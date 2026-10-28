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Economía
28 de octubre de 2026 - 14:23

MEF paga desde hoy los salarios a funcionarios públicos

Una mujer extrae dinero de un cajero automático.
Una mujer extrae dinero de un cajero automático.Andrzej Rostek

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inicia este miércoles 28 de octubre el pago de salarios a funcionarios de 49 instituciones públicas. Conocé qué ministerios y organismos del Estado figuran en la lista.

Por ABC Color
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), inicia hoy, miércoles 28 de octubre de 2026, el pago de salarios correspondientes al presente mes a los funcionarios de 49 instituciones públicas.

De acuerdo con el cronograma oficial, los servidores públicos de los organismos incluidos en esta jornada podrán acceder a sus haberes mediante la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Entre las instituciones beneficiadas figuran el Congreso Nacional, las cámaras de Senadores y Diputados, la Presidencia de la República y la Vicepresidencia.

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Pago de salarios del MEF: ¿qué ministerios cobran hoy, 28 de octubre?

La lista contempla a los funcionarios permanentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs), así como a los trabajadores del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). También están incluidos el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE).

Además percibirán sus remuneraciones los funcionarios de los ministerios de Industria y Comercio (MIC), Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), de la Mujer y del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess).

A estos organismos se suman los ministerios del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Desarrollo Social, Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), de la Niñez y la Adolescencia (Minna), y de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic).

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¿Qué otras instituciones públicas recibirán sus salarios este miércoles?

El calendario del MEF incluye a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

En la nómina también aparecen el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y el Instituto Forestal Nacional (Infona).

Asimismo, están contemplados el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).

El listado comprende además a la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).

Otros organismos incluidos son la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN).

También figuran la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

La nómina se completa con el Instituto Superior de Bellas Artes, el Instituto Nacional de Educación Superior, el Instituto Superior Nacional de Música, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y la Dirección Nacional de Migraciones, además de la Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios.

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MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para recibir los recursos?

La cartera económica recordó que los desembolsos de la Tesorería General dependen de la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE).

Este trámite permite a las instituciones solicitar los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones salariales. Por ese motivo, la inclusión en el calendario no garantiza que todas las acreditaciones se concreten al mismo tiempo.

El pago previsto para este miércoles forma parte del cronograma de salarios y beneficios sociales de octubre de 2026, establecido por el MEF.

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