Gremio reclama obras más allá de los gobiernos: se requieren US$ 30.000 millones en la próxima década

Paraguay necesita un plan de infraestructura que continúe más allá de cada gobierno, según la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco). Su presidente, José Luis Heisecke, planteó la creación de un consejo que defina las obras que requiere el país y permita dar continuidad a las inversiones.

El sector estima que hacen falta US$ 3.000 millones por año para atender las necesidades. Durante el programa Plaza Pública de la fundación Desarrollo en Democracia (Dende), emitido por ABC TV el miércoles, Heisecke advirtió que los cambios de gobierno frenan proyectos.

La propuesta del gremio busca que las decisiones sobre infraestructura respondan a las necesidades del país y tengan un horizonte más largo que un mandato presidencial. “Hacer obras que trasciendan los gobiernos, que pasen a ser política de Estado”, expresó el titular de Capaco.

De la conversación también participó el expresidente de Colombia Iván Duque, quien visitó Paraguay por el aniversario número 59 de la Cámara.

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Capaco propone un consejo de políticas de infraestructura

En el inicio del programa, Heisecke explicó que Capaco y la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa) promueven la formación de un Consejo de Política de Infraestructura. Como referencia, citó experiencias de países donde estos espacios cuentan con expresidentes y exministros de Obras Públicas o de Economía.

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Dijo que la idea es identificar las necesidades del país y recurrir a técnicos para definir qué proyectos deben avanzar. “El objetivo es evitar que una obra pierda prioridad con cada nueva administración”, acotó.

El dirigente mencionó tareas pendientes en el Corredor Bioceánico y necesidades de inversión en los puertos del país. También señaló que la infraestructura abarca servicios que afectan la vida diaria, como el agua y el desagüe.

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Paraguay necesita US$ 30.000 millones, según el BM

En esa línea, el presidente de Capaco afirmó que, antes de la pandemia, se hablaba de una necesidad de inversión de US$ 10.000 millones, a razón de US$ 1.000 millones por año.

Según Heisecke, el Banco Mundial (BM) presentó el año pasado una estimación de US$ 30.000 millones para los próximos diez años. Esa cifra equivale al triple del monto anterior. El dirigente sostuvo que Paraguay necesita invertir US$ 3.000 millones anuales.

Además, advirtió que el presupuesto disponible tampoco se transforma por completo en obras: situó la ejecución entre el 60% y el 70%. Esa diferencia implica que una parte de los recursos previstos no llega a utilizarse, lo que limita la respuesta a las necesidades de infraestructura.

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Saneamiento: una deuda que afecta a todos

Entre las obras más urgentes que el país requiere, Heisecke ubicó la cobertura de desagüe cloacal de Paraguay que actualmente se encuenta entre el 8% y el 9% de la población. También alertó sobre los problemas ambientales asociados al uso de pozos ciegos y el riesgo para el agua del subsuelo.

El planteamiento de Capaco busca que las autoridades comprendan el vínculo entre estas obras y el desarrollo económico. Una red de saneamiento o una mejor conexión vial tiene efectos fuera del sector constructor. “La infraestructura es el crecimiento del país. Sin infraestructura no, la economía de un país no crece”, afirmó.

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Duque plantea proyectos preparados para atraer inversión

Por su parte, el expresidente de Colombia Iván Duque sostuvo que Paraguay puede ampliar su inversión en infraestructura con proyectos que tengan estudios y condiciones claras para atraer financiamiento.

Refirió que la preparación debe permitir que un inversor conozca cuánto costará la obra y de dónde saldrán los recursos para pagarla. A partir de la experiencia colombiana, mencionó el apoyo de organismos multilaterales y la participación de fondos internacionales.

También propuso evaluar una mayor flexibilidad fiscal durante un período limitado, siempre que los recursos se destinen a inversiones estratégicas. Se trata de permitir, por un tiempo, una diferencia mayor entre los gastos y los ingresos del Estado para financiar esas obras. “Para mí, la satisfacción más grande no es si yo inauguro los proyectos”, expresó el exmandatario.

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Alianzas público-privadas: quién paga las obras

Heisecke advirtió que una alianza público-privada (APP) puede exigir pagos posteriores del Estado, aunque la empresa privada aporte el dinero al inicio. Explicó que, si los ingresos por peajes no alcanzan para cubrir el proyecto, el Gobierno debe completar los recursos.

Por eso, sostuvo que cada alternativa requiere una evaluación de costos y de la capacidad de pago. La continuidad de las obras exige resolver ese financiamiento desde el comienzo.

El titular de Capaco concluyó reafirmando que el consejo que impulsa el gremio apunta a que Paraguay defina sus prioridades y sostenga los proyectos hasta su conclusión, aunque otro gobierno tenga a su cargo la inauguración.