había 32 proyectos sin ejecución durante 2026. “Dato mata relato”, expresó al pedir cifras comparables.

También consultó sobre las reprogramaciones presupuestarias, la duplicación de las Rutas PY 02 y 07 y el costo de no utilizar recursos de fuente 20.

Ruta del Este: Cuánto aporta el privado y cuánto aporta el Estado

El Consorcio Rutas del Este también fue objeto de cuestionamientos. Amarilla sostuvo ante la comisión que el peaje cubre 40% del costo de la concesión y que el Estado aporta 60%.

A su vez, el senador Colyn Soroka también pidió datos sobre inversión, pagos, plazo restante y monto total del contrato. Soroka sostuvo que la concesionaria habría invertido menos de US$ 500 millones y cobrado cerca de US$ 460 millones.

A estos reclamos, Centurión respondió que la obra ejecutada alcanza US$ 517 millones y que los pagos acumulados suman US$ 244 millones.

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Cuestionan costo de Avelino Martínez

El senador Amarilla y la diputada Alexandra Zena también cuestionaron el costo del tramo Avelino Martínez, que cifró en US$ 6 millones por kilómetro.

Centurión respondió que Avelino Martínez y la duplicación de la ruta D025, avenida General Elizardo Aquino o Tape Tuja incluyen componentes hidráulicos y ubicó esas intervenciones dentro de una línea de proyectos vinculados con drenaje y obras urbanas.

MOPC prevé US$ 300 millones para obras en Itapúa

Soroka consultó cuántos contratos nuevos ejecutó la actual administración del MOPC en Itapúa.

Centurión respondió que existen más de 11 contratos firmados en el departamento. También informó que concluyó una negociación con el Banco Mundial (BM) para un crédito de US$ 300 millones destinado al departamento de Itapúa. Dijo que el proyecto contempla una intervención aproximada de 300 km en Graneros del Sur y los caminos alimentadores.

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Ruta 6 no forma parte del presupuesto 2027

A su turno, el diputado César Cerini consultó si la duplicación de la Ruta 6, desde Encarnación hasta el kilómetro 30 y su conexión con la Ruta 2, está incluida dentro del aumento de la inversión física.

Centurión respondió que la APP de la Ruta 6 no figura en el presupuesto 2027. Explicó que se trata de una iniciativa privada cuyo estudio de factibilidad sigue bajo análisis.

Dijo que la expectativa del MOPC es llevar el proyecto a licitación, a más tardar, en el primer trimestre de 2027.

MOPC confirma plan de digitalización de peajes

Cerini solicitó también al MOPC la digitalización de peajes y sostuvo que el sistema permitiría mejorar el control, la recaudación y el flujo vehicular. Por su parte, el senador Kobylanski propuso exonerar del peaje de Puente Remanso a residentes de Villa Hayes y zonas cercanas, además de adultos mayores y estudiantes.

A estos reclamos, Centurión solo se limitó a confirmar que la digitalización forma parte del plan de modernización de peajes y estimó que el proyecto cuenta con un costo cercano a US$ 2 millones por año.

En cuanto a lo solicitado por Kobylanski, la ministra respondió que la ley vigente obliga al cobro a todos los vehículos y que cualquier diferenciación deberá surgir de una iniciativa legislativa.

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MOPC prevé señalizar más de 10.000 km

Por otro lado, los diputados Héctor Figueredo y Yamil Esgaib reclamaron mejor señalización en las rutas del país. Figueredo planteó específicamente en el acceso desde la Argentina por Falcón. Indicó que faltan avisos previos sobre desvíos y referencias para quienes no conocen la zona.

Centurión respondió que el MOPC tiene un programa de señalización para más de 10.000 kilómetros de la red vial, con recursos previstos para 2027. “Estos recursos están presupuestados para el 2027, con lo cual es parte de las actividades de mantenimiento de nuestra red”, refirió.

