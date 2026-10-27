Reservas Internacionales crecen 13,1% y superan los US$ 11.000 millones en 2026

En comparación con enero de 2025, cuando las reservas se situaban en torno a US$ 9.887,6 millones, el aumento fue de aproximadamente US$ 1.295,4 millones, equivalente a 13,1%. La trayectoria no fue lineal. En febrero de 2025, las RIN descendieron hasta unos US$ 9.720 millones, el nivel más bajo de la serie analizada, y posteriormente iniciaron una recuperación que llevó el saldo hasta US$ 11.014 millones al cierre de diciembre. Solo durante 2025, el incremento entre enero y diciembre fue cercano a US$ 1.126 millones, o 11,4%.

En 2026, la expansión continuó, aunque a un ritmo más moderado. Frente al cierre de diciembre de 2025, las reservas aumentaron en aproximadamente US$ 169 millones, equivalente a 1,5% hasta mediados de octubre. El máximo de la serie se registró en agosto cuando las RIN alcanzaron aproximadamente US$ 11.740 millones. Desde entonces se produjo una reducción de unos US$ 557 millones, equivalente a 4,7%.

El principal componente continúa constituido por los activos denominados en dólares. Estos pasaron de aproximadamente US$ 8.629,5 millones en enero de 2025 a US$ 9.204,5 millones al 16 de octubre de 2026, un aumento de US$ 575 millones o 6,7%. Su participación dentro del total, sin embargo, descendió desde cerca de 87,3% hasta 82,3%, como consecuencia del mayor crecimiento relativo de otros componentes.

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Uno de los movimientos más relevantes se observa en el Oro Monetario. Su valor pasó de unos US$ 741 millones en enero de 2025 a US$ 1.094 millones en octubre de 2026, un incremento de US$ 353 millones, equivalente a 47,6%. Su participación dentro de las reservas aumentó desde aproximadamente 7,5% hasta 9,8%.

El comportamiento debe analizarse con cautela. El BCP establece que el Oro Monetario se valúa a valor razonable, por lo que las variaciones del precio internacional del metal modifican directamente su valor contabilizado en las reservas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que buena parte del aumento reciente del valor del Oro en las reservas de los Bancos Centrales respondió a ganancias de valuación derivadas del incremento de los precios internacionales, más que a compras físicas de gran magnitud.

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Dentro de la serie, el Oro alcanzó alrededor de US$ 1.380 millones en febrero de 2026, antes de retroceder a US$ 1.094 millones en octubre, una caída de aproximadamente US$ 286 millones o 20,7%, desde ese máximo. Sin información sobre cambios en las tenencias físicas, no resulta correcto atribuir toda la variación únicamente a compras o ventas; el efecto precio puede tener un peso relevante.

También aumentaron los denominados Otros Activos de Reserva desde unos US$ 195 millones en enero de 2025 hasta US$ 516 millones en octubre de 2026. Por su parte, la posición vinculada al FLAR pasó de US$ 322 millones a US$ 355 millones, un incremento de alrededor de 10,3%. Paraguay participa del FLAR como mecanismo regional de respaldo de liquidez y asistencia ante eventuales problemas de balanza de pagos.

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La evolución reciente de las RIN también debe interpretarse junto con el mercado cambiario. El BCP indicó que durante 2026 el guaraní recibió apoyo de factores externos e internos, entre ellos la debilidad internacional del dólar, el sólido desempeño macroeconómico y una mayor entrada de divisas asociada a la cosecha récord de soja. La autoridad monetaria señaló, además, que el mercado cambiario operó prácticamente sin intervenciones durante parte del año, al considerar que la apreciación del guaraní era coherente con los fundamentos económicos.

Así, el nivel actual de las Reservas Internacionales Netas continúa representando un importante colchón de liquidez externa. El propio BCP destaca que estos activos permiten atender desequilibrios transitorios de balanza de pagos, mantener la normalidad del mercado cambiario y preservar el valor externo de la moneda.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.