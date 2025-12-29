León XIV alerta del "fuerte aumento" de la "plaga" de los juegos de apuestas

"Lamentablemente nuestras ciudades conocen formas de marginalidad, violencia y soledad que exigen ser afrontadas. Quisiera indicar en particular la plaga de los juegos de azar que arruina a tantas familias", advirtió ante los alcaldes y alcaldesas del país.

León XIV señaló que las estadísticas registran "un fuerte aumento" de este fenómeno en los últimos años y, citando el informe anual que lleva a cabo Cáritas, "se trata de un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social".

Por otro lado, también lamentó otros males padecidos dentro de las ciudades italianas como "los problemas psicológicos, las depresiones, la pobreza cultural o espiritual o el abandono social".

Todas estas son, a su parecer, "señales que indican cuánto se necesita la esperanza" en el mundo contemporáneo.

"Para testimoniarla eficazmente, la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre ciudadanos promoviendo la paz social", instó.

León XIV recordó a los dirigentes de la ANCI que "la cohesión social y la armonía cívica exigen en primer lugar la escucha de los más débiles y pobres" porque "sin ese compromiso la democracia se atrofia", avisó, parafraseando un discurso del papa Francisco de 2016.

"Tened el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para vuestros territorios", terminó ante los regidores, a quienes también recordó otros retos como la crisis demográfica, la contaminación, la soledad de los ancianos, los conflictos sociales o los "apuros" de familias y jóvenes.