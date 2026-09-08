Las Reservas Internacionales crecen y alcanzan US$ 11.441,2 millones

Frente a agosto de 2025, cuando las Reservas totalizaban US$ 10.489,4 millones, el incremento fue de US$ 951,8 millones, equivalente a una variación interanual de 9,07%. En doce meses el colchón externo administrado por el BCP aumentó en casi US$ 1.000 millones.

La evolución también permanece positiva frente al cierre de 2025. En diciembre del año pasado, las RIN se ubicaban en US$ 11.013,5 millones, por lo que hasta el 28 de agosto acumularon un aumento de US$ 427,7 millones, equivalente a 3,88%.

La lectura cambia al comparar el último dato con julio de 2026. Al 31 de ese mes, las Reservas habían alcanzado US$ 11.697,9 millones, por lo que durante agosto se produjo una reducción de US$ 256,6 millones o 2,19%. Así, el retroceso mensual no altera hasta el momento la expansión observada tanto en términos interanuales como frente al cierre del año pasado.

La composición de las Reservas permite identificar los principales movimientos detrás de esta trayectoria. Las posiciones denominadas en dólares totalizaron US$ 9.338,6 millones al 28 de agosto y concentraron aproximadamente 81,62% del saldo total. En términos interanuales aumentaron US$ 502,5 millones, equivalentes a 5,69% frente a los US$ 8.836,1 millones registrados en agosto de 2025.

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Sin embargo, durante agosto este componente disminuyó US$ 402,1 millones o 4,13%, respecto de julio. La reducción estuvo concentrada, principalmente, en las posiciones a la Vista en Dólares, que pasaron de US$ 1.768,6 millones a US$ 1.297,3 millones. La diferencia fue de US$ 471,3 millones, equivalente a una caída mensual de 26,65%.

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En contraste, las posiciones en Dólares a Plazo aumentaron desde US$ 7.972,1 millones en julio hasta US$ 8.041,3 millones al 28 de agosto. El incremento fue de US$ 69,2 millones o 0,87%. En la comparación interanual, este componente mostró una expansión más significativa: aumentó US$ 680,1 millones, equivalente a 9,24%.

La estructura también refleja una mayor concentración de los dólares en posiciones a plazo. Estas representaron cerca de 86,11% del total denominado en dólares al 28 de agosto, frente a aproximadamente 81,84% en julio y 83,31% en agosto de 2025.

Otro componente que tuvo una incidencia importante fue el Oro. Su valor dentro de las reservas alcanzó US$ 1.209,7 millones, frente a US$ 907,5 millones en agosto de 2025. Esto representa un aumento absoluto de US$ 302,2 millones y relativo de 33,30% en un año. Respecto de julio, el incremento fue de US$ 142,8 millones o 13,38%. Con este nivel, el Oro pasó a representar alrededor de 10,57% de las reservas totales.

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Los Otros Activos de Reserva, por su parte, sumaron US$ 523,0 millones con un crecimiento interanual de US$ 121,0 millones, equivalente a 30,11%. El componente correspondiente al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) alcanzó US$ 354,9 millones, frente a US$ 336,6 millones un año antes, un incremento de US$ 18,3 millones o 5,42%. Al excluir el FLAR, el Saldo de las Reservas se ubicó en US$ 11.086,3 millones. Este monto supera en US$ 933,5 millones o 9,19%, el registro de agosto de 2025.

Dentro del propio mes de agosto, las RIN pasaron de US$ 11.475,3 millones el día 7 a US$ 11.387,8 millones el 14, posteriormente subieron a US$ 11.447,3 millones el 21 y cerraron el día 28 en US$ 11.441,2 millones.

Los datos del BCP muestran, por tanto, una moderación mensual desde el elevado nivel observado en julio, pero una posición de Reservas todavía superior tanto a la de agosto de 2025 como a la del cierre del año pasado.

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En términos absolutos y a modo de remarcar, el aumento interanual cercano a US$ 952 millones estuvo respaldado, principalmente, por el crecimiento de las posiciones en Dólares a Plazo, la valorización del Oro y el aumento de Otros Activos de Reserva.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.