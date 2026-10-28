J.P. Morgan destaca el avance del guaraní frente al dólar

El guaraní acumuló una apreciación de 12,8% frente al dólar desde el cierre de 2025 hasta el 29 de septiembre de 2026, según un informe de J.P. Morgan. El banco ubica a la moneda paraguaya entre las de mejor desempeño del grupo analizado, aunque no fija una cotización futura para el dólar.

J.P. Morgan emitió su informe el 30 de septiembre de 2026, tras culminar el Foro de Inversiones de Paraguay en Nueva York. Del encuentro participaron el Presidente Santiago Peña y altos funcionarios del Gobierno, junto con inversores y representantes de empresas de distintos sectores.

El foro reunió a más de 20 expositores y unos 200 participantes. La propuesta paraguaya fue presentar al país como un destino para inversiones de largo plazo, con estabilidad económica y condiciones para ampliar la actividad industrial.

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Dólar por debajo de G. 6.000: qué señala el informe

En su informe J.P. Morgan indica que el tipo de cambio cayó por debajo de G. 6.000 por dólar por primera vez desde 2019. El reporte relaciona ese movimiento con un saldo comercial equilibrado en julio, respaldado por fuertes exportaciones de soja.

La apreciación del guaraní significa que la moneda local ganó valor frente al dólar. En términos simples, hicieron falta menos guaraníes para comprar la divisa estadounidense.

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El avance de 12,8% corresponde al período entre el cierre de 2025 y el 29 de septiembre de 2026.

Cabe resaltar que el informe no establece un precio esperado para el dólar ni calcula cuánto podría bajar después de septiembre de 2026.

Cómo se compara el guaraní con otras monedas

En la comparación del banco, el peso colombiano registró una apreciación de 13,3% frente al dólar, mientras que el real brasileño avanzó 5,2%.

Otras monedas de la región perdieron valor. El peso mexicano retrocedió 0,2% y el sol peruano cayó 2,2%. El peso uruguayo bajó 3,3% y el chileno, 7,4%.

Estos resultados ubican al guaraní entre las monedas más fuertes del grupo que presenta el informe, que incluye países latinoamericanos y otros mercados de frontera.

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Qué vio J.P. Morgan en la economía paraguaya

El documento combina las exposiciones del foro con la evaluación del banco. Entre los datos económicos que cita figuran reservas internacionales cercanas al 20% del producto interno bruto (PIB) y una inflación interanual inferior al 2%.

El PIB representa el valor de los bienes y servicios que produce una economía. La comparación con este indicador permite dimensionar las reservas, que constituyen un respaldo financiero externo del país.

La estrategia oficial expuesta en Nueva York apunta a aprovechar esa estabilidad para atraer capital hacia actividades con mayor capacidad de producción y exportación.

“Mantenemos una visión optimista sobre Paraguay”, expresa el equipo de estrategia de mercados locales de J.P. Morgan.

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Bonos en guaraníes y compromisos fiscales

El banco informa que mantiene exposición a un bono global paraguayo en guaraníes, con cupón de 8,5% y vencimiento en 2035. Esa posición carece de cobertura cambiaria, una protección frente a variaciones en el valor de la moneda.

El reporte también menciona los esfuerzos de las autoridades para desarrollar el mercado financiero local y facilitar la participación de inversores extranjeros.

En el frente fiscal, señala una ampliación temporal del déficit (para este año en 3,2% y en 2027, 3,9%) y sitúa en 2028 el retorno previsto a la meta de 1,5% del PIB ( que ronda los US$ 60.540 millones según estimaciones actuales para 2026. El déficit es la diferencia que aparece cuando el Estado gasta más de lo que recibe.

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