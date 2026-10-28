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Economía
28 de octubre de 2026 - 16:09

DNIT inicia plan piloto de la factura electrónica de exportación

La DNIT impulsa acompañamiento integral para consolidar la facturación electrónica en todos los sectores.
La DNIT impulsa acompañamiento integral para consolidar la facturación electrónica en todos los sectores.Gentilea

La DNIT informó que inició el plan piloto de la factura electrónica de exportación con seis empresas. Sepa en esta nota qué etapas prevé y qué cambia para los exportadores.

Por ABC Color
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) comunicó que puso en marcha una prueba para incorporar la Factura Electrónica de Exportación (FEE) al sistema nacional de facturación electrónica.

La misma se implementa mediante la Resolución General DNIT Nº 59/2026. La medida busca que los documentos de las ventas al exterior formen parte del Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (Sifen).

En esta primera fase participarán seis empresas exportadoras elegidas por la institución. Junto con la DNIT, deberán comprobar cómo funciona el documento digital y qué ajustes requiere antes de ampliar su uso.

Qué cambia para los exportadores durante el plan piloto

El inicio de la prueba no obliga a todos los exportadores a adoptar de inmediato la nueva factura. Las empresas del sector podrán emitir sus comprobantes bajo las condiciones vigentes.

Por tanto, esta etapa piloto no implica cambios inmediatos para la generalidad de los exportadores del país”, aclara la DNIT en su comunicado.

El documento no establece una fecha para extender el uso de la FEE a todos los exportadores ni identifica a las seis empresas participantes.

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Cómo será la prueba de la factura electrónica de exportación

El plan tendrá cuatro etapas. Primero, las empresas conocerán el modelo de funcionamiento de la FEE. Después, deberán desarrollar o adaptar sus sistemas informáticos y realizar las pruebas.

La tercera etapa servirá para corregir problemas y hacer ajustes. La última será la emisión de la factura electrónica en el sistema habilitado para operaciones reales.

Las verificaciones abarcarán el funcionamiento técnico y los procedimientos de uso, además del cumplimiento de las normas necesarias para incorporar el documento.

DNIT
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Quién coordinará la implementación de la FEE

La Gerencia Ejecutiva de la DNIT estará a cargo de coordinar el plan y supervisar su avance. Esa tarea incluirá a las dependencias de la institución y a las empresas que participen de la prueba.

La DNIT también prevé encuentros con gremios empresariales y otras organizaciones del sector exportador para explicar el proceso.

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Qué busca la DNIT con la factura electrónica

Según la institución, la FEE permitirá simplificar los trámites y reunir la información de las exportaciones. También facilitará el seguimiento de cada operación, es decir, la posibilidad de revisar su recorrido a través de los registros.

Entre los resultados previstos, la DNIT señala que la prueba con las empresas será el paso previo a la incorporación progresiva del documento electrónico.

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