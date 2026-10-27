Economía
27 de octubre de 2026 - 06:00

Pagos de octubre: MEF da a conocer los que cobran este martes

Un hombre de la tercera edad extrae dinero de un cajero automático.
Un hombre de la tercera edad extrae dinero de un cajero automático.dobok

Los jubilados cobran hoy, martes 27 de octubre, según el calendario de pagos de salarios y beneficios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sepa cómo proseguirán los desembolsos en la semana.

Por ABC Color
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prosigue con el calendario de pagos del mes de octubre. En la fecha cobrarán los jubilados de la Caja Fiscal. Ayer lunes ya cobraron los veteranos, adultos mayores y pensionados. El cronograma continúa hasta el viernes 30.

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Pago a jubilados: este martes corresponde el cobro de haberes

El calendario de octubre de 2026 asigna esta jornada a los jubilados de la Caja Fiscal, tras los pagos del lunes 26. Para los próximos días están previstos los desembolsos a los distintos sectores de la función pública.

Cabe recordar que la Caja Fiscal tiene registrados a 73.632 jubilados y 12.480 pensionados. Al mes de septiembre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,864 billones que al cambio actual rondan los US$ 310 millones (en nueve meses).

Cuándo cobran los funcionarios públicos en octubre

Mañana, miércoles 28 de octubre, será el turno de los funcionarios administrativos y del personal de salud.

El jueves 29 corresponde el pago a las fuerzas públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones. El viernes 30 cierra el calendario con los desembolsos para educación y universidades.

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Qué condición establece el MEF para los pagos

La cartera de Economía refiere que los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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