¿Por qué Sitrande se opone a la creación de un ente regulador y el Ministerio de Energía?

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) ratificó la semana pasada su rechazo a una propuesta del Gobierno de crear un Ente Regulador de Energía y un Ministerio de Energía que, según dicen temer los empleados de la estatal energética, podrían despojar a la ANDE de varias de sus atribuciones más importantes en la definición de políticas energéticas.

El Sitrande anunció que llevará a cabo una serie de movilizaciones y actividades con el fin de sumar apoyo a su postura contraria a la propuesta del Poder Ejecutivo. Esa medida sería un paso previo a una eventual huelga general.

En conversación con ABC Color este lunes, Adolfo Villalba, secretario general del Sitrande, manifestó que la postura de su gremio es de desconfianza hacia un gobierno que “perdió toda la credibilidad”.

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Opinó que la creación de un Ministerio de Energía es algo que eventualmente puede ser analizado, pero insistió en que ese análisis no se puede dar con el actual Gobierno. “Nada que venga de este gobierno puede ser bien intencionado, hay una mafia detrás”, dijo.

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Sacar “discusiones importantes” del ámbito de la ANDE

El temor del Sitrande con relación a la creación de un Ente Regulador de Energía y un Ministerio de Energía es que se trate de una maniobra para sacar del ámbito de la ANDE “discusiones importantes” sobre la política energética del país y llevarlas a “otro territorio” donde eventuales “negocios” podrían enfrentar menos controles institucionales.

Puso como ejemplo la controversia en torno a la empresa británica productora de fertilizantes Atome, que iba a beneficiarse de decretos del Gobierno que le habrían permitido acceder a energía eléctrica a un precio fijo muy por debajo del que aplica a otras empresas, por un periodo de 15 años para las operaciones que pretendía instalar en Paraguay.

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El Gobierno eventualmente se vio obligado a derogar sus decretos, luego de que la ANDE sostuviera que no es viable mantener una tarifa tan baja como la que pretendía la empresa británica, por un periodo tan largo, teniendo en cuenta que el consumo de energía eléctrica en Paraguay está acercándose al tope de su capacidad de generación.

“La institucionalidad fuerte de ANDE impidió un negociado con Atome”, dijo Villalba. “Si ANDE no tuviera esa fuerza institucional, hoy íbamos a estar hablando de que se vendía (energía) a Atome por 30 dólares, iba a ser el inicio del regalo de energía a varias empresas”.

El secretario general del Sitrande agregó que hay otros temas urgentes en los que el Gobierno debería estar centrando su atención, como la definición de la tarifa por energía eléctrica de la Itaipú Binacional para 2027, que repercutirá directamente en las tarifas de la ANDE.