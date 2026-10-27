Pagos de octubre: MEF da a conocer los que cobran este martes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prosigue con el calendario de pagos del mes de octubre. En la fecha cobrarán los jubilados de la Caja Fiscal. Ayer lunes ya cobraron los veteranos, adultos mayores y pensionados. El cronograma continúa hasta el viernes 30.

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Pago a jubilados: este martes corresponde el cobro de haberes

El calendario de octubre de 2026 asigna esta jornada a los jubilados de la Caja Fiscal, tras los pagos del lunes 26. Para los próximos días están previstos los desembolsos a los distintos sectores de la función pública.

Cabe recordar que la Caja Fiscal tiene registrados a 73.632 jubilados y 12.480 pensionados. Al mes de septiembre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 1,864 billones que al cambio actual rondan los US$ 310 millones (en nueve meses).

Cuándo cobran los funcionarios públicos en octubre

Mañana, miércoles 28 de octubre, será el turno de los funcionarios administrativos y del personal de salud.

El jueves 29 corresponde el pago a las fuerzas públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones. El viernes 30 cierra el calendario con los desembolsos para educación y universidades.

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Qué condición establece el MEF para los pagos

La cartera de Economía refiere que los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

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