¿Cuáles son las licitaciones que pasarían a ejecución desde 2027?

En otro momento de la defensa del PGN 2027 del MOPC, el senador Soroka reclamó por la postergación del llamado para Fram-General Artigas, pese a la aprobación de US$ 78 millones.

A esto, Centurión explicó que la convocatoria se postergó para incluir los tramos previstos en siete departamentos. Indicó que los proyectos con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe - CAF se licitarán en 2026 y tendrán ejecución desde 2027.

Los senadores Silvio Ovelar y José “Pakova” Ledesma también pidieron fechas para varias licitaciones viales. Ovelar mencionó el puente Pengo San Miguel, el tramo Abaí-Tarumá-Tuna, Maracaná, la Ruta 13 hacia Bella Vista, Pindó y Curuguaty, además de otros proyectos. Ledezma por su parte pidió incorporar al presupuesto varios tramos que, según su exposición, acumulan hasta 12 años de reclamos.

La ministra respondió que el puente citado y los tramos incluidos en el crédito BID para Alto Paraná, Canindeyú, Caazapá y Caaguazú se licitarán en 2026, con cargo al presupuesto 2027.

¿El drenaje urbano gana espacio dentro de los proyectos?

Zena también planteó la necesidad de ampliar las obras de drenaje urbano. Citó una iniciativa de US$ 100 millones para el casco histórico de Asunción y comparó ese monto con las necesidades de Limpio, Mariano Roque Alonso y San Lorenzo.

Centurión respondió que el MOPC tiene intervenciones en el arroyo San Lorenzo, el arroyo Rosedal y Villa Elisa. También citó la reconversión del centro de Asunción y la avenida Mariscal López dentro de la misma línea de obras.

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MOPC condiciona eventual traspaso de maquinaria a las gobernaciones

El diputado Emilio Pavón planteó que los equipos viales que hoy dependen de los distritos del MOPC pasen a las gobernaciones. Como ejemplo, señaló que el equipo vial de Concepción cuenta con 5.000 litros de combustible por mes, volumen que consideró insuficiente para atender la red de caminos.

Centurión respondió que los caminos vecinales y los distritos viales son responsabilidad del MOPC por ley. Señaló que un eventual traspaso no podría limitarse a las máquinas, explicó que el cambio debería incluir también los recursos y la red vial que quedaría bajo administración de las gobernaciones.

El diputado Cerini también puso el foco en el estado de los equipos del ministerio y consultó si el mantenimiento de caminos rurales seguirá a cargo del MOPC o pasará a empresas tercerizadas.

Proponen conexión de 104 km para desviar camiones

Pavón también pidió analizar una conexión vial de 104 kilómetros desde Arroyos y Esteros, Tobatí, Caacupé, Pirayú, Yaguarón, Itá y Ypané hasta Villeta. Así también, cuestionó sobre la ruta Concepción-Vallemí y las necesidades que prevé ante la futura operación de Paracel. Dijo que la solicitud de la conexión debería tenerse en cuenta para evitar que la carga atraviese zonas urbanas.

Centurión solo se limitó a responder que existen estudios para crear anillos de circunvalación y reducir el ingreso de camiones a las ciudades.

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Pavimento rígido cuesta entre 20% y 30% más que el asfalto

La senadora Blanca Ovelar consultó cuánto más cuesta el pavimento rígido frente al asfalto y qué ventajas ofrece esa diferencia.

Centurión respondió que la relación de costo se ubica entre 1,2 y 1,3 frente al pavimento asfáltico. Para el tramo de Pozo Colorado, la ministra habló de un costo cercano a US$ 1 millón por km.

Como contrapartida, sostuvo que el pavimento rígido requiere menos mantenimiento, mientras que el asfalto necesita un refuerzo alrededor de los 10 años. “Nos hemos animado a hacer con una tecnología nueva con industria nacional y toda las divisas quedan 100% en nuestro territorio”, concluyó la ministra